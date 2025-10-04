நகை கடன் விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்: ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட புதிய கட்டுப்பாடுகள்!

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, தங்க நகை கடன் தொடர்பான விதிமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும், கடன் வாங்குபவர்களை பாதுகாக்கவும், சந்தையை மேலும் ஒழுங்குபடுத்தவும் பல முக்கிய மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள் அக்டோபர் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. இதனால் சிலருக்கு பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
நகை கடன் - முக்கிய மாற்றங்கள்
தங்கம் வாங்க கடன் கிடையாது: இனி வங்கிகள் மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள், நகைகள், நாணயங்கள், தங்க பத்திரங்கள் அல்லது தங்கம் சார்ந்த பரஸ்பர நிதிகள் போன்ற எந்த வடிவத்திலும் தங்கம் வாங்குவதற்காக கடன் வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் தங்கத்தின் மதிப்பிற்கு ஏற்ப வழங்கப்படும் கடன் தொகைக்கான வரம்பு மூன்று அடுக்குகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், கடன் தொகைக்கு ஏற்ப, தங்கத்தின் மதிப்பில் எவ்வளவு சதவீதம் கடனாக பெற முடியும் என்பது மாறும்.
கடன் திருப்பிசெலுத்துவதில் புதிய விதி
Bullet Repayment திட்டத்தின் கீழ் கடன் வாங்குபவர்கள், இனி அசல் மற்றும் வட்டி இரண்டையும் 12 மாதங்களுக்குள் முழுமையாக செலுத்த வேண்டும். முன்பு இருந்த வட்டியை மட்டும் செலுத்தி கடனை புதுப்பிக்கும் நடைமுறைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடன் காலம் தாண்டுவதை தடுக்கும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும். அதே போல கடன் முழுமையாக அடைக்கப்பட்டவுடன், அடகு வைத்த தங்கத்தை அதே நாளிலோ அல்லது அதிகபட்சமாக 7 வேலை நாட்களுக்குள்ளோ கடன் கொடுத்த நிறுவனம் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய தவறினால், தாமதமாகும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த நடவடிக்கை கடன் வாங்குபவர்களின் நலனை பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
தங்க கடன்களுக்கான விரிவாக்கப்பட்ட வாய்ப்புகள்
- தங்கத்தை மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தும் அனைத்து உற்பத்தியாளர்களுக்கும் மூலதனக் கடன் வழங்கும் வசதி விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
- சிறிய நகரங்களில் உள்ள சிறிய நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளும் இப்போது தங்க கடன் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
- தங்க உலோககடன்களுக்கான திருப்பி செலுத்தும் காலம் 270 நாட்கள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்த புதிய விதிகள், தங்க கடன் சந்தையில் அதிக ஒழுக்கத்தையும், வெளிப்படைத்தன்மையையும் கொண்டு வருவதுடன், கடன் வாங்குபவர்களுக்கு அதிகப் பாதுகாப்பை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
