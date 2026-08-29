/ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்: இனி நிமிடங்களில் டிக்கெட் புக் ஆகும்... IRCTC அதிரடி

IRCTC News: ரயில் பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய தகவல். இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) தனது டிக்கெட் முன்பதிவு முறையில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தைச் செயல்படுத்த உள்ளது. இந்த மேம்பாடு முன்பதிவு திறன் மற்றும் வேகத்தை அதிகரிக்கும். இதன் மூலம் அதிகப்படியான பயன்பாடு உள்ள நேரங்களிலும் (peak hours) தடையற்ற சேவையை உறுதி செய்ய முடியும்.
குறிப்பாக, முன்பதிவுக்கான தேவை மிக அதிகமாக இருக்கும் நேரங்களில், ஆன்லைன் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவை வேகமாகவும் நம்பகமானதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு முக்கிய தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டுப் பணியில் IRCTC ஈடுபட்டுள்ளது.
இந்த மாற்றங்கள் பின்வரும் முக்கிய சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:
IRCTC தனது 'Next Generation E-Ticketing' (NGET) தளத்தை ஆதரிக்கும் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த மேம்பாட்டுப் பணியில் சர்வர்கள் (servers), தரவு சேமிப்பு (storage), நெட்வொர்க்கிங் மற்றும் மென்பொருள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கூறுகள் அடங்கும். மேம்படுத்தப்பட்ட பிறகு, இத்தளத்தின் திறன் கணிசமாக அதிகரிக்கும். இதன் மூலம் தற்போதுள்ளதை விட நிமிடத்திற்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும்.
தற்போதைய அமைப்பே நிமிடத்திற்கு சுமார் 37,000 டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் திறனைக் கொண்டுள்ளது என்று IRCTC தெரிவித்துள்ளது.
மென்பொருள் மேம்பாட்டிற்குப் பிறகு, இந்தத் திறன் நிமிடத்திற்கு 1,00,000 டிக்கெட்டுகளுக்கும் அதிகமாக உயரக்கூடும்.
பயணிகள் முன்பதிவு அமைப்பின் (Passenger Reservation System) உள்கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்க இந்நிறுவனம் சுமார் ₹150 கோடியை முதலீடு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முன்பதிவு உள்கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதி செயலிழந்தாலும் சேவைத் தடங்கல்கள் குறைக்கப்படும் அல்லது முற்றிலுமாகத் தவிர்க்கப்படும். ஏனெனில், சேவையின் தொடர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்கான 'செயலில் உள்ள பேரிடர் மீட்பு அமைப்பு' (active disaster recovery system) குறித்த பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. எளிமையாகச் சொன்னால், தடையற்ற சேவையை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த அமைப்பு இரட்டை-அமைப்பு (dual-setup) கட்டமைப்பில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு அமைப்பில் சிக்கல் ஏற்பட்டால், மற்றொன்று தொடர்ந்து செயல்பாடுகளைக் கையாள முடியும்; இதனால் பயணிகள் முன்பதிவு தளத்திலிருந்து துண்டிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைகிறது. தனது பேரிடர் மீட்பு மையத்தை அமைப்பதற்குச் செகந்திராபாத் (Secunderabad) பகுதியை IRCTC பரிசீலித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
குறைந்த எண்ணிக்கையிலான இருக்கைகளுக்குப் பயணிகள் போட்டியிடும் உச்சகட்ட முன்பதிவு நேரங்களில், மிகக் குறுகிய கால சேவைத் தடங்கல்கள் கூட மிக முக்கியமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதை இந்நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
IRCTC-யின் புதிய இணையதளத்தில், முன்பதிவு செயல்முறையைத் தேவையற்ற வகையில் பாதித்த பல அம்சங்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. தேவையற்ற கேப்ட்சா (CAPTCHA) சரிபார்ப்புகள், பாப்-அப்கள் (pop-ups) மற்றும் மின்னும் கிராபிக்ஸ் போன்றவை குறைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் விளைவாகப் பயணிகளுக்கு மிகவும் எளிமையான பயனர் இடைமுகம் (interface) கிடைக்கிறது. பயனர்கள் கவனச்சிதறலுக்கோ அல்லது குழப்பத்திற்கோ ஆளாகாமல், தங்கள் பயணத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலும் முன்பதிவை நிறைவு செய்வதிலும் கவனம் செலுத்த உதவுவதே இதன் நோக்கமாகும்.