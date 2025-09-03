English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஒயாத வரதட்சணை கொடுமை! இளம் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த துயரம்..நடந்தது என்ன?

Bengaluru Woman Died Dowry Harassment : பெங்களூருவில், இளம்பெண் ஒருவர் வரதட்சணை கொடுமை காரணமாக உயிரிழந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 3, 2025, 04:20 PM IST
  • வரதட்சணை கொடுமை, கணவனுக்கு வேறு தொடர்பு
  • உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட இளம்பெண்?
  • என்ன நடந்தது? முழு விவரம்!

Bengaluru Woman Died Dowry Harassment : எத்தனை பெண்கள் எவ்வளவுக்கு குரல் எழுப்பினாலும், பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் வன்முறைகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. எத்தனை பெண்கள் இறந்தாலும், பெண் இனத்திற்கு எதிராக கொடுமை செய்பவர்களுக்கு எதிராக நடக்கும் கொடுமைகளை தடுக்க, சட்டம் மட்டும் இன்னும் கடுமையாக்கப்படவில்லை. சமீப காலமாக, வரதட்சணை கொடுமை காரணமாக திருமணான பெண்கள் உயிரிழப்பதும் அதிரித்து வருகிறது.

இளம்பெண் தற்கொலை!

பெங்களூருவை சேர்ந்த 28 வயது இளம் பெண், பூஜாஸ்ரீ. இவர், வங்கியில் காசாளராக வேலை பார்த்து வந்திருக்கிறார். நந்தீஷ் என்பவரை 3 வருடங்களுக்கு முன்பு திருமணம் செய்திருக்கிறார். இவர்களுக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறார்.  நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி) காலை, பெகலகுண்டேவில் இருக்கும் தன் வீட்டில் பூஜாஸ்ரீ தனது வீட்டில் தூக்கிட்ட நிலையில் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். அவரது உடலை மீட்ட போலிஸார், அருகில் இருந்த விக்டோரியா மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். 

வரதட்சணை கொடுமை?

பூஜாஸ்ரீயின் மரணம் குறித்து போலீஸார் தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்டமாக கணவரிடம் விசாரணை நடத்தி இருக்கின்றனர். இதில், அவர் கூறிய சில விஷயங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. பூஜாஸ்ரீ, தன் கணவருக்கு திருமணம் தாண்டிய உறவு இருப்பதாக சந்தேகித்திருக்கிறார். இதை வைத்து அடிக்கடி அவரிடம் சண்டையிட்டதாக கணவர் தெரிவித்திருக்கிறார். அந்த உறவு குறித்து கேள்வி எழுந்த போதெல்லாம், பூஜாஸ்ரீயிடம் அவர் கணவர் வரதட்சணை பணம் கேட்டு கொடுமை படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களுக்கு இடையே இருக்கும் பிரச்சனையை தீர்க்க பலர் முயற்சி செய்து, பஞ்சாயத்து செய்ததாகவும், இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த சண்டைகள் தொடர்ந்ததகாவும் கூறப்படுகிறது. 

தீராத கொடுமை!

சமீபத்தில் நொய்டாவில் நிக்கி என்கிற பெண் வரதட்சணை கொடுமை காரணமாக உயிரிழந்ததை யாரும் மறந்திருக்க மாட்டோம். அந்த பெண்ணை பல ஆண்டுகளாக காசுக்காக அடித்து துன்புறுத்திய அவரது கணவர் வீட்டார், கடந்த ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதியன்று, அவரை தீ வைத்து கொளுத்தியிருக்கின்றனர். இதனை, அந்த பெண்ணின் மகன் நேரில் பார்த்து போலீசாரிடம் தகவல் தெரிவித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. 

திருப்பூரில், ரிதன்யா என்கிற 27 வயது பெண், தன் கணவர் மற்றும் மாமனார்-மாமியார் கொடுமை தாங்க முடியாமல் விஷமருந்தி தற்கொலை செய்த கொண்ட சம்பவமும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | தீ பற்றி எரிந்த தாய்... நேரில் பார்த்து உறைந்து போன மகன் - வரதட்சணை கொடுமையின் உச்சம்!

மேலும் படிக்க | SUV கார், புல்லட் பைக்... இன்னும் ரூ.36 லட்சம் - வரதட்சணை கொடுமையால் தீக்கிரையான பெண்

