  • டெல்லி கலவர வழக்கு: உமர் காலித், ஷர்ஜீல் இமாமிற்கு ஜாமீன் மறுப்பு -உச்ச நீதிமன்றம்

டெல்லி கலவர வழக்கு: உமர் காலித், ஷர்ஜீல் இமாமிற்கு ஜாமீன் மறுப்பு -உச்ச நீதிமன்றம்

Delhi Riots Case Latest News: டெல்லி கலவர சதி வழக்கில் முக்கியத் திருப்பமாக, உமர் காலித் மற்றும் ஷர்ஜீல் இமாம் ஆகியோரின் ஜாமீன் மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. மேலும் ஒரு வருடம் கழித்து மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம் என நீதிமன்றம் நிபந்தனை.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 5, 2026, 02:52 PM IST
  • டெல்லி கலவர சதி வழக்கில் உமர் காலித் மற்றும் ஷர்ஜீல் இமாமின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி.
  • அதே வழக்கில் தொடர்புடைய மற்ற 5 பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவு.
  • ஓராண்டுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஜாமீனுக்கு விண்ணப்பிக்க உமர் காலித் தரப்பிற்கு அனுமதி.

டெல்லி கலவர வழக்கு: உமர் காலித், ஷர்ஜீல் இமாமிற்கு ஜாமீன் மறுப்பு -உச்ச நீதிமன்றம்

SC Dismisses Bail Pleas of Khalid and Imam: டெல்லி கலவர சதி வழக்கில் முன்னாள் ஜேஎன்யூ (JNU) மாணவர்கள் உமர் காலித் மற்றும் ஷர்ஜீல் இமாம் ஆகியோரின் ஜாமீன் மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று நிராகரித்தது. அதே நேரத்தில் குல்ஃபிஷா பாத்திமா, மீரான் ஹைதர், ஷிஃபா-உர்-ரஹ்மான், முகமது சலீம் கான் மற்றும் ஷதாப் அகமது ஆகியோருக்கு 12 நிபந்தனைகளுடன் ஜாமீன் வழங்கியது. டெல்லி கலவர வழக்கில் இன்றைய விசாரணையில் என்ன நடந்தது? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.

உமர் காலித் ஜாமீன் மனுதள்ளுபடி

டெல்லி கலவர சதி வழக்கில் முக்கியத் திருப்பமாக உமர் காலித் மற்றும் ஷர்ஜீல் இமாம் ஆகியோரின் ஜாமீன் மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

நீதிமன்றம் என்ன கூறியது?

வழக்கைத் தாக்கல் செய்துள்ள தரப்பு (Prosecution) சமர்ப்பித்துள்ள ஆதாரங்களின்படி, உமர் காலித் மற்றும் ஷர்ஜீல் இமாம் ஆகியோருக்கு எதிராக முதல் பார்வையிலேயே (Prima facie) குற்றம் சுமத்த போதுமான காரணங்கள் இருப்பதாக நீதிமன்றம் திருப்தி தெரிவித்துள்ளது. ஜாமீன் மனுக்களை பரிசீலிக்கும்போது, அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான பொதுவான அணுகுமுறையை கையாளாமல், ஒவ்வொருவரின் பங்களிப்பையும் தனித்தனியாக ஆய்வு செய்ததாக நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர். இவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்குவதற்கான சட்டரீதியான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாததால், இந்த நிலையில் அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தது.

5 பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கிய நீதிமன்றம்

இந்த வழக்கில் மற்ற 5 குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நிவாரணம் அளித்துள்ளது. குல்பிஷா பாத்திமா, மீரான் ஹைதர், ஷிபா உர் ரஹ்மான், முகமது சலீம் கான் மற்றும் ஷதாப் அகமது ஆகியோரின் ஜாமீன் மனுக்களை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது. பாதுகாக்கப்பட்ட சாட்சிகளின் விசாரணை முடிந்த பிறகு அல்லது இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, உமர் காலித் மற்றும் ஷர்ஜீல் இமாம் மீண்டும் ஜாமீனுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

நீதிமன்ற விசாரணையில் என்ன நடந்தது?

டெல்லி கலவர வழக்கு விசாரணையின் போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பில், "விசாரணை தொடங்குவதில் ஏற்படும் தாமதம் மற்றும் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அவர்கள் சிறையில் இருப்பதை வழக்கறிஞர்கள் சுட்டிக்காட்டினர். மேலும் வன்முறையைத் தூண்டியதற்கான நேரடி ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை என்று வாதாடினர்.

டெல்லி காவல்துறையின் வாதம் என்ன? 

இது திடீரென நடந்த போராட்டம் அல்ல. இது நாட்டை சீர்குலைக்க திட்டமிடப்பட்ட ஒரு "அகில இந்திய சதி" என்று காவல்துறை வாதிட்டது. அன்றைய அமெரிக்க அதிபரின் இந்திய வருகையின் போது சர்வதேச கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காகவும், சிஏஏ (CAA) விவகாரத்தை உலகமயமாக்கவும் இந்த சதி செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.

