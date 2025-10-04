English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நகை கடன் விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்: ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட புதிய கட்டுப்பாடுகள்!

இனி வங்கிகள் மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் நகைகள், தங்க பத்திரங்கள் என எந்த வடிவத்திலும் தங்கம் வாங்குவதற்காக கடன் வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 4, 2025, 01:15 PM IST
  • நகை கடன் புதிய விதிகள்.
  • ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாடுகள்.
  • அமலுக்கு வந்துள்ளது.

Trending Photos

கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon11
Guru Peyarchi
கடத்தில் குரு பெயர்ச்சி: இன்னும் 14 நாட்களில் இந்த 8 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
camera icon7
Popular actress
திருமணமான 3 நடிகர்களை காதலித்த பிரபல நடிகை! 50 வயதிலும் சிங்கிள்- யார் தெரியுமா?
நகை கடன் விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்: ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட புதிய கட்டுப்பாடுகள்!

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, தங்க நகை கடன் தொடர்பான விதிமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும், கடன் வாங்குபவர்களை பாதுகாக்கவும், சந்தையை மேலும் ஒழுங்குபடுத்தவும் பல முக்கிய மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள் அக்டோபர் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. இதனால் சிலருக்கு பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கிய நிதி எவ்வளவு? - தீபாவளிக்கு முன் சர்ப்ரைஸ்

நகை கடன் - முக்கிய மாற்றங்கள்

தங்கம் வாங்க கடன் கிடையாது: இனி வங்கிகள் மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள், நகைகள், நாணயங்கள், தங்க பத்திரங்கள் அல்லது தங்கம் சார்ந்த பரஸ்பர நிதிகள் போன்ற எந்த வடிவத்திலும் தங்கம் வாங்குவதற்காக கடன் வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் தங்கத்தின் மதிப்பிற்கு ஏற்ப வழங்கப்படும் கடன் தொகைக்கான வரம்பு மூன்று அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், கடன் தொகைக்கு ஏற்ப, தங்கத்தின் மதிப்பில் எவ்வளவு சதவீதம் கடனாக பெற முடியும் என்பது மாறும்.


கடன் திருப்பிசெலுத்துவதில் புதிய விதி

Bullet Repayment திட்டத்தின் கீழ் கடன் வாங்குபவர்கள், இனி அசல் மற்றும் வட்டி இரண்டையும் 12 மாதங்களுக்குள் முழுமையாக செலுத்த வேண்டும். முன்பு இருந்த வட்டியை மட்டும் செலுத்தி கடனை புதுப்பிக்கும் நடைமுறைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடன் காலம் தாண்டுவதை தடுக்கும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும். அதே போல கடன் முழுமையாக அடைக்கப்பட்டவுடன், அடகு வைத்த தங்கத்தை அதே நாளிலோ அல்லது அதிகபட்சமாக 7 வேலை நாட்களுக்குள்ளோ கடன் கொடுத்த நிறுவனம் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய தவறினால், தாமதமாகும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த நடவடிக்கை கடன் வாங்குபவர்களின் நலனை பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

தங்க கடன்களுக்கான விரிவாக்கப்பட்ட வாய்ப்புகள்

  • தங்கத்தை மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தும் அனைத்து உற்பத்தியாளர்களுக்கும் மூலதனக் கடன் வழங்கும் வசதி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
  • சிறிய நகரங்களில் உள்ள சிறிய நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளும் இப்போது தங்க கடன் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • தங்க உலோககடன்களுக்கான திருப்பி செலுத்தும் காலம் 270 நாட்கள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இந்த புதிய விதிகள், தங்க கடன் சந்தையில் அதிக ஒழுக்கத்தையும், வெளிப்படைத்தன்மையையும் கொண்டு வருவதுடன், கடன் வாங்குபவர்களுக்கு அதிகப் பாதுகாப்பை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: நாட்டின் இளம் பணக்காரர் ஒரு தமிழர்... அவரின் சொத்து மதிப்பு தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Gold LoanJewelry LoanGold Loan RulesReserve BankRBI

Trending News