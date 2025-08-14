Boss IPTV, துணை நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை: பார்வையாளர்களுக்கும் எச்சரிக்கை

புது தில்லி: பல்வேறு டிஜிட்டல் தளங்களில் திருட்டு கண்டெண்டை ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும் பெரிய அளவிலான சட்டவிரோத இணைய நெறிமுறை தொலைக்காட்சி (IPTV) செயல்பாட்டை ஒரு சர்வதேச நடவடிக்கை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சட்டவிரோத நெட்வொர்க் கடுமையான பதிப்புரிமை மீறல் மற்றும் தரவு தனியுரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அறிக்கைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நெட்வொர்க் Boss IPTV, Guru IPTV, Tashan IPTV, Brampton IPTV, Vois IPTV, Indian IPTV, Punjabi IPTV, Edmonton IPTV, Boss Entertainment IPTV, மற்றும் UltrastreamTV போன்ற பிராண்ட் பெயர்களில் இயங்குகிறது.
இந்த சேவைகள் Star, Zee Network, Colors, Sony, Sun Network, ETV, Aha, Sonyliv ஆகியவற்றின் சேனல்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் உட்பட பிரீமியம் இந்திய மற்றும் சர்வதேச உள்ளடக்கத்தை சட்டவிரோதமாக ஒளிபரப்பி வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. மெலும் இந்த நிறுவனங்கள் முறையான உரிமங்கள் அல்லது அனுமதிகளைப் பெறாமல். Netflix, Amazon Prime Video, Hulu மற்றும் சர்வதேச விளையாட்டு லீக்குகள் போன்ற உலகளாவிய ஸ்ட்ரீமிங் தளங்களையும் ஸ்ட்ரீமிங் செய்கின்றன.
இந்த விவகாரம் தொடர்பான சில முக்கிய விவரங்கள் இதோ:
- இந்த சட்டவிரோத சேவைகள் Android/Linux-அடிப்படையிலான செட்-டாப் பாக்ஸ்கள் அல்லது ஸ்மார்ட் சாதனங்களில் உள்ள செயலிகள் மூலம் வழங்கப்பட்டன.
- அவை சமூக ஊடகங்கள், வலைத்தளங்கள் மற்றும் வலைப்பதிவுகள் மூலம் ஆன்லைனில் தீவிரமாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டன, சட்டப்பூர்வமான சேவைகளுக்குக் குறைவான விலையில் பிரீமியம் கண்டண்டை வழங்குகின்றன.
- அரசாங்க விசாரணைகளின்படி, இந்த தளங்கள் கண்டெண்ட் உரிமையாளர்களுக்கோ அல்லது தளங்களுக்கோ உரிமைகளுக்காக பணம் செலுத்துவதில்லை, இது பொழுதுபோக்குத் துறைக்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கிறது.
- IPTV திருட்டு காரணமாக உலகளாவிய தெற்காசிய ஒளிபரப்புத் துறை ஆண்டுதோறும் USD 200–USD 300 மில்லியன் இழப்பை சந்திக்கிறது. இது YuppTV போன்ற உரிமம் பெற்ற தளங்களை பாதிக்கிறது.
- பொருளாதார சேதத்தைத் தவிர கடுமையான பாதுகாப்பு கவலைகளும் உள்ளன
- திருட்டு IPTV சேவைகள் கிரெடிட் கார்டு விவரங்கள் உட்பட பயனர் தரவை அடிக்கடி சேகரிக்கின்றன. மேலும் அவை பெரும்பாலும் ஃபிஷிங் மோசடிகள், வரி ஏய்ப்பு மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பயங்கரவாதம் போன்ற பிற குற்றச் செயல்களுக்கு நிதியளிப்பதில் தொடர்புடையவையாகவும் இருக்கின்றன.
நினைவுகூரத்தக்க வகையில், 2021 ஆம் ஆண்டில், YuppTV தாக்கல் செய்த புகாரைத் தொடர்ந்து, ஃபரிதாபாத் சைபர் குற்றப் பிரிவு இந்தியாவில் Boss IPTV செயல்பாடுகளில் சோதனை நடத்தியது. இதன் விளைவாக சட்டவிரோத திருட்டு வலையமைப்புடன் தொடர்புடைய ஆறு நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
YuppTV மேலும் Boss IPTV மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களை குறிவைத்து கோல்ட்ஸ்டீன் சட்டக் குழு, LLC (“GLP”) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அமெரிக்க மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஒரு சிவில் புகாரை தாக்கல் செய்துள்ளது.
“சட்டவிரோதமான IPTV திருட்டு சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் எந்தவொரு சந்தாதாரரும்… பதிப்புரிமை மீறலுடன் இணைக்கப்படலாம், இது அமெரிக்க கூட்டாட்சி சட்டத்தின் கீழ் ஒரு குற்றமாகும். தண்டனைகள் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வழிவகுக்கும், மேலும் இதுபோன்ற குற்றங்களில் ஈடுபட்ட குடிமக்கள் அல்லாதவர்கள் அமெரிக்க சட்டத்தின் கீழ் நாடு கடத்தப்படவும் வாய்ப்புள்ளது" என GLP தெரிவித்துள்ளது.
