  • ஆண்மைக்குறைவு! மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டவருக்கு நேர்ந்த கதி.. ஷாக் சம்பவம்!

Bengaluru Man Cure Of Impotence: பெங்களூருவில் ஆண்மைக்குறைவுக்காக மருந்து சாப்பிட்ட ஐடி ஊழியருக்கு நடந்த மோசமான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:57 PM IST
Bengaluru Techie Loses Rs 48 Lakhs And Suffers Kidney Damage: டிஜிட்டல் காலத்தில் மோசடி சம்பவங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் நடந்து வருகிறது. டிஜிட்டல் மோசடியில் பெண்கள்,  முதியவர்கள், இளைஞர்கள் என பலரும் சிக்கி வருகின்றனர. இதனால், கோடிக்கணக்கில் பணத்தை இழந்து வருகின்றனர். டிஜிட்டல் மோசடி குறித்து உஷாராக இருக்க வேண்டும் என எவ்வளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வந்தாலும், மோசடியில் பலரும் சிக்கி பல கோடிகளை இழந்து வருகின்றனர். அப்படியொரு சம்பவம் தான், தற்போது பெங்களூருவில் நடந்துள்ளது.  

கர்நாடக மாநிலம் சிவமொக்காவைச் சேர்ந்த ஐடி ஊழியர் தேஜஸ்.  இவர் நீண்ட நாட்களாக ஆண்மைக் குறைவு பிரச்னையை சந்தித்து வந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால், மனக்கவலையில் தேஜஸ் இருந்துள்ளார். ஆண்மைக் குறைவு பிரச்னையை போக்க, பெங்களூருவின் கெங்கேரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.  இந்த சிகிச்சை தனது ஆண்மைக் குறைவை போக்கும் என அவர் நம்பினார். 

ஆனால், அவருக்கு எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லையாம். இதனால், தேஜஸ் மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், 2025 மே 3ஆம் தேதி கெங்கேரி பகுதியில் நடந்து சென்றுக் கொண்டிருந்தார்.  அப்போது, சட்டக் கல்லூரிக்கு அருகே, ஒரு கூடாரத்தில் ஆண்மைக் குறைவுக்காக ஆயுர்வேத மருந்து விற்பனை கடையை பார்த்தார். அங்கு ஆண்மைக் குறைவுக்கு விரைவான நிவாரணம் அளிக்கும் விளம்பரத்தை பார்த்தார். 

இது அவருக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தது. இதனால், உடனே தேஜஸ் அந்த கடைக்குள் சென்றபோது, விஜய் குருஜி  என்பவர் அங்கு இருந்துள்ளார். இதனை அடுத்து, தேஜஸ் அவரிடம் தனக்கு உள்ள பாதிப்பு குறித்து அவர் விவரித்தார்.  இதனை அடுத்து, விஜய் குருஜி யஷ்வந்த்பூரில் உள்ள விஜயலட்சுமி ஆயுர்வேத கடையில் மட்டுமே கிடைக்கும் என்றும், ஹரித்வாரில் இருந்து பிரத்யேகமாக பெறப்பட்டதாகவும் கூறினார்.

லட்சக்கணக்கில் இழந்த ஐடி ஊழியர் 

இது ஆண்மைக் குறைவு பிரச்னையை உடனே தீர்க்கும் எனவும் நம்பிக்கை கொடுத்துள்ளாராம். இதனை நம்பிய தேஜஸ் அந் கடைக்கு சென்ற அவர் பரிந்துரைத்த மருந்தை ரூ.1.60 லட்சத்திற்கு வாங்கியுள்ளார். இந்த மருந்தை சில மாதம் சாப்பிட்ட தேஜஸ், அடுத்தடுத்த மாதங்களில் அதிகமாக வாங்கி குவித்தார். இப்படியாக ரூ.48 லட்சம் வரை மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டுள்ளார். இதற்காக தனது மனைவி மற்றும் பெற்றோரிடமிருந்து ரூ.17 லட்சம் கடன் வாங்கியுள்ளார். மேலும், வங்கியில் ரூ.20 லட்சம் கடன் வாங்கியுள்ளார். 

அதோடு, நண்பரிடம் இருந்து ரூ.10 லட்சம் கடன் வாங்கி, ஆண்மைக்குறைவுக்காக மாதம் மாதம் மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிட்டுள்ளார். இப்படி லட்சக்கணக்கில் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டும், அவருக்கு இருந்த பிரச்னை தீரவில்லை. இதுகுறித்து விஜய் குருஜியிடம் அவர் கேட்டார். அப்போது, கூடுதல் விலையுயர்ந்த மருந்துகளை பரிந்துரைக்க வலியுறுத்தினார். மேலும், சிகிச்சையைத் தொடரவில்லை என்றால் அவரது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்று எச்சரித்தார். 

இதனால், தொடர்ந்து அவர் மருந்துகளை சாப்பிட்டார். அதிக ஆயுர்வேத மருந்துகளை சாப்பிட்டதால், தேஜஸ்க்கு உடல் நில பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளித்தபோது,  சிறுநீரகம் பாதிப்பு ஏற்பட்டது தெரியவந்தது. அப்போது தான், தேஜஸ் தான் ஏமாறப்பட்டதாகவே உணர்ந்தார். இதனை அடுத்து, தேஜஸ் ஞானபாரதி காவல்துறையில் புகார் அளித்தார்.  இதையடுத்து,  விஜய் குருஜி மற்றும் ஆயுர்வேத கடை உரிமையாளர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது.  இருவரையும்  கைது செய்யும் நடவடிக்கை தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

