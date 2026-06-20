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நேர்க்காணலுக்கு சென்ற பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம் - காதல் கணவனின் வெறிச்செயல்..!

Bengaluru Murder: கர்நாடக மாநிலம் மாலூர் அருகே, பெற்றோர் எதிர்ப்பை மீறி காதலித்து திருமணம் செய்துக் கொண்ட மனைவியை கருத்து வேறுபாட்டால் கணவனே குத்திக் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 20, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:09 PM IST
நேர்க்காணலுக்கு சென்ற பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம் - காதல் கணவனின் வெறிச்செயல்..!
Image Credit: Bengaluru Women Murder

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