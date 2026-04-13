அனல்பறக்கும் ரயில்... 2வது ஸ்லீப்பர் வந்தே பாரத்... எங்கு வருகிறது தெரியுமா?

Bengaluru - Mumbai Vande Bharat Sleeper Train: பெங்களூரு - மும்பை இடையே இயக்கப்படும் இருக்கும் புதிய வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
தென்னிந்தியாவின் மிக முக்கிய மாநிலங்களான மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகாவின் தலைநகரங்களுக்கு இடையே வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் இயக்கப்பட இருப்பதாக இந்தியன் ரயில்வே சமீபத்தில் அறிவித்தது.
பயணிகளுக்கு வரப்பிரசாதம்
இந்த ரயில் இயக்கப்பட்டால், சுமார் 15 மணிநேரம் வரை பயண நேரம் குறையும் என கூறப்படுகிறது. பெங்களூரு - மும்பை இடையே அடிக்கடி பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு இந்த ரயில் ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். நிச்சயம் இந்த பகுதிகளை இணைக்கும் முக்கிய ரயிலாகவும் இருக்கும்.
அந்த வகையில், பெங்களூரு - மும்பை இடையே இயக்கப்பட இருக்கும் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்லீப்பர் ரயில் குறித்த முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.
இரவு நேர பயணத்திற்காக...
பெங்களூரு - மும்பை இடையிலான வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவைக்கு ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல் கொடுத்துள்ளது. இரவு பயணத்தை அதிகப்படுத்தும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
தற்போது பெங்களூரு - மும்பை இடையே பயணிக்க 20 மணிநேரம் எடுக்கும் நிலையில், அது 15 மணிநேரமாக குறையும். இது பயணிகளுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். மாலையில் ரயிலில் ஏறினால் அதிகாலையில் பெங்களூருவிலோ, மும்பையிலோ இறங்கிவிடலாம்.
More Vande Bharat Sleepers routes Are Coming Soon..
The Railway Board is gearing up to expand its next-gen overnight fleet with multiple #VandeBharatSleeper routes on the way.
Likely route: #Bengaluru - #Mumbai#Delhi - #Surat
These 2 routes are almost finalised.
Additional… pic.twitter.com/W1LpTmqP6k
— Ansuman Satapathy (@TechAnsuman) April 11, 2026
இது 2வது ஸ்லீப்பர் ரயில்
வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பெரும்பாலும் உட்கார்ந்துகொண்டே பயணிக்க வேண்டிய நிலையில், முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் ரயில்வே துறையால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கொல்கத்தாவின் ஹோவ்ரா முதல் கௌகாத்தியின் காமக்யா இடையே முதல் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் இயக்கப்பட்டது.
உறுதியளித்த மத்திய அமைச்சர்
அந்த வகையில், பெங்களூரு - மும்பை இடையே வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவை குறித்து, மத்திய ரயில்வே துறை அஸ்வினி வைஷ்ணவ், மத்திய பெங்களூரு பாஜக மக்களவை உறுப்பினர் பி.சி. மோகனுக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார். அதில்தான் பெங்களூரு - மும்பை வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி கொடுத்ததை தெரிவித்துள்ளார்.
அதில், "கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு - சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் ரயில் நிலையம் இடையே புதிய வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் சேவையை தொடங்குவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்து நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனால், பெங்களூரு - மும்பை இடையே அடிக்கடி பயணிப்பவர்கள் மிகவும் குதூகலமடைந்துள்ளனர்.
12 ரயில் சேவை
கொல்கத்தா - கௌகாத்தி, மும்பை - பெங்களூரு வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்லீப்பர் ரயிலை போன்று, மொத்தம் 12 வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில்களை கொண்டவர ரயில்வே அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது. அடுத்து டெல்லி - ஸ்ரீநகர், டெல்லி - மும்பை, டெல்லி ஹோவ்ரா உள்ளிட்ட சேவைகளும் எதிர்காலத்தில் கொண்டுவரப்படலாம்.
டிக்கெட் விலை எவ்வளவு?
இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் மணிக்கு 130-160 கி.மீ., வேகத்தில் பயணிக்க கூடியதாகும். இதனாலேயே பயண நேரம் வெகுவாக குறையும். இந்த ரயிலில் குறைந்தபட்சம் ரூ.960 முதல் அதிகபட்சம் ரூ.6,080 வரை டிக்கெட் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
