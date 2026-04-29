பவானிபூர் தேர்தல்: 30,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெல்வேன்! மம்தாவுக்கு சவால் விடுத்த சுவேந்து

மேற்கு வங்கம் தேர்தல் 2026: மேற்கு வங்க அரசியலில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு மிக முக்கியமான திருப்பத்தை எட்டியுள்ளது. ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் பார்வையும் இப்போது பவானிபூர் தொகுதியின் மீதுதான் உள்ளது. முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜிக்கும், பாஜகவின் சுவேந்து அதிகாரிக்கும் இடையிலான இந்த நேரடிப் போட்டி, ஒரு தேர்தலாகத் தெரியாமல், கௌரவப் போராட்டமாகவே மாறியுள்ளது.
மம்தாவின் கோட்டையில் சுவேந்துவின் அதிரடிச் சவால்
வாக்குப்பதிவு தினத்தன்று காலையிலேயே தனது வாக்கினைப் பதிவு செய்த சுவேந்து அதிகாரி, மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் தெரிவித்த கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
"மம்தா பானர்ஜி கடும் நெருக்கடியில் இருக்கிறார். இந்தத் தேர்தலில் நான் 30,000-க்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவது உறுதி" என்று சுவேந்து முழக்கமிட்டார். மேலும் மம்தாவின் வயதைக் குறிப்பிட்டு விமர்சித்த அவர், "அவருக்கு வயதாகிவிட்டது, மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள். ஓட்டுப் போட்டுவிட்டு அவர் வீட்டிற்குச் செல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது" என்று காட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
அன்று நந்திகிராம்.. இன்று பவானிபூர்
2021-ல் நந்திகிராமில் மம்தா பானர்ஜியை வீழ்த்திய சுவேந்து, அதே போன்ற ஒரு வெற்றியை பவானிபூரிலும் பதிவு செய்வேன் என்று நம்புகிறார். நேற்று இரவு முழுவதும் திரிணாமுல் தலைவர்கள் தூங்கவில்லை. தோல்வி பயம் அவர்களை ஆட்கொண்டுள்ளது. மக்கள் மாற்றத்திற்காக வாக்களித்து வருகிறார்கள். திரிணாமுல் காங்கிரஸின் இந்த இரும்புக்கோட்டை தகர்க்கப்படும் என்று அவர் கூறினார்.
"தூக்கமில்லாத இரவு" -மம்தா பானர்ஜியின் குமுறல்
சுவேந்துவின் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில், காலையிலேயே தொகுதியின் பல்வேறு வாக்குச்சாவடிகளுக்கு நேரில் சென்ற மம்தா பானர்ஜி, பாஜக மற்றும் மத்தியப் படைகள் மீது அடுக்கடுக்கான புகார்களை முன்வைத்தார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மம்தா, "நேற்று இரவு நானும் அபிஷேக் பானர்ஜியும் ஒரு நிமிடம் கூட கண்மூடவில்லை. இரவு முழுவதும் அவர்கள் செய்த அராஜகங்களை நாங்கள் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தோம். நீதிமன்ற உத்தரவுகள் இருந்தபோதிலும், சிஆர்பிஎப் (CRPF) மற்றும் தேர்தல் ஆணையப் பார்வையாளர்கள் விதிகளை மீறிச் செயல்படுகிறார்கள்" என்று கோபமாக பேசினார்.
குறிப்பாக திரிணாமுல் கவுன்சிலர் அசிம் போஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் நள்ளிரவில் துன்புறுத்தப்பட்டதாகவும், கட்சித் தொண்டர்களைத் திட்டமிட்டு மத்தியப் படைகள் குறிவைப்பதாகவும் மம்தா குற்றம் சாட்டினார்.
பவானிபூர் ஏன் இவ்வளவு முக்கியமானது? (Key Highlights)
மம்தா பானர்ஜிக்கு இது சொந்தத் தொகுதி என்றாலும், சுவேந்துவின் வருகை இதனை ஒரு கடும் போட்டியாக மாற்றியுள்ளது. தற்போது இது இருவருக்கும் இடையே கௌரவப் போட்டியாக மாறியுள்ளது.
2026 தேர்தலின் இரண்டாம் கட்டத்தில் பவானிபூரில் வரலாறு காணாத பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
காலை 11 மணி நிலவரப்படி வாக்குப்பதிவு சதவீதம் பார்த்தால், பவானிபூரில் 37.27% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது மக்களின் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
2026 தேர்தலின் திசையை தீர்மானிக்குமா பவானிபூர்?
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தனது கோட்டையைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளப் போராடும் நிலையில், பாஜக தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்கத் துடிக்கிறது. "30,000 வாக்குகள்" என்ற சுவேந்துவின் கணக்கு பலிக்கிறதா அல்லது மம்தாவின் மக்கள் செல்வாக்கு மீண்டும் நிரூபிக்கப்படுகிறதா என்பது மே 4-ஆம் தேதி வெளியாகும் தேர்தல் முடிவுகளில் தெரிந்துவிடும்.
வங்காள அரசியலின் 'எபிசென்டர்' ஆக மாறியுள்ள பவானிபூரில் இன்று பதிவாகும் ஒவ்வொரு வாக்கும், மேற்கு வங்கத்தின் அடுத்த ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
மேற்கு வங்கம் சட்டமன்ற தேர்தல் 2026
மேற்கு வங்க அரசியலில் மம்தா மற்றும் சுவேந்து இடையிலான மோதல் என்பது வெறும் இரு நபர்களுக்கு இடையிலான போட்டி மட்டுமல்ல, அது இரு வேறு அரசியல் சித்தாந்தங்களுக்கு இடையிலான யுத்தம். பவானிபூர் தேர்தல் களம் தற்போது அனல் பறக்கிறது,
2026 பவானிபூர் தேர்தல் முக்கிய அம்சங்கள்
1. 2026 பவானிபூர் தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் யார்?
பவானிபூர் தொகுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) சார்பில் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து பாரதிய ஜனதா கட்சி (BJP) சார்பில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி களமிறங்கியுள்ளார்.
2. சுவேந்து அதிகாரி பவானிபூரில் எத்தனை வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவதாகக் கூறியுள்ளார்?
வாக்குப்பதிவு அன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுவேந்து அதிகாரி, தான் 30,000-க்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மம்தா பானர்ஜியைத் தோற்கடித்து அபார வெற்றி பெறுவேன் என்று சவால் விடுத்துள்ளார்.
3. தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மத்தியப் படைகள் குறித்து மம்தா பானர்ஜி முன்வைத்த புகார் என்ன?
மத்தியப் படைகள் (CRPF) மற்றும் தேர்தல் ஆணையப் பார்வையாளர்கள் ஒருதலைப்பட்சமாகச் செயல்படுவதாகவும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்களைத் திட்டமிட்டு அச்சுறுத்துவதாகவும் மம்தா பானர்ஜி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
4. பவானிபூர் தேர்தல் முடிவுகள் எப்போது அறிவிக்கப்படும்?
2026 மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் பவானிபூர் தொகுதியின் முடிவுகள் மே 4-ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
5. பவானிபூர் தொகுதியில் காலை 11 மணி வரை பதிவான வாக்கு சதவீதம் எவ்வளவு?
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் பவானிபூர் தொகுதித் தேர்தலில், காலை 11 மணி நிலவரப்படி 37.27% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாகத் தேர்தல் ஆணையத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
