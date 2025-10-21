தன்னிடம் சிகிச்சைக்கு வந்த பெண்ணை..பாலியல் சீண்டல் செய்த மருத்துவர்! அதிர்ச்சி சம்பவம்..

Bengaluru Doctor Molested 21 Year Old Patient : பெங்களூருவில் தோல் மருத்துவர் பிரவீன் தனியாக கிளினிக் நடத்தி வருகிறார். அவரிடம் 21 வயது இளம்பெண் ஒருவர் தோலில் அலர்ஜி ஏற்பட்டு சிகிச்சைக்காக வந்துள்ளார். இவரைத்தான் அவர் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தி இருக்கிறார்.
பாலியல் துன்புறுத்தல்:
பெங்களூருவில் 56 வயதாகும் தோல் மருத்துவர் பிரவீன் தனியாக கிளினிக் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். அவரிடம் 21 வயது இளம்பெண் ஒருவர் தோலில் அலர்ஜி ஏற்பட்டு சிகிச்சைக்காக வந்துள்ளார். தனியாக வந்த அந்த பெண்ணிடம் துணிகளை கழட்டும் படி மருத்துவர் பிரவீன் கேட்டுள்ளார். தோலில் ஏற்பட்ட அலர்ஜிக்கு எதற்கு இப்படி செய்யவேண்டும் என அப்பெண் கேட்டுள்ளார். ஆனாலும் விடாமல் அவரை டார்ச்சர் செய்து வற்புறுத்தி உடைகளை கலைய செய்ததோடு, கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுத்து அவரிடம் மோசமாக மருத்துவர் பிரவீன் நடந்துகொண்டுள்ளார்.
கிட்டதட்ட அரைமணி நேரம் இப்படி நடந்துள்ளது. அதன்பிறகு ஹோட்டலுக்கு சென்று அறை எடுக்கலாமா என்றும் அவர் கேட்டுள்ளார். ஒருகட்டத்தில் வீட்டுக்கு சென்ற அந்த பெண் பெற்றோரிடம் நடந்ததை கூறியுள்ளார். அவர்கள் உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்று போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர். அசோக் நகர் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து மருத்துவர் பிரவீனை கைது செய்துள்ளனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், சிகிச்சைக்காக மட்டுமே இளம்பெண்ணிடம் அப்படி நடந்து கொண்டதாகவும், தவறாக நடந்துகொள்ளவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார். இப்போது அவர்மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து பெங்களூருவில் நடக்கும் குற்றங்கள்..
கடந்த சில மாதங்களாகவே, பெங்களூருவில் நடக்கும் க்ரைம் ரேட்கள் கூடிக்கொண்டே போகின்றன. சில நாட்களுக்கு முன்புதான், பெங்களூருவை சேர்ந்த தோல் மருத்துவர், தனது கணவரால் டாக்ஸிக் மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட அதிர்ச்சிகர சம்பவம் நடந்தது. திருமணமாகி, ஓராண்டுக்குள் இந்த சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. அதே போல, சமீபத்தில் பெங்களூருவை சேர்ந்த கல்லூரி ஆசிரியை ஒருவர், வரதட்சணை கொடுமை தாங்க முடியாமல், நீர் அணையில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். இறக்கும் முன்னர், 8 நிமிடங்களுக்கு வீடியோ ரெக்கார்ட் செய்து விட்டு அவர் உயிரிழந்திருக்கிறார். இதை கைப்பற்றிய போலீசார், இது குறித்த வழக்கு விசாரணையை முடிக்கி விட்டுள்ளனர். மேற்கூறியவாறு, பெங்களூருவில் கடந்த சில நாட்களாகவே இப்படி அதிர்ச்சிகர சம்பவங்கள் நடப்பது வாடிக்கையாகி வருகிறது.
மேலும் படிக்க | ‘இந்து இல்லாதோரிடம் பேசினால் காலை உடைக்கலாம்..’ சர்ச்சையில் சிக்கிய பாஜக எம்.பி!
மேலும் படிக்க | வரதட்சணை கொடுமை..விபரீத முடிவெடுத்த ஆசிரியை! நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ