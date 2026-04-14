பென்ஷன் தொகையில் 15% உயர்வு! 65 வயதை கடந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட் செய்தி!

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையான "65 வயதிலிருந்தே கூடுதல் ஓய்வூதியம்" என்பது தற்போது மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் இந்தப் பரிந்துரை அமல்படுத்தப்பட்டால், லட்சக்கணக்கான முதியவர்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயரும். 80 வயதிற்குப் பிறகு வழங்கப்படும் கூடுதல் ஓய்வூதியப் பலன்களை, 65 வயதிலிருந்தே படிப்படியாக வழங்க வேண்டும் என நாடாளுமன்றக் குழு மீண்டும் மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த விரிவான விவரங்கள் மற்றும் தற்போதைய நிலவரங்களை காணலாம்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கூடுதல் அவசியம்: தற்போதைய நடைமுறை என்ன?
தற்போதைய விதிகளின்படி, ஒரு ஓய்வூதியதாரர் 80 வயதை எட்டும்போது தான் அவரது அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 20% கூடுதல் தொகை வழங்கப்படுகிறது. 100 வயதை எட்டும்போது இது 100% ஆக உயர்கிறது. ஆனால் 80 வயது வரை காத்திருப்பது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது என்றும், அதற்கு முன்பே மருத்துவச் செலவுகள் அதிகரிப்பதாகவும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தரப்பில் தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன.
கூடுதல் ஓய்வூதியம்: நாடாளுமன்றக் குழுவின் முக்கியப் பரிந்துரைகள்
ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதிச் சுமையைக் குறைக்க, நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு பின்வரும் விகிதத்தில் கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை வழங்கப் பரிந்துரைத்துள்ளது.
|வயது வரம்பு
|கூடுதல் ஓய்வூதிய உயர்வு (%)
|65 வயது முதல்
|5% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|70 வயது முதல்
|10% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|75 வயது முதல்
|15% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
|80 வயது முதல்
|20% கூடுதல் ஓய்வூதியம் (தற்போது அமலில் உள்ளது)
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியம்: மாநில அரசுகள் முன்னுதாரணம்
மத்திய அரசு இந்தத் திட்டத்தைத் தாமதப்படுத்தி வரும் வேளையில், சில மாநில அரசுகள் ஏற்கனவே இதில் முன்னோடியாகத் திகழ்கின்றன. இமாச்சல பிரதேசம் மாநில அரசு மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏற்கனவே கூடுதல் பலன்களை வழங்கி வருகிறது. அதேபோல ராஜஸ்தான் மாநில அரசும் சமீபத்தில் இக்கொள்கையை அமல்படுத்தி ஓய்வூதியதாரர்களின் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்த மாநிலங்களின் நடவடிக்கையைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ள நாடாளுமன்றக் குழு, மத்திய அரசும் உடனடியாக இதனைச் செயல்படுத்த வேண்டும் என அழுத்தம் கொடுத்துள்ளது.
கூடுதல் ஓய்வூதியம் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு என்ன பயன்?
மருத்துவச் செலவுகள் சமாளிக்க
60 வயதைக் கடந்தாலே ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட முதுமைக்கால உபாதைகளால் மருத்துவச் செலவுகள் இரண்டு மடங்காகின்றன.
பணவீக்கம் விலை உயர்வை சமாளிக்க
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வால், பழைய ஓய்வூதியத் தொகை அன்றாடத் தேவைகளுக்கே போதுமானதாக இருப்பதில்லை.
நிதி பாதுகாப்புக்காக
முதியோர் தங்களின் அந்திமக் காலத்தில் எவரையும் எதிர்பார்க்காமல் கௌரவமாக வாழ இந்த 5% முதல் 15% வரையிலான உயர்வு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்டகால கோரிக்கை: மத்திய அரசு செவிசாய்க்குமா?
கடந்த காலங்களில் பலமுறை இந்தப் பரிந்துரை முன்வைக்கப்பட்டும், நிதிச் சுமையைக் காரணம் காட்டி மத்திய அரசு இதனைத் தள்ளிப்போட்டு வருகிறது. ஆனால் தற்போது நாடாளுமன்றக் குழுவின் அழுத்தம் மற்றும் மாநில அரசுகளின் அமலாக்கம் காரணமாக, 8-வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission) அமைக்கப்படும் சூழலில் இது குறித்து சாதகமான அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசுக்கு இது கூடுதல் நிதிச் சுமையாகத் தெரிந்தாலும், லட்சக்கணக்கான முதியவர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது அரசின் கடமையாகும்.
கூடுதல் ஓய்வூதியம் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. 65 வயது கடந்தவர்களுக்குக் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கும் திட்டம் தற்போது அமலில் உள்ளதா?
இல்லை. இது நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவால் மத்திய அரசுக்கு வழங்கப்பட்ட பரிந்துரை மட்டுமே. மத்திய அரசு இதனை அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.
2. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள விதிமுறை என்ன?
தற்போதைய விதியின்படி, மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் 80 வயதை பூர்த்தி செய்த பிறகுதான் 20% கூடுதல் ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆகிறார்கள்.
3. எந்தெந்த மாநிலங்களில் இந்த கூடுதல் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஏற்கனவே உள்ளது?
ராஜஸ்தான் மற்றும் இமாச்சல பிரதேசம் போன்ற சில மாநிலங்கள் ஏற்கனவே தங்கள் மாநில ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 80 வயதிற்கு முன்பே கூடுதல் ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்கத் தொடங்கியுள்ளன.
4. இந்தத் திட்டத்தால் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குக் கிடைக்கும் முக்கிய நன்மை என்ன?
முதுமை காலத்தில் அதிகரிக்கும் மருத்துவச் செலவுகள் மற்றும் பணவீக்கத்தைச் சமாளிக்க இந்த 5% முதல் 15% வரையிலான கூடுதல் நிதி உதவி பெரும் பக்கபலமாக இருக்கும்.
5. 8-வது ஊதியக் குழுவில் இது குறித்து அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்புள்ளதா?
ஆம். 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் பரிசீலிக்கப்படும்போது, ஓய்வூதியதாரர்களின் இந்த நீண்ட கால கோரிக்கையை மத்திய அரசு கவனத்தில் கொள்ள அதிக வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
