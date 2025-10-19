English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தீபாவளியே கொண்டாடாத 'இந்த இந்திய கிராமம்' - கர்ப்பிணி பெண் கொடுத்த சாபம்...!

தீபாவளியே கொண்டாடாத 'இந்த இந்திய கிராமம்' - கர்ப்பிணி பெண் கொடுத்த சாபம்...!

Diwali: இந்திய கிராமம் ஒன்று கர்ப்பணி பெண் நூறாண்டுகளுக்கு முன் கொடுத்த சாபத்தால் இன்று வரை தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட மாட்டார்களாம். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 19, 2025, 12:00 AM IST
  • அக். 20இல் தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது.
  • கர்ப்பணி பெண் கொடுத்த பயங்கர சாபம்.
  • தீபாவளிக்கு வீட்டை விட்டே வெளியே வர மாட்டார்களாம்.

தீபாவளியே கொண்டாடாத 'இந்த இந்திய கிராமம்' - கர்ப்பிணி பெண் கொடுத்த சாபம்...!

Diwali: தீபாவளி பண்டிகை நாடு முழுவதும் நாளை மறுதினம் (அக். 20) கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. தீப ஒளி திருநாள் என்றழைக்கப்படும் இந்த பண்டிகை கோடிக்கணக்கான இந்து மக்கள் கொண்டாடும் மிகப்பெரிய பண்டிகை எனலாம். 

பல நூற்றாண்டுகளாக தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்தியாவில் இந்த கிராமத்தில் மட்டும் ஒருவர் கூட பல ஆண்டுகள் கடந்தும் கூட தீபாவளி கொண்டாடுவது இல்லையாம். அந்த கிராமம் இந்தியாவில் எங்கு இருக்கிறது?, தீபாவளியை அவர்கள் கொண்டாடாமல் இருப்பதன் காரணம் என்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணளாம்.

Diwali: எங்கு இருக்கிறது அந்த கிராமம்? 

ஹிமாச்சல் பிரதேசம் மாநிலத்தின் ஹமிர்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சம்மூ என்ற குக்கிராமத்தில்தான் தீபாவளி கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக கொண்டாடப்படுவது இல்லை. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் உடன்கட்டை ஏறிய ஒரு பெண் தீபாவளி அன்று அளித்த சாபத்தினால், அந்த ஊர் மக்கள் தீபாவளியை கொண்டாடுவதே இல்லையாம்.

Diwali: கர்ப்பிணி பெண் கொடுத்த சாபம்

அங்குள்ள உள்ளூர் நாட்டுபுற கதைகளின் அடிப்படையில், ஒரு பெண் தனது இறந்த கணவரின் சிதையில் தன்னைத்தானே எரித்துக் கொண்டபோது, தீபாவளி தினத்தன்று கிராமத்தையே சபித்துள்ளார், இதனால் அவர்கள் அப்பண்டிகையை புறக்கணிக்கின்றனர். 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் தீபாவளியை கொண்டாட தயாராகி வந்துள்ளார். அப்போது உள்ளூர் ராஜாவின் படைவீரராக இருந்த கணவனின் பிரேதம் வீட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த கர்ப்பணி பெண் கடும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளார். படைவீரராக இருந்த தனது கணவன் உயிரிழந்ததால் அந்த கர்ப்பிணி பெண், தீபாவளி நாள் அன்று கிராமத்தினரை சபித்துவிட்டு, தனது கணவனின் சிதையுடன் தன்னுடைய உயிரையும், பிறக்காத குழந்தையின் உயிரையும் மாய்த்துக்கொண்டார்.

Diwali: வீட்டை விட்ட வெளியே வர மாட்டார்களாம்... 

ஹமிர்பூர் மாவட்டத்தின் தலைமையகத்தில் இருந்து சுமார் 25 கி.மீ., தூரத்தில் இருக்கும் சம்மூ கிராமத்தினர், தீபாவளியை கொண்டாடினால் அது சாவையும், பேரழிவையும் கொண்டுவரும் என்ற அச்சத்துடன் நம்புகின்றனர். சம்மூ கிராம மக்கள் தீபாவளிக்கு ஒரு சில மண் விளக்குகளை ஒரு அடையாளத்திற்காக மட்டும் ஏற்றி வைக்கிறார்கள். ஆனால், தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிப்பது, இசை வாசிப்பது போன்ற ஆடம்பரமான கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள், இது அவ்வூர் மக்களால் கண்டிப்புடன் பின்பற்றப்படுகிறது. ஊரில் இந்த 'சாபம்' காரணமாக தங்களுக்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற அச்சத்தில், பலரும் தீபாவளி அன்று தங்கள் வீடுகளை விட்டுக்கூட வெளியே வர மாட்டார்களாம்.

Diwali: சாபத்தை மீறி கொண்டாடினால்...

பலமுறை இந்த சாபத்தையும் மீறி கிராமத்தினர் தீபாவளியை கொண்டாட முயற்சித்தபோதெல்லாம், உயிரிழப்புகளும், பேரழிவுகளும் ஏற்பட்டதாக கிராமத்தின் மூத்தவர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். கர்ப்பிணியின் சாபத்தை போக்க இவர்கள் பல பரிகாரங்களை செய்து பார்த்தும்கூட அந்த சாபம் நீங்கவில்லை என அவர்கள் கருதுகின்றனர்.

DiwaliHimachal PradeshSammooDiwali 2025India News

