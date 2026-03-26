“ஐ லவ் யூ” மருத்துவ மாணவிக்கு ப்ரப்போஸ் செய்த பேராசிரியர்! செருப்பால் அடித்த மாணவர்கள்..

Bengaluru Professor Love Proposal : பெங்களூருவின் நீலமங்களாவிற்கும் அருகே இருக்கும் மருத்துவ கல்லூரிதான், ஸ்ரீ சித்தார்த்தா இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசெர்ச் செண்டர். இங்கு நடந்த ஒரு சம்பவம், பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இங்கிருக்கும் பேராசிரியர் ஒருவர்தான் இதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
மாணவி ப்ரப்போஸ் செய்ததாக கூறிய பேராசிரியர்:
ஸ்ரீ சித்தார்தா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் செண்டரில், முகம்மது என்கிற பேராசிரியர் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். இவர், கடந்த புதன் கிழமை அன்று, வகுப்பில் மைக்கில் அனைவர் முன்னிலையிலும் கேட்ட விஷயம் பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
வகுப்பறையில், அனைவர் முன்னிலையிலும், முகம்மது அங்கிருக்கும் ஒரு மாணவியிடம் ப்ரப்போஸ் செய்துள்ளார். இதனால், வகுப்பறையில் சலசலப்பு எழுந்தது. முகம்மது பேசுகையில், அந்த மாணவி தன்னிடம் காதலை தெரிவித்ததாகவும் தானும் அவரை காதலிப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். இதை கொண்டாடும் விதமாக வகுப்பறையில் சாக்லேட்டுகளை கொடுத்து, அவர் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்திருக்கிறார். அந்த மாணவியின் பெயரையும் சொல்லி அவர் “ஐ லவ் யூ” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
அந்த வீடியோவில் சம்பந்தப்பட்ட மாணவியின் குரல் மட்டும் கேட்கிறது. அதில் அவர், 1 நிமிடம் 90 வினாடிகள் இருக்கும் அந்த வீடியோவில், ”எக்ஸ்க்யூஸ் மீ, நீங்கள் இதைப்பற்றி பிரின்சிபலிடம் வந்து பேசிக்கொள்ளுங்கள்” என்று கூறினார். அதற்கு அந்த பேராசிரியரும், “ஆன்..நான் பேசிக்கொள்கிறேன். நீ ஏன் எனக்கு ப்ரப்போஸ் செய்தாய்?” என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த பெண், “நான் எப்போது உங்களிடம் ப்ரப்போஸ் செய்தேன்?” என்று கேட்டார். “நீ என்னிடம் ‘ஐ லவ் யூ முகம்மது’ என்று சொல்லவில்லையா?” என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த மாணவி, “எக்ஸ்க்யூஸ்மீ, நான் எப்போது அப்படி சொன்னேன்?” என்று கேட்க. “சிசிடிவி ஆதாரம் இருக்கிறது” என்றார். அந்த மாணவி, “சரி அதை காட்டுங்கள்” என்று கூறினார். அந்த பேராசிரியரோ, “நான் உன்னிடம் நாளை காலை பேசுகிறேன். பசங்களா, இந்த சாக்லேட்டை எடுத்துக்கோங்க” என்று சொல்லி விட்டு நகர்ந்து சென்று விட்டார். அதன் பிறகு, அந்த வகுப்பறையில் இருந்த மாணவர்கள் சத்தம் போட ஆரம்பித்தனர்.
#BreakingNews: Professor allegedly proposes to student in Bengaluru college classroom; student objects and confrontation follows. Details still limited, official response awaited.#Bengaluru #Karnataka #IndiaNews #College #Incident #Education #LatestNews #JaagIndia pic.twitter.com/HOTs0qIjA1
— Jaag India (@thejaagindia) March 26, 2026
செருப்பால் அடித்த மாணவர்கள்!
அடுத்ததாக 13 வினாடிகள் இருக்கும் அந்த வீடியோவில், அந்த கல்லூரி பேராசிரியரை மாணவர்கள் சிலர் சரமாரியாக தாக்கும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. கார் அருகே நிற்கும் அந்த பேராசிரியரை, மருத்துவ கோட் போட்ட ஒரு மாணவர் கைகளாலேயே சரமாரியாக தாக்குகிறார். சுற்றியிருக்கும் மாணவர்கள் பலர், அவரை தகாத வார்த்தைகளாலும் திட்டுகின்றனர். ஒரு மாணவி தனது காலில் இருக்கும் செருப்பை கொண்டு அடிக்கிறார். அடிப்பவர்களை, அங்கு வேலை செய்யும் சிலர் தடுக்க முற்படுகின்றனர். தொடர்ந்து அந்த ஆசிரியரை தாக்குவதிலேயே பிறர் கவனம் கொண்டிருக்கின்றனர். இப்படியாக அந்த வீடியோ முடிகிறது.
புகார் கொடுக்கவில்லை!
இந்த சம்பவம் நடந்து 24 மணி நேரங்கள் கடந்திருந்தாலும், அந்த மாணவி தரப்பில் இருந்தோ, அடி வாங்கிய பேராசிரியர் தரப்பில் இருந்தோ இன்னும் எந்த புகாரும் காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை என்று நீலாமங்கள புறநகர் காவல் நிலையத்தின் மூத்த காவல் ஆய்வாளர் தெரிவித்திருக்கிறார்.இது குறித்த அப்டேட், கூடிய விரைவில் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
