கணவரை காப்பாற்ற நடுரோட்டில் கெஞ்சிய மனைவி! மனசாட்சியே இன்றி சென்ற மக்கள்-வைரல் CCTV

Bengaluru Wife Begging Passerby To Save Husband : உடல் நலம் குன்றிய கணவனை காப்பாற்ற மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லுமாறு, ஒரு பெண் சாலையில் சென்ற வாகனங்களிடம் உதவி கேட்டிருக்கிறார். ஆனால், இதை பார்த்த வாகன ஓட்டிகளோ, காெஞ்சம்கூட மனசாட்சியே இல்லாமல் கண்டுகொள்ளாமல் சென்றிருக்கின்றனர். இது குறித்த வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
உடல் நலம் முன்றிய கணவன்:
கர்நாடகாவின் தலைநகராக இருக்கிறது பெங்களூரு. இங்குள்ள பாலாஜி நகரில், வெங்கட் ரமணன் என்கிற 34 வயது நபர் வசித்து வந்துள்ளார். அவருக்கு லேசான மாரடைப்பு வந்துள்ளது. இதையடுத்து வெங்கட்ரமணன் மனைவி அவரை இரு சக்கர வாகனத்தில் அழைத்து சென்றிருக்கிறார். முதலில் தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்ற போது, அங்கு மருத்துவர் இல்லை என்று கூறியிருக்கின்றனர். இதையடுத்து வேறு ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு தன் கணவரை அப்பெண் அழைத்து சென்றுள்ளார். அங்கு, அவருக்கு இசிஜி பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இவருக்கு அங்கேயே சிகிச்சை அளிப்பதை விடுத்து, ஜெயாநகர் எனும் இடத்தில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும் படி அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அவசர சிகிச்சையாக இருப்பினும், ஆம்புலன்ஸையோ, வேறு வாகனத்தையோ அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்து தரவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால், வேரு வழியின்றி வெங்கட்ரமணனை, தன் வாகனத்திலேயே வைத்து அழைத்து சென்றுள்ளார் அவரது மனைவி.
வாகனம் விபத்து:
இவர்கள் சென்ற வாகனம், விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, அந்த வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகளிடம், வெங்கட் ரமணனின் மனைவி தன் கணவரை காப்பாற்ற மருத்துவமனைக்கு செல்ல உதவுமாறு கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டிருக்கிரார். ஆனால், அந்த வழியால வந்த கார்கள், குட்டி லாரி, இருசக்கர வாகனங்கள் என பல வண்டிகளில் வந்தவர்கள் அவரை கண்டுகொள்ளாமல் சென்றிருக்கின்றனர். இது குறித்த காட்சிகள், சிசிடிவியில் பதிவாகி இருக்கின்றன.
Heartbreaking !! No empathy !!! Makes us to think what kind of world we live in.
I remember a same kind of accident which happened in island grounds, chennai 2 years ago, with a guy met with accident and unconscious. The GH near central was hardly 1 km away. With so much… https://t.co/EIfD2mzabF
— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) December 17, 2025
சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு, காரில் வந்த ஒருவர் அந்த பெண்ணிற்கு உதவ முயற்சி செய்திருக்கிறார். அதன்படி, வெங்கட்ரமணன் அருகில் இருந்த மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். ஆனால், அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
மனசாட்சியே இல்லையா?
உயிரிழந்த வெங்கட்ரமணனிற்கு, 5 வயதில் ஒரு ஆண் குழந்தையும், ஒன்றரை வயதில் ஒரு பெண் குழந்தையும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இப்படி, ஒருவர் உயிருக்கு போராடும் நிலையிலும் மனசாட்சியே இல்லாமல் ஒரு வாகனம் கூட நிறுத்தப்படாமல் போனதால், ஒருவரின் உயிர் பிறிந்திருப்பது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இது குறித்து பேசும் நெட்டிசன்கள், மனிதர்களிடையே பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மிகவும் குறைந்து விட்டதாகவும், யாரேனும் ஒருவர் இறக்கம் காட்டியிருந்தால் இந்நேரம் அவர் உயிருடன் இருந்திருப்பார் என்றும் கூறி வருகின்றனர். இவ்வளவு சோகத்திலும், வெங்கட்ரமணனின் குடும்பத்தார் அவரது கண்களை தானமாக வழங்கியிருப்பது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 5 அண்ணன் தம்பிகளுடன் பிறந்த வெங்கட்ரமணனிற்கு, உதவி தேவைப்படும் போது கூட உடன் பிறந்தவர்கள் வராத விஷயம், இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டவர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | சிக்கன் தந்தூரிக்கு தடை! Non Veg பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி உத்தரவு.. ஏன் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | பெண்ணின் ஹிஜாப்பை பிடித்து இழுத்த நிதிஷ் குமார்... வலுக்கும் சர்ச்சை - வீடியோ வைரல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ