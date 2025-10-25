English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பாத்ரூமில் குளிக்க சென்ற சகோதரிகள் உயிரிழப்பு.. இந்த தவறை மட்டும் பண்ணாதீங்க

Bengaluru Crime News: கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் கழிவறையில் ஒன்றாக குளிக்கச் சென்ற சகோதரிகள் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காற்றோட்டம் இல்லாத வகையில், அந்த கழிவறை இருந்ததும், அவர்களது உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணம் என்பது தெரியவந்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 25, 2025, 06:02 PM IST
  • உஷார் மக்களே
  • குளிக்க சென்ற சகோதரிகள் மரணம்
  • வாட்டர் ஹீட்டரை கவனமாக பயன்படுத்துங்கள்

Bengaluru Sisters Dies In Bathroom: குளிர்காலத்தில் குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பது என்பது சற்று கடினமாகவே இருக்கும். இதனால், குளிர்காலமாக இருந்தாலும், மழைக்காலமாக இருந்தாலும் பலரும் சுடுதண்ணீரில் குளிக்கின்றனர். இதற்காக பெரும்பாலான வீடுகளில் வாட்டர் ஹீட்டர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை 5 நிமிடம் ஆன் செய்து விட்டால், உடனே சூடாகி விடும். இந்த வாட்டர் ஹீட்டர்கள் நேரத்திற்கு உடனடியாக சுடு தண்ணீரை கொடுக்கும் என்றாலும் அதனை கவனமாக கையாளுவது மிகவும் அவசியம். வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் வாட்டர் ஹீட்டரில் இருந்து மின்சார கசிவு ஏற்பட்டு, அவ்வப்போது உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன. 

கழிவறைக்கு சென்ற சகோதரிகள் மரணம்

எனவே, வாட்டர் ஹீட்டரை பயன்படுத்தும் விஷயத்தில், கவனமாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் சில அசம்பாவிதங்கள் நடக்கக் கூடும். இதில் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர்களை போலவே, எல்பிஜி ஹீட்டர்களும் உள்ளன. அதனை இன்னும் கவனமாக கையாள வேண்டும். இந்த நிலையில் தான், கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் வாட்டர் ஹீட்டரால் சகோதரிகள் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர். 

பெங்களூருவில் உள்ள திரிவேணி நகரைச் சேர்ந்தவர்குல்ஃபாம் (23) மற்றும் அவரது சகோதரி சிம்ரன் தாஜ் (20). இவர்கள் வெளியே செல்வதற்காக ஒரே கழிவறையில் ஒரே நேரத்தில் இருவரும் குளிக்க சென்றுள்ளனர். அப்போது, சற்றும் எதிர்பாராத நேரத்தில் கழிவறையில் இருந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் இருந்து எல்பிஜி வாயு கசிந்துள்ளது. அதனை சுவாசித்து சகோதரிகள் குளித்துக் கொண்டு இருக்கும்போதே மயங்கி விழுந்துள்ளனர். 

இரண்டு பேரும் நீண்ட நேரமாகியும் கழிவறையில் வெளியே வராமல் இருந்துள்ளனர். இதனால், சந்தேகம் அடைந்த அவரது தந்தை அல்தாஃப் கழிவறை கதவை தட்டியுள்ளார். ஆனால், கதவு திறக்கப்படாததால், அவர் உடனடியாக கழிவறை கதவை உடைத்து பார்த்தபோது, இருவரும் மயங்கிய நிலையில், சுயநினைவின்றி கிடந்துள்ளனர்.  இதனை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த, தந்தை அல்தாஃப் உடனே அவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார். 

அங்கு இரண்டு சகோதரிகளையும் பரிசோதனை மருத்துவர்கள், அவர்கள் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டாக கூறியுள்ளனர். மேலும், சகோதரிகள் இருவருக்கும் எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை. வாட்டர் ஹீட்டரில் இருந்து வந்த வாயு கசிவால் தான், இரண்டு பேரும் உயிரிழந்தது தெரியவந்துள்ளது. இதனால், வீடுகளில் வாட்டர் ஹீட்டரை பயன்படுத்தும்போது கவனமாக  இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

இந்த தவறை பண்ணாதீங்க

வாட்டர் ஹீட்டரை வாங்கும்போது நல்ல தரமான பிராண்டை தேர்வு செய்து வாங்க வேண்டும். வாட்டர் ஹீட்டரை நீண்ட நேரம் இயக்க விடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். அதிக நேரம் வாட்டர் ஹீட்டரை ஆனில் வைக்கும்போது மிகவும் சூடாகி, சில நேரங்களில் வெடிக்க கூட செய்யலாம்.  

வாட்டர் ஹீட்டரில் உள்ள 3 வால்வுகள் சரியாக வேலை செய்கிறதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். அது சரியாக செயல்படவில்லை என்றால், வாயு கசிவு, மின்சார கசிவு போன்ற ஏற்படக் கூடும். குளிக்கும்போது வாட்டர் ஹீட்டர் ஆன் செய்வதை தவிர்க்கவும். குளிக்க செல்வதற்கு முன்பே, தண்ணீரை சூடாக்கி கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author
