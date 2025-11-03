English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மேனேஜரை நடு இரவில் கொன்ற ஊழியர்! லைட் ஆஃப் செய்வதில் வந்த பிரச்சனையால் விபரீதம்..

மேனேஜரை நடு இரவில் கொன்ற ஊழியர்! லைட் ஆஃப் செய்வதில் வந்த பிரச்சனையால் விபரீதம்..

Bengaluru Staff Kills Manager With Dumbbell : பெங்களூருவில், ஊழியர் ஒருவர் தனது மேனேஜரை கல்லைப்போட்டு கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சிய ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 3, 2025, 11:56 AM IST
மேனேஜரை நடு இரவில் கொன்ற ஊழியர்! லைட் ஆஃப் செய்வதில் வந்த பிரச்சனையால் விபரீதம்..

Bengaluru Staff Kills Manager With Dumbbell : பெங்களூருவில், ஊழியர் ஒருவர் தனது மேனேஜரை உடற்பயிற்சி செய்யும் டம்பெல்லை வைத்து அடித்துக்கொன்ற சம்பவம், பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் சம்பந்தப்பட்ட நபர் யார், என்ன நடந்தது, கொல்லப்பட்ட நபரின் விவரங்கள் குறித்து, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

கொல்லப்பட்ட மேனேஜர்!

பெங்களூருவின் சரஸ்வதி நகரில்தான் இந்த கொடூர சம்பவமானது அரங்கேறி இருக்கிறது. கடந்த சனிக்கிழமை அன்று நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கு வேலை செய்யும் இடத்தில் 41 வயதான பீமேஷ் பாபுவுக்கும், 24 வயதான சோமல வம்ஷிக்கும் சண்டை வந்துள்ளது. இதில், சித்ராதுர்கா பகுதியை சேர்ந்த பீமேஷ் எம்சி லேஅவுட் என்கிற இடத்தின் அருகில் இருக்கும் போட்டோ எடிட்டிங் நிறுவனத்தில் டிஜிட்டல் துறையின் மேலாளராக இருந்திருக்கிறார். அதே குழுவில், டெக்னிகல் தொழில்நுட்ப செயற்பொறியாளராக ஆந்திராவை சேர்ந்த சோமல வம்ஷி வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். 

இந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய போலீசார், வேலை செய்யும் போது, லைட்டை ஆஃப் செய்வதில் இருவருக்கும் சண்டை எழுந்துள்ளது. உயிரிழந்த பீமேஷ் பாபுவிற்கு அதிக லைட் வெளிச்சம் ஒவ்வாமை இருந்துள்ளது. இதனால், தன்னுடன் வேலை செய்பவர்களை தேவையின்றி லைட் போடாதீர்கள் என்று கோரிக்கை விடுத்தவராக இருந்துள்ளார். சனிக்கிழமை இரவு 1 மணியளவில் வம்ஷி போட்டோ எடிட்டிங் செய்து வந்துள்ளார். அப்போது பீமேஷ்பாபு அவரிடம் லைட்டை ஆஃப் செய்யுமாறு கூறியிருக்கிறார். இது, இருவருக்குள்ளும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த சண்டை இப்படியே தொடர, வம்ஷியும் பாபுவும் ஒருவருக்கொருவர் தாக்கிக்கொள்ள ஆரம்பித்துள்ளனர். 

இந்த சண்டையில் வம்ஷி மிளகாய்ப்பொடியை பாபு மீது தூவியதாக தெரிகிறது. பின்னர், உடற்பயிற்சிக்கு பயன்படுத்தும் டம்பெல்லை இன்னொரு ரூமில் இருந்து எடுத்து வந்து, பாபுவின் தலையில் போட்டிருக்கிறார். இதை விசாரித்த போலீசார், வம்ஷி பாபுவின் தலையில் பல முறை அடித்ததாக கூறினர். மேலும், முகம், மார்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் அவர் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர். 

போலீஸில் சரணடைந்தார்:

தான் அடித்ததில் பாபு நிலைகுலைந்து போனதை வம்ஷி பார்த்து அதிர்ந்து போயுள்ளார். பின்னர் தன்னுடன் வேலை பார்க்கும் இன்னொருவருக்கு போன் செய்து தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார். பின்னர் பாபுவை ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர். அங்கு, அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பின்னர், வம்ஷி போலீசில் சரணடைந்துள்ளார். 

இது குறித்து விசாரணை நடத்தும் போலீஸார், இதை கொலை வழக்காக பதிவு செய்ததுடன் குற்றவாளியை நீதிமன்ற காவலில் வைத்துள்ளனர். இந்த வழக்கின் அடுத்தடுத்த முன்னேற்றங்கள் பின்னர் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

