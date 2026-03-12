English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் இந்தியாவுக்கு அனுமதி: போன் கால் மூலம் வந்த நிம்மதி

Iran Israel Conflict News: இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளது. இரு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்களுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு இந்த அனுமதி கிடைத்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 12, 2026, 11:48 AM IST
  • ஈரான் இந்திய கப்பல்களை அனுமதிக்க ஒப்புக்கொண்டது எப்படி?
  • முக்கிய புள்ளியில் கவனம் செலுத்திய பேச்சுவார்த்தை.
  • முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Iran Israel Conflict: ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல், அமேரிக்கா இடையில் நடக்கும் போரின் அதிர்வலைகள் உலகம் முழுதும் வெகுவாகத் தெரிந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், உலக நாடுகள் கச்சா எண்ணெய் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களில் ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாடால் ஆட்டம் கண்டுள்ளன. இதற்கிடையில், வியாழக்கிழமை, வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் மற்றும் ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்சி இடையேயான பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு, மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்திய எண்ணெய் டேங்கர்களை அனுமதிக்க ஈரான் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இந்த செய்தி புது தில்லியின் மத்திய கிழக்கு தொடர்பான ராஜ்ஜீய செயலுத்திக்கு பெரும் பலமாக இருக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள்.

ஈரான் இந்திய கப்பல்களை அனுமதிக்க ஒப்புக்கொண்டது எப்படி? ஈரானுடனான இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கைகள் பலனளிக்கும் நேரம் இதுதானா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

முக்கிய புள்ளியில் கவனம் செலுத்திய பேச்சுவார்த்தை

இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் மற்றும் ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்சி ஆகியோர் இடையிலான பேச்சுவார்த்தையில் முக்கிய அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தப்பட்டன. மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்தியாவின் எரிசக்தி விநியோகம் தடையின்றி இருப்பதை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த விவாதங்கள் நடத்தப்பட்டன. 

முக்கிய வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி உலகின் மிக முக்கியமான கடல்சார் தடப் புள்ளிகளில் ஒன்றாகும். உலக கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஏற்றுமதியில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி இதன் வழியாகவே செல்கிறது. தொடர்ந்து வரும் பிராந்திய மோதல்கள் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு இடையூறுகள் ஏற்படுவது குறித்த கவலைகளை எழுப்பியுள்ள நிலையில், புது தில்லி அதன் எரிசக்தி இறக்குமதிகளுக்கு பாதுகாப்பான பாதையை உறுதி செய்ய விரைவாக நடவடிக்கை எடுத்தது.

இந்திய கப்பல்களுக்கு கடல் வழி எந்த தடையுமின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்வதே ஈரானுடனான ராஜ்ஜீய ஈடுபாட்டின் நோக்கமாக இருந்தது என வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இதன் மூலம் இந்தியாவிற்கான கச்சா எண்ணெய் மற்றும் திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (LPG) ஏற்றுமதி பெரிய இடையூறுகள் இல்லாமல் தொடரும்.

இந்தியா எரிசக்தி இறக்குமதியை பெரிதும் நம்பியுள்ளது. இதனால் வளைகுடா கப்பல் பாதைகளில் நிலைத்தன்மை அதன் எரிசக்தி பாதுகாப்பிற்கு முக்கியமானதாக அமைகிறது. ஈரானிய அதிகாரிகள் இந்திய டேங்கர்களை தொடர்ந்து இந்தப் பாதையைப் பயன்படுத்த அனுமதித்ததாகக் கூறப்பட்டாலும், அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் இஸ்ரேலுடன் இணைக்கப்பட்ட கப்பல்கள் தற்போது நீர்வழியில் கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கொள்கின்றன. இந்தப் பிரச்சினை குறித்து ஜெய்சங்கர் மற்ற முக்கிய சர்வதேச சகாக்களுடனும் ஆலோசனை நடத்தினார்.

வெளியுறவு அமைச்சர் ரஷ்யாவின் செர்ஜி லாவ்ரோவ் மற்றும் பிரான்சின் ஜீன்-நோல் பரோட் ஆகியோருடன் உரையாடி, பிராந்தியத்தின் முக்கியமான கப்பல் பாதைகளில் நிலைத்தன்மையைப் பேணுவதற்கான முயற்சிகள் குறித்து விவாதித்தார் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முன்னதாக, இந்த மாத தொடக்கத்தில், இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படை (IRGC) ஹார்முஸ் ஜலசந்தி கப்பல் போக்குவரத்துக்கு மூடப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்தது. மேலும் அந்த மூலோபாய நீர்வழிப்பாதை வழியாக செல்ல முயற்சிக்கும் எந்தவொரு கப்பலும் குறிவைக்கப்படலாம் என்ற எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டதாக அரசு ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.

ஈரான், இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இடையேயான தற்போதைய மோதலில் இந்த அறிக்கை ஒரு பெரிய அதிகரிப்பைக் குறித்தது. ஈரானின் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி அமெரிக்க-இஸ்ரேலிய கூட்டுத் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பதட்டங்கள் மேலும் அதிகரித்தன.

இந்தியாவில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையேயான தற்போதைய மோதலுடன் தொடர்புடைய இடையூறுகள், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியைச் சுற்றியுள்ள உறுதியற்ற தன்மை ஆகியவை இந்தியாவில் வணிக ரீதியான மற்றும் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் பற்றாக்குறையை அதிகரித்துள்ளன. இது ஹோட்டல்கள், மெஸ்கள், சிறு உணவகங்கள் உட்பட விருந்தோம்பல் துறையை கடுமையாக பாதித்துள்ளது.

பெங்களூரு, சென்னை மற்றும் மும்பை போன்ற நகரங்களில் உள்ள சில உணவகங்கள் மூடப்பட்டன. வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விநியோகம் தொடர்ந்து தடைபட்டுள்ளதால் உணவு வகைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த நிலை தொடர்ந்தால் இன்னும் பல உணவகங்கள் மூடப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் ஹோட்டல் உரிமையாளர் சங்கம் எச்சரித்துள்ளது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் விநியோகங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், பல நிறுவனங்கள் செயல்பட முடியாமல் தவிப்பதாகவும் தொழில்துறை குழுக்கள் தெரிவிக்கின்றன. மும்பையில் கிட்டத்தட்ட 20 சதவீத ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சென்னை ஹோட்டல்கள் சங்கம் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அவசர எல்பிஜி விநியோகங்களை உறுதி செய்யுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்திய எண்ணெய் டேங்கர்களை அனுமதிக்க ஈரான் ஒப்புக்கொண்டுள்ள செய்தி சற்று ஆறுதலை அளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | போர் முடிவுக்கு வருகிறதா? அல்லது தீவிரமடைகிறதா? ஈரானின் எச்சரிக்கையும் டிரம்பின் பதிலடியும்

மேலும் படிக்க | ஈரான் வரைபடம் மாறுமா? ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை! உலக நாடுகளின் திரைக்குப் பின்னால் நடக்கும் ராஜதந்திரம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

