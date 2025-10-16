English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பெங்களூரு பெண் மருத்துவர் கொலை: 6 மாதங்களுக்கு பின் திடுக் திருப்பம்! கணவர்தான் காரணம்?

Bengaluru Doctor Killing Case : பெங்களூரு பெண் மருத்துவரின் கொலை வழக்கு, தற்போது பலரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 16, 2025, 03:22 PM IST
  • பெங்களூரு மருத்துவர் கொலை வழக்கு!
  • கணவரே கொன்ற கொடூரம்?
  • 6 மாதங்களுக்கு பின் திடுக் திருப்பம்!

Bengaluru Doctor Killing Case : பெங்களூருவை சேர்ந்த தோல் மருத்துவர், கிருத்திகா. இவர், சில மாதங்களுக்கு முன்பு மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார். தற்போது இவரது மரண வழக்கில் திடுக்கிடும் திருப்பம் நிறைந்திருக்கிறது. என்ன நடந்தது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

பெங்களூரு மருத்துவர் உயிரிழப்பு! 

தன் மகள் கிருத்திகாவின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி, அவரது தந்தை போலீஸில் புகார் அளித்திருந்தார். அந்த பெண் இறந்து ஆறு மாதங்கள் கழித்து, அந்த வழக்கில் இப்போது முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிய வந்திருக்கிறது. 

ஏப்ரல் மாதம் 24ஆம் தேதியன்று, மயங்கிய நிலையில் இருந்த கிருத்திகாவை மீட்டு அவரது பெற்றோர் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர். ஆரம்பத்தில், உடல் நலக்குறைவால் சிகிச்சை பலனின்றி கிருத்திகா உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டது. இதனை அனைவரும் நம்பியும் இருக்கின்றனர். 

நடந்தது என்ன?

கிருத்திகாவின் மரண வழக்கில், அவரது கணவரால் மயக்க மருந்து செலுத்தி அவர் கொல்லப்பட்டதாக தந்தை பரபரப்பு புகார் அளித்தார். அதில், தடயவியல் சோதனையில் உயிரிழந்த கிருத்திகாவின் உடலில் மயக்க மருந்து கலந்திருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, கிருத்திகாவின் கணவர் மஹேந்திரா ரெட்டியை போலீஸார் கைது செய்திருக்கின்றனர்.

31 வயதாகும் மஹேந்திரா ரெட்டி, விக்டோரியா மருத்துவமனையில் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை மற்றும் குடல் மருத்துவராக இருக்கிறார். இவரை, நேற்று போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். இவர், 28 வயதான கிருத்திகாவை, 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம், கிருத்திகா மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார்.

அந்த சமயத்தில், கிருத்திகா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போதே உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், தன் மனைவிக்கு உடற்கூறாய்வு செய்வதை தன்னால் பார்க்க முடியாது என்று தனது மாமனாரிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். அவரும், என் மகளின் உடலை வெட்டாதீர்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். இருப்பினும் உடற்கூறாய்வு நடந்திருக்கிறது. ஆனாலும், அப்பாேது உயிரிழப்பிற்கான காரணம் குறித்து உடற்கூறாய்வு ரிப்போர்டில் குறிப்பிடப்படாமல் இருந்திருக்கிறது.

இது குறித்து போலீஸார் கிருத்திகாவும் மஹேந்திராவும் தங்கியருந்த வீட்டை சோதனை போட்டுள்ளனர். அங்கு அனஸ்தீஷியா எனப்படும் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் மயக்க மருந்து பாட்டில்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கு விளக்கமளித்த மஹேந்திரா, தனது மனைவிக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருப்பதாகவும் அதற்கு தான் வைத்தியம் பார்த்து வந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

திடுக்கிடும் திருப்பம்!

தற்போது 6 மாதங்களுக்கு பிறகு, உண்மை வெட்டவெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. கிருத்திகாவின் தந்தை இந்த மரணத்திற்கு காரணம் வரதட்சணைதான் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். திருமணத்திற்கு பிறகு கிருத்திகாவிற்கு குறைந்த ரத்த அழுத்தம் மற்றும் வயிறு பிரச்சனைகள் இருப்பது தெரிந்து, அதை மறைத்து திருமணம் செய்து விட்டதாக நினைத்து மஹேந்திரா கோபப்பட்டிருக்கலாம் என்று அவரது தந்தை கூறியிருக்கிறார். 

மேலும், தன் மகளிடம் அவர் அடிக்கடி பணம் கேட்டதாக கூறும் கிருத்திகாவின் தந்தை, தன்னை தனியாக ஒரு மருத்துவமனை கட்டித்ஹ்தர சொன்னதாகவும் அது தன்னால் முடியாது என்று மறுத்ததும் இந்த கொலைக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் கூறியிருக்கிறார். தன் மகளை தாண்டி இன்னும் சில பெண்களுடனும் மஹேந்திரா நெருக்கமாக இருந்ததாக கூறும் அவர், தன் மகளுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்.

About the Author
Bengaluru DoctorKrithikaBengaluru newsMurderMoney Dispute

