பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் வருகிறது பெரிய மாற்றம் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

Election Commission: 2025ஆம் ஆண்டு இறுதியில் நடைபெற இருக்கும் பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு தெளிவை மேம்படுத்துவதற்கு EVM வாக்குச் சீட்டுகளை வடிவமைத்தல், அச்சிடுவது தொடர்பான புதிய வழிகாட்டுதல்களை தேர்தல் ஆணையம் இன்று (செப். 17) வெளியிட்டது.
Election Commission: வேட்பாளர்களின் புகைப்படங்கள்
தேர்தல் ஆணையத்தின் படி, இனி வாக்கு இயந்திரத்தின் வாக்குச்சீட்டுகள், வேட்பாளர்களின் புகைப்படங்கள் இனி வண்ணப்படங்களாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், புகைப்படங்கள் தெளிவாக தெரிய நான்கில் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட் அறிக்கையில், "தேர்தல் செயல்முறைகளை நெறிப்படுத்தவும் மேம்படுத்தவும் வாக்காளர்களின் வசதியை மேம்படுத்தவும் கடந்த 6 மாதங்களில் தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே எடுத்த 28 முயற்சிகளை எடுத்தது. அதில், புகைப்படங்களை வண்ணப்படங்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பது ஒன்றாகும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Election Commission: பீகார் தேர்தலில் கொண்டுவரப்படும்
மேலும், வேட்பாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் வரிசை எண் இந்திய எண்களின் சர்வதேச வடிவத்தில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வேட்பாளர்களின் பெயரும் அதே எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கும். அதே நேரத்தில் படிக்கும் வசதிக்காக பெரிய எழுத்துக்களால் இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வாக்குச்சீட்டுகள் 70 GSM காகிதத்தில் தயாரிக்கப்படும். சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் பயன்படுத்தப்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த புதுபிக்கப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகள் அடுத்து பீகாரில் நடைபெற இருக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பயன்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Bihar Elections 2025: நெருங்கும் பீகார் தேர்தல்
பீகாரில் வரும் டிசம்பர் மாதம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறும் என தெரிகிறது. இன்னும் சில வாரங்களில் தேர்தல் அட்டவணை பீகாரில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது பீகாரில் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறது. இக்கட்சி பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளது. மத்திய அமைச்சரவையில் ஐக்கிய ஜனதா தளத்திற்கு பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 243 தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் சட்டப்பேரவையை கைப்பற்ற பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும், காங்கிரஸ், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அடங்கிய இந்தியா கூட்டணியும் கடுமையாக முயற்சிக்கும். தற்போது நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான பீகார் அரசு பெண்கள், இளைஞர்கள், தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டோரை குறிவைத்து பல்வேறு முன்னெடுப்புகளையும், திட்டங்களையும் அறிவித்து வருகின்றனர். எதிர்க்கட்சிகளும் கடும் ஆளும் கூட்டணி மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
