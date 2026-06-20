/நேர்க்காணலுக்கு சென்ற பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம் - காதல் கணவனின் வெறிச்செயல்..!

Bengaluru Murder: பெங்களூரு அருகே, சிந்தாமணி பகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணை கணேஷ் என்பவர் காதலித்து திருமணம் செய்துக் கொண்டார். அவர்களுடை வாழ்வில் சிறிய கசப்பு தன்மை ஏற்படவே இருவருக்குள்ளேயே தகராறு ஏற்பட்டு பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர். இந்த நிலையில், கணவர் கணேஷ் தனது மனைவியை தன்னுடன் சேர்ந்து வாழவேண்டும் என்றும் வற்புறுத்திய நிலையில் அதற்கு மனைவி மறுப்பு தெரிவித்ததால் அவரை கணவர் குத்தி கொடூரமாக கொலை செய்துள்ளார்.
கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு புறநகர் பகுதியில் உள்ள ஆவலஹள்ளியைச் சேர்ந்த கணேஷ் என்பவரும், சிக்பள்ளாப்பூர் மாவட்டம் சிந்தாமணி பகுதியைச் சேர்ந்த யோகினி என்ற பெண்ணும் காதலித்து வந்துள்ளனர். இவர்களது காதலுக்கு இருதரப்பு பெற்றோரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், அதை மீறி திருமணம் செய்து கொண்டு மாலூர் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்தனர். தொடக்கத்தில் நன்றாகச் சென்ற இவர்களது வாழ்க்கையில், நாளடைவில் அடிக்கடி கருத்து வேறுபாடுகளும் குடும்பத் தகராறுகளும் ஏற்பட்டுள்ளன.
ஒருகட்டத்தில் இருவருக்கும் வாக்குவாதங்கள் முற்றிய நிலையில், கணேஷ் தனது மனைவி யோகினியைத் தொடர்ந்து அடித்து துன்புறுத்தி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் மனவேதனை அடைந்த யோகினி, கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு கணவருடன் ஏற்பட்ட தகராறின் காரணமாக வீட்டை விட்டு வெளியேறி, தனது தாய் கல்பனாவின் வீட்டிற்குச் சென்று தங்கியுள்ளார்.
மனைவி பிரிந்து சென்றதால், அவரை மீண்டும் தன்னுடன் சேர்த்து வரும்படி கணேஷ் செல்போன் மூலமாகவும், நேரில் சென்றும் பலமுறை சமரச முயற்சி செய்துள்ளார். ஆனால், யோகினி அவருடன் சேர்ந்து வாழவே முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில் வேலை தேடி வந்த யோகினிக்கு, கோலார் மாவட்டம் மாலூர் நரசாபுரா தொழிற்பேட்டையில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறுவதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது. நேர்முகத் தேர்வில் பங்கேற்க யோகினி மாலூர் வந்ததை அறிந்த கணேஷ், அங்கு சென்று அவரைச் சந்தித்துள்ளார். "உன்னிடம் கடைசியாகப் பேச வேண்டும்" என்று கூறி, அருகில் உள்ள மீண்டஹள்ளி ஏரிக்கரைக்கு யோகினியை அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
அங்கு இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது இருவருக்கும் இடையே மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த கணேஷ், தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து யோகினியைச் சரமாரியாகக் குத்தியுள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த யோகினி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
மனைவியைக் கொலை செய்த பிறகு, கணேஷ் தனது மாமியார் கல்பனாவைச் செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு கொலையைச் செய்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாமியார், உடனடியாக மாலூர் காவல் நிலையத்திற்குப் புகார் அளித்துள்ளார். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், யோகினியின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்விற்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், சம்பவ இடத்திலேயே இருந்த கணேஷைக் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் அவர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.