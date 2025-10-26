அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்! தந்தையாகும் அரசு ஊழியர்களுக்கு 15 நாட்கள் லீவ்

Government Employees : இமாச்சலப் பிரதேச முதலமைச்சர் சுக்தீந்தர் சிங் சுகு தலைமையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மாநில அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், பல்வேறு துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க கொள்கை முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. இதில் மிகவும் பாராட்டத்தக்க முடிவாக, மாநில அரசுத் துறைகளில் பணிபுரியும் ஆண் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு (Male Contract Employees) 15 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு (Paternity Leave) வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், தந்தையாகும் ஒப்பந்த ஊழியர்களும் தங்கள் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையுடனும் குடும்பத்துடனும் போதுமான நேரத்தைச் செலவிட முடியும்.
பசுமைப் போக்குவரத்து மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கு ஊக்கம்
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அமைச்சரவை மற்றொரு முக்கிய முடிவையும் எடுத்தது. இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள 1,000 டீசல் மற்றும் பெட்ரோல் டாக்ஸிகளை மின்சார டாக்ஸிகளாக மாற்றுவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்தை ஊக்குவிக்க, ராஜீவ் காந்தி சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் டாக்ஸி உரிமையாளர்களுக்கு 40 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படும்.
கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் சீர்திருத்தங்கள்
மாநிலத்தின் சுகாதார மற்றும் கல்வி உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் பல முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன:
நஹான் மருத்துவக் கல்லூரியை புதிய தளத்தில் விரிவாக்கம் செய்ய ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. புதிய உறைவிட மருத்துவர்கள் கொள்கை-2025 (New Resident Doctors Policy-2025) மற்றும் உதவி செவிலியர்கள் (Auxiliary Staff Nurses) நியமனத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் திட்டம் ஆகியவைக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. சிம்லா, தாண்டா, நேர்ச்சோக், ஹமிர்பூர் ஆகிய மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்குப் பயனளிக்கும் வகையில், அவசர மருத்துவத் துறையில் உள்ள 32 உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களை மாற்றுவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விவசாயத் திட்டங்கள்
இளநிலை அலுவலக உதவியாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பம்) (Junior Office Assistants (IT)) பதவிகளுக்காகத் தனி மாநில நிரல் (State Cadre) உருவாக்கப்படும். இதன் முதல் கட்டமாக 300 பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படும். விவசாயத் துறையில், 'பிரகிருத் கேதி குஷால் கிசான் யோஜனா' மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேச பயிர் பல்வகைப்படுத்தல் திட்டம் (JICA-Phase II) ஆகியவற்றின் அமலாக்கம் மற்றும் கண்காணிப்பு வழிமுறைகளைச் சீரமைக்க ஒரு முன்மொழிவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
விளையாட்டு மற்றும் மாணவர் நலன்
மாநில அரசுப் பணிகளில் (A, B, C, D பிரிவுகள்) விளையாட்டு வீரர்களை நியமிக்கத் தகுதியளிக்கும் பட்டியலில் பேஸ்பால், பாரா-விளையாட்டு, ரக்பி, மல்லாகாம்ப், வுஷு, கிக்பாக்சிங் உட்பட 19 புதிய விளையாட்டுகளை சேர்க்க அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. டாக்டர் யஷ்வந்த் சிங் பர்மர் மாணவர் கடனுதவித் திட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு, குடும்ப ஆண்டு வருமான உச்சவரம்பு ரூ. 4 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 12 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், முதுகலை படிப்புகளுக்கு இனி 1% குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கல்விக் கடன்கள் கிடைக்கும் என்ற முக்கிய அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மொத்தத்தில், மாநிலத்தின் ஊழியர்கள் நலன், சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஆகிய துறைகளில் கருத்தில் கொண்டு இமாச்சலப் பிரதேச அரசு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
