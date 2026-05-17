/யூரியா மோசடி அம்பலம்! விவசாயிகளின் வயிற்றில் அடித்து கோடிகள் பார்க்கும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள்

Operation Kisan: விவசாயிகளுக்காக அரசு வழங்கும் மானிய விலை யூரியாவை, சில இடைத்தரகர்கள் மற்றும் சிண்டிகேட் கும்பல் கடத்தி, பிளைவுட் நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான பசை தயாரிக்கப் பயன்படுத்துவதை ஜீ நியூஸின் ‘ஆப்ரேஷன் கிசான் 2’ புலனாய்வு அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
Kisan Samman Nidhi: ஜீ நியூஸின் ‘ஆப்ரேஷன் கிசான்’ (Operation Kisan) புலனாய்வு அறிக்கை, இந்தியாவின் விவசாயத் துறையையே உலுக்கியுள்ளது. ஏழை விவசாயிகளுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய மானிய விலை யூரியா, எப்படி பிளைவுட் நிறுவனங்களின் பைகளுக்குள் ரகசியமாகச் சென்று சேர்கிறது என்பதை அம்பலப்படுத்தய விவசாயிகளின் உரிமையைப் பறிக்கும் இந்த ‘யூரியா கடத்தல் மாஃபியா’வின் பின்னணியில் உள்ள அதிர்ச்சி உண்மைகள் குறித்து பார்ப்போம்.
ஒருபுறம் இந்திய விவசாயிகள் அரசு மானியம் வழங்கும் யூரியாவைப் பெற கூட்டுறவுச் சங்கங்களிலும் கடைகளிலும் பல மணி நேரம் வெயிலில் தவம் கிடக்கிறார்கள். மறுபுறம் அதே யூரியா டன் கணக்கில் கள்ளச்சந்தைக்குக் கடத்தப்படுகிறது.
சமீபத்தில் உத்தரப் பிரதேசத்தின் புலந்த்சாகரில், கள்ளச்சந்தைக்குக் கடத்தப்படவிருந்த 1,575 மூட்டைகள் கொண்ட 3 யூரியா லாரிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இந்த யூரியா எங்கே சென்றிருக்க கூடும்? விவசாயத்திற்குப் பயன்பட வேண்டிய யூரியா, பிளைவுட் ஒட்டுவதற்குப் பயன்படும் பசை (Glue/Resin) தயாரிக்கவே கடத்தப்படுகிறது என்பதுதான் கசப்பான உண்மை.
பிளைவுட், MDF போர்டு, மற்றும் பார்ட்டிகல் போர்டுகளை ஒட்டுவதற்கான பசை தயாரிக்க 'டெக்னிக்கல்-கிரேடு' (Technical-grade) யூரியாவை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது அரசு விதி.
இங்குதான் தங்களின் லாப வெறியைக் காட்டுகின்றன சில நிறுவனங்கள். கிலோவுக்கு 90 ரூபாய்க்கு மேல் லாபம் பார்க்க ஆசைப்பட்டு, இடைத்தரகர்கள் மூலம் விவசாயிகளின் மானிய யூரியாவை சட்டவிரோதமாக வாங்குகின்றன. இதனால் அரசுக்குக் கோடிக்கணக்கில் நஷ்டம் ஏற்படுவதோடு, விவசாயிகளுக்கு யூரியா தட்டுப்பாடும் ஏற்படுகிறது.
இந்த மோசடியின் வேர்களைத் தேடி, ஜீ நியூஸ் புலனாய்வுக் குழு ஹரியானாவின் யமுனாநகரில் உள்ள சில பசை தயாரிப்பு ஆலைகளுக்கு மாறுவேடத்தில் சென்றது. அங்கு ரகசிய கேமராவில் பதிவான உரையாடல் இதோ..
விவசாயிகளுக்கான உரம், தொழிற்சாலைப் பசையாக மாறும் அவலத்தை இந்த ரகசியக் கேமரா காட்சிகள் அப்பட்டமாக நிரூபித்துள்ளன.
இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்களுக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுத் தலைவர் கீர்த்தி ஆசாத் இந்த மோசடியை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், "இடைத்தரகர்கள், பசை ஆலைகள் மற்றும் பிளைவுட் நிறுவனங்கள் இணைந்து ஒரு பெரிய சிண்டிகேட்டை (கூட்டணி) உருவாக்கியுள்ளனர். சுமார் 200 முதல் 300 பேர் கொண்ட இந்த நெட்வொர்க், ஆள்மாறாட்டம் செய்து விவசாய யூரியாவை மொத்தமாக வாங்கி, லாரிகள் மூலம் நேரடியாகத் தொழிற்சாலைகளுக்குக் கடத்துகிறது" என அதிர வைத்தார்.
நாட்டின் முன்னணி பிளைவுட் நிறுவனமான 'செஞ்சுரி பிளைபோர்ட்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்' (Century Plyboards India Pvt Ltd) நிறுவனத்தின் பில் ஒன்றும் இந்த விசாரணையில் சிக்கியுள்ளது.
அதில் "எக்ஸ்டீரியர் ரெசின்" (பசை) என்ற பெயரில், 29,100 கிலோ கிராம் அளவிலான பொருள், ₹10,16,000-க்கும் மேல் மதிப்புடையதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மானிய யூரியாவைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட பசையைத் தான் இந்த கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் வெளிப்படையாக வாங்குகின்றன என்பதற்கு இந்த பில்களே சாட்சி.
பிரபல பிளைவுட் பிராண்டுகள் தங்களின் விளம்பரங்களிலும் கேட்லாக்குகளிலும் "தரமானது, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது" எனப் பெரிய அளவில் தம்பட்டம் அடிக்கின்றன.
ஆனால், ஜீ நியூஸ் குழு இந்த முன்னணி பிராண்டுகளின் பிளைவுட்களை அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற ஆய்வகத்திற்கு (Testing Lab) அனுப்பி சோதனை செய்தபோது, அவற்றின் உண்மை முகம் தெரிந்தது. அவர்கள் விளம்பரத்தில் சொன்ன பல விஷயங்கள் அப்பட்டமான பொய் என்பதும், நுகர்வோரை ஏமாற்றும் வேலை என்பதும் உறுதியானது.
அரசு அமைப்புகளையும், சட்டங்களையும் ஏமாற்ற இந்த நிறுவனங்கள் வார்த்தைகளை எப்படி மாற்றிப் பயன்படுத்துகின்றன? இந்த யூரியா கடத்தலைத் தடுப்பதில் அரசு எங்குத் தவறவிடுகிறது?
விவசாயிகளின் வயிற்றில் அடிக்கும் இந்த மாஃபியா கும்பலின் அடுத்தடுத்த அதிர்ச்சித் தகவல்கள் 'ஆப்ரேஷன் கிசான்' அடுத்த பாகத்தில் மிக விரைவில் வெளிவரவுள்ளது.