  • Tamil News
  • India
  • பெண்களுக்கு ரூ.10,000; பின் ரூ.25,000... அடுத்து ரூ.50 ஆயிரம் - மாநில அரசின் சூப்பர் திட்டம்

பெண்களுக்கு ரூ.10,000; பின் ரூ.25,000... அடுத்து ரூ.50 ஆயிரம் - மாநில அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Self Employment Scheme For Women: சுய தொழில் தொடங்க நினைக்கும் பெண்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வழங்கும் திட்டத்தை மாநில அரசு நீட்டித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 9, 2026, 08:17 PM IST
  • 40 லட்சம் மகளிர் இதில் பயனடையலாம் என அறிவிப்பு
  • அடுத்து ரூ.25 ஆயிரம் கடனுதவி அளிக்கப்படும்.
  • அதற்கடுத்து ரூ.50 ஆயிரம் வழங்கப்படும்.

பெண்களுக்கு ரூ.10,000; பின் ரூ.25,000... அடுத்து ரூ.50 ஆயிரம் - மாநில அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Self Employment Scheme For Women: சமூக ரீதியில் பின்தங்கியவர்கள், பெண்கள் உள்ளிட்டோருக்கு உதவிடும் வகையில் பல நலத்திட்டங்களை மத்திய, மாநில அரசுகள் செயல்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, தேர்தல் நேரத்திலும் பல நலத்திட்ட அறிவிப்புகளும் வரும்.

நெருங்கும் தேர்தல்

கடந்தாண்டு பீகார் மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு முன், நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு பெண்களுக்கும், இளைஞர்களுக்கும் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்து செயல்படுத்தியது. மேலும் ஆட்சியையும் நிதிஷ் குமார் தக்கவைத்தார். அந்த வகையில், வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இதனால், இந்த 5 மாநிலங்களிலும் ஆளும் அரசுகள் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தற்போது செயல்படுத்தி வருகின்றன. 

தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் கீழ் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு பலரும் புதிய பயனாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டனர். முன்னர், 1 கோடி 15 லட்சம் பேர் பயனாளிகளாக இருந்த நிலையில், புதிதாக 16 லட்சத்து 94 ஆயிரத்து 339 பேர் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் 1 கோடியே 30 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 831 பேர் ஆக பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்கள் அடங்கிய தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசாணை கொண்டுவரப்பட்டது. 20 லட்சம் லேப்டாப்கள் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்கும் திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட்டது.

மகளிருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் 

இதேபோல், அசாம் மாநிலத்திலும் மகளிரின் சுய வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் சுய உதவி குழுக்கள் சார்ந்த திட்டத்தை அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. அசாமில் ஆட்சியில் உள்ள ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா தலைமையிலான பாஜக அரசு முதலமைச்சரின் மகளிர் தொழில்முனைவு திட்டம் (Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhiyan - MMUA), என்ற தொழில் முதலீட்டுத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. 

இத்திட்டம் அசாமில் உள்ள 35 மாவட்டத்திலும் செயல்படுத்தப்படுத்தி உள்ளது. அதாவது, மகளிர் சுய உதவிக் குழு மூலம் சுய தொழில் தொடங்க நினைக்கும் மகளிருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை தொழில் முதலீட்டை இத்திட்டத்தின் மூலம் பெறலாம். இதுவரை சுமார் 15 லட்சம் பேர் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்துள்ளனர் என்றும் ஆனால் இத்திட்டம் சுமார் 32 லட்சம் மகளிரை சென்றுசேர்வதற்காக கொண்டுவரப்பட்டது என்றும் அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை 40 லட்சமாக உயர்த்த தற்போது அசாம் அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது.

லட்சாதிபதியாகும் மகளிர்

அசாம் அரசின் இத்திட்டத்தால் இதுவரை சுமார் 8 லட்சம் பேர் ஏற்கெனவே லட்சாதிபதியாக உயர்ந்துள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இத்திட்டம் கிராமப்புற பொருளாதாரம் வலுவடையும் என்றும் பெண்கள் புதிதாக சுய தொழில் தொடங்குவதற்கான ஊக்கமாகவும் இருக்கிறது என அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

தேவைப்படும் ஆவணங்கள்

அசாம் அரசின் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக சுய உதவிக்குழுவில் இணைந்திருக்க வேண்டும். ஆதார் கார்டு, வங்கிக் கணக்கு, குடியிருப்பு சான்றிதழ் மற்றும் சுய உதவிக்குழுவின் ஒப்புதல் ஆகியவை தேவை. இவை அனைத்தையும் சரிபார்த்த பின்னர் உங்கள் விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் ரூ.10 ஆயிரம் விண்ணப்பத்தாரரின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

அடுத்தடுத்த கட்டம்

மேலும் இந்த பணத்தை வைத்து தொழில் தொடங்கி, சிறு தொழில் விரிவடையும்பட்சத்தில் அடுத்து குறைந்த வட்டியில் சுமார் ரூ.25 ஆயிரம் கடன் உதவியும் அரசு தரப்பில் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். மேலும் அந்த தொழிலும் வெற்றிபெற்று விரிவடைந்தால் மூன்று தவணையாக ரூ.50 ஆயிரம் அளிக்கப்படும். இதன்மூலம், கிராமப்புற பொருளாதாரத்தையும், பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் உயர்த்த முடியும் என அசாம் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், சுமார் 40 லட்சம் மகளிரை லட்சாதிபதியாக மாற்றவும் திட்டமிடுகிறது.

AssamWomen Self EmploymentMMUAIndia NewsHimanta biswa sharma

