/Umar Khalid | டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு: உமர் காலித்திற்கு இடைக்கால ஜாமீன்!

Umar Khalid Bail Latest News In Tamil: 2020 டெல்லி கலவர வழக்கில் சிறையிலுள்ள உமர் காலித்திற்கு, அவரது தாயாரின் மருத்துவ அறுவை சிகிச்சைக்காக 2 நாட்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Delhi HC Grants Interim Bail to Umar Khalid: டெல்லி கலவர சதி வழக்கில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு முதல் சிறையில் இருக்கும் மாணவர் ஆர்வலர் உமர் காலித்திற்கு, அவரது தாயாரின் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மாமாவின் மரண சடங்குகளில் பங்கேற்பதற்காக டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் இரண்டு நாட்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. விசாரணை நீதிமன்றம் (Trial Court) இந்த ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்த சில நாட்களிலேயே, உயர் நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உமர் காலித் தனது தாயாரின் மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் குடும்பச் சடங்குகளைக் காரணம் காட்டி, விசாரணை நீதிமன்றத்தில் 15 நாட்கள் தற்காலிக ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்த முக்கிய காரணங்கள்:
உமர் காலித்தின் மாமா குர்ஷீத் அகமது கான் கடந்த ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி காலமானார். இஸ்லாமிய வழக்கப்படி, இறந்து 40 நாட்களுக்குப் பிறகு செய்யப்படும் 'சேஹ்லம்' (Chehlum) என்ற முக்கிய சடங்கு மே 24 அன்று டெல்லியில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
உமர் காலித்தின் தாயார் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு ஜூன் 2-ஆம் தேதி ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் கட்டி அகற்றும் அறுவை சிகிச்சை (Lump Excision) செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
உமர் காலித் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், அவரது குடும்பத்தில் பெற்றோர் மற்றும் ஐந்து சகோதரிகள் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. எனினும் அவரது 71 வயது தந்தை தாயாரை முழுமையாக கவனித்துக்கொள்ளும் உடல்நிலையில் இல்லை என்றும், திருமணமான அவரது சகோதரிகள் அனைவரும் தங்களது கணவர் வீடுகளில் வசிப்பதால் அவர்களாலும் உடனடியாக வர இயலாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
"குடும்பத்தின் மூத்த மகனாகவும், ஒரே ஆண் வாரிசாகவும் இருப்பதால், தாயாரின் அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்னரும் பின்னரும் அவரை கவனித்துக்கொள்ள உமர் காலித்தின் இருப்பு மிகவும் அவசியமானது" என மனுவில் கூறப்பட்டு இருந்தது.
முன்னதாக இந்த மனுவை விசாரித்த கர்கர்டூமா நீதிமன்ற கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி சமீர் பாஜ்பாய், உமர் காலித்தின் கோரிக்கையை நிராகரித்தார். மாமாவின் மரண சடங்கில் அவர் கலந்துகொள்வது கட்டாயமில்லை என்றும், தாயாரைக் கவனித்துக்கொள்ள குடும்பத்தில் வேறு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் என்றும் கூறி ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.
இதனை எதிர்த்து உமர் காலித் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தை நாடிய நிலையில், தற்போது அவருக்கு ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 3 வரை இரண்டு நாட்கள் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2019-2020 காலகட்டத்தில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு (CAA) எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வெடித்தன. டெல்லியில் நடந்த போராட்டங்களை ஒருங்கிணைத்த மாணவர் அமைப்புகளில் உமர் காலித் முக்கியப் பங்கு வகித்தார்.
டெல்லி காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, இந்த போராட்டங்களின் பின்னணியில் 2020 பிப்ரவரியில் வடகிழக்கு டெல்லியில் திட்டமிட்ட கலவரங்களை ஏற்படுத்த சதித் திட்டம் தீட்டப்பட்டது. இந்த "பெரிய சதித் திட்டம்" (Larger Conspiracy Case) தொடர்பான வழக்கில், உமர் காலித் மீது கடுமையான சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டம் (UAPA) மற்றும் இதர பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, 2020 செப்டம்பர் முதல் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
உமர் காலித் கடந்த சில ஆண்டுகளில் பல்வேறு முக்கிய காரணங்களுக்காக கடுமையான நிபந்தனைகளுடன் தற்காலிகமாக சிறையிலிருந்து வெளியே வர நீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ளது.
|
ஆண்டு
|
ஜாமீன் காலம்
|
முக்கிய காரணம்
|
விதிக்கப்பட்ட முக்கிய நிபந்தனைகள்
|டிசம்பர் 2022
|14 நாட்கள்
|அவரது சொந்த சகோதரியின் திருமணம்
|பொது வெளியில் நடமாட தடை, சமூக ஊடகங்களை (Social Media) பயன்படுத்தக் கூடாது.
|2024 (பல்வேறு காலகட்டம்)
|குறுகிய நாட்கள்
|குடும்ப அவசர தேவைகள்
|குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும், போலீஸ் கண்காணிப்பு.
|ஜூன் 2026
|2 நாட்கள்
|தாயாரின் அறுவை சிகிச்சை & மாமாவின் சேஹ்லம் சடங்கு
|ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 3 வரை மட்டுமே தற்காலிக விடுதலை.
நீண்ட நாட்களாக சிறையில் இருக்கும் உமர் காலித்திற்கு இந்த இரண்டு நாள் இடைக்கால ஜாமீன் தற்காலிக நிவாரணமாக அமைந்துள்ளது. இருப்பினும், கடுமையான UAPA சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளதால், அவருக்கு வழக்கமான ஜாமீன் (Regular Bail) கிடைப்பதில் இன்னும் சட்டச் சிக்கல்கள் நீடித்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.