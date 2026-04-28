English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
தமிழ்நாடு முதல் வங்காளம் வரை.. ஆட்சி அமைக்கப்போகும் 'அந்த' கட்சி! Zeenia-வின் அதிரடி எக்ஸிட் போல்!

Zeenia Ai Exit Poll 2026: தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்காளம், கேரளா, அசாம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் புதிய ஆட்சி அமையப்போவது யார்? பலப்பரீட்சையில் வெல்லப்போகும் கட்சி எது? தரவு பகுப்பாய்வு மூலம் துல்லியமான எக்ஸிட் போல் முடிவுகளை ஜீ நியூஸ் வழங்குகிறது.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Edited by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 28, 2026, 10:07 PM IST

Zeenia Predictions Exit Poll 2026: சில நாட்களுக்கு முன் நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் அனல் பறக்கும் வாக்குப்பதிவுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் பார்வையும் தற்போது தேர்தல் முடிவுகளை நோக்கியே உள்ளது. மே 4-ம் தேதி அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியாகவுள்ள நிலையில், அதற்கு முன்னதாக மக்களின் நாடித் துடிப்பை அறிந்துகொள்ள Zee News-ன் AI தொகுப்பாளர் Zeenia துல்லியமான எக்ஸிட் போல் முடிவுகளுடன் வருகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜூனியா (Zeenia) வழங்கும் துல்லியமான கணிப்பு

தரவு பகுப்பாய்வு (Data Analytics) மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) உதவியுடன், தேர்தல் களத்தின் நிலவரங்களை ஜீனியா ஆழமாக அலசுகிறார். 2024 மக்களவைத் தேர்தலிலும் ஜீனியாவின் கணிப்புகள் மிகவும் துல்லியமாக இருந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாடு: ஸ்டாலின் ஆட்சியைத் தக்கவைப்பாரா?

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. தற்போது திமுக 158 இடங்களுடன் ஆட்சியில் உள்ளது, அதிமுக 67 இடங்களுடன் எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது. இந்த முறை ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுமா அல்லது மக்கள் மீண்டும் திமுகவிற்கே வாய்ப்பளிப்பார்களா என்பதை ஏப்ரல் 29 மாலை 6 மணிக்கு ஜீனியா விளக்குவார்.

மேற்கு வங்காளம்: மம்தா Vs பாஜக

மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாம் கட்டமாக 142 இடங்களுக்கான வாக்குப்பதிவு புதன்கிழமை நிறைவடைகிறது. முதற்கட்டத் தேர்தலில் 93.2% என்ற சாதனை அளவிலான வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 2021-ல் 215 இடங்களை வென்ற திரிணாமுல் காங்கிரஸை வீழ்த்தி, 77 இடங்களை வைத்திருக்கும் பாஜக இம்முறை முன்னேறுமா?

கேரளா: இடதுசாரிகள் சாதனையைத் தொடருவார்களா?

கேரளாவில் உள்ள 140 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 9-ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. தற்போது எல்.டி.எஃப் (LDF) வசம் 95 இடங்களும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான யு.டி.எஃப் (UDF) வசம் 42 இடங்களும் உள்ளன. கேரளாவின் அரசியல் பாரம்பரியம் மாறுமா என்பதை எக்ஸிட் போல் காட்டும்.

அசாம்: என்.டி.ஏ (NDA) நிலை என்ன?

அசாம்: ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்குமா? அல்லது இந்தமுறை  காங்கிரஸ்  ஆட்சி அமைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு  எழுந்துள்ளது 

புதுச்சேரி: யாருக்கு வெற்றி?

ஏப்ரல் 9-ல் வாக்குப்பதிவு முடிந்த நிலையில், என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி மற்றும் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையிலான பலப்பரீட்சை முடிவுகள் என்னவாக இருக்கும்?

ஜூனியா (Zeenia) கணிப்பு எப்போது? எங்கே? பார்க்கலாம்

மக்களின் தீர்ப்பு என்ன என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள, ஏப்ரல் 29-ம் தேதி மாலை 5 மணி முதல் நேரலையில் இணையுங்கள்:

டிவி சேனல்: Zee News (ஜீ நியூஸ்)

யூடியூப்: Zee News Live

இணையதளம்: zeenews.india.com/Tamil

AI தொகுப்பாளர் ஜீனியாவுடன் மிகவும் வேகமான மற்றும் துல்லியமான தேர்தல் பகுப்பாய்வைத் தவறவிடாதீர்கள்!

(குறிப்பு: எக்ஸிட் போல் முடிவுகள் என்பது மக்களின் மனநிலையை அறியும் ஒரு மதிப்பீடே தவிர, இவை இறுதி முடிவுகள் அல்ல)

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Exit Poll 2026Assembly Election 2026TN Assembly ElectionTamil Nadu Exit PollWest Bengal Election Predictions

Trending News