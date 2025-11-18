பழைய பிரிட்ஜூக்கு ரூ.1.67 லட்சம் பெற்றுக் கொடுத்த மத்திய அரசு! இ-ஜாக்ருதி தெரியுமா?

Central Government, e-Jagriti portal : இந்தியாவில் நுகர்வோர் உரிமைகளை உறுதி செய்யும் வகையில், புகார்களுக்கு எளிதில் தீர்வு காணும் வகையில் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை ஜனவரி 1, 2025 அன்று அறிமுகப்படுத்திய டிஜிட்டல் ’இ-ஜாக்ருதி' (e-Jagriti) தளம், குறைகளைத் தீர்க்கும் அமைப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய டிஜிட்டல் மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்தத் தளம் தொடங்கப்பட்ட சில மாதங்களிலேயே 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனர்களைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதன்மூலம் நாட்டு மக்கள் லட்சணக்கானோர் தீர்வுகளை பெற்றுள்ளனர். குறிப்பாக, இ-ஜாக்ருதி மூலம் புகார் தெரிவித்தவருக்கு, பழைய பிரிட்ஜூக்கு ரூ.1.67 லட்சம் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளது மத்திய அரசின் நுகர்வோர் ஆணையம். அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
NRI-களுக்கும் கிடைத்த நீதி
இ-ஜாக்ருதி தளத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றியே, வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களுக்கும் (NRIs) நுகர்வோர் உரிமைகளைப் பெற வழிவகுத்ததுதான். இதுவரை வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் 2.75 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் இ-ஜாக்ருதியில் புகார் பதிவு செய்துள்ளனர். இதில் 1,388 NRI-கள் அடங்குவர். நவம்பர் 13, 2025 நிலவரப்படி, இந்த போர்ட்டல் மூலம் 1,30,550 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில், 1,27,058 வழக்குகள் விரைவாகத் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன.
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் NRI-கள் OTP (ஒரு முறை கடவுச்சொல்) மூலம் எளிதாகப் பதிவு செய்து, புகார் தாக்கல் செய்யலாம். டிஜிட்டல் அல்லது ஆஃப்லைன் முறையில் கட்டணம் செலுத்தலாம், விர்ச்சுவல் விசாரணையில் (Virtual Hearings) பங்கேற்கலாம், ஆவணங்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளலாம், வழக்குகளின் நிலவரத்தை உடனுக்குடன் கண்காணிக்கலாம். இதனால், குறைகளைத் தீர்க்க அவர்கள் இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய தேவை முற்றிலும் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
NRI-களின் புகார்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இந்த ஆண்டு மட்டும் இ-ஜாக்ருதி மூலம் 466 NRI புகார்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் அதிக பங்களிப்பு செய்த நாடுகள்:
அமெரிக்கா (USA): 146
யுனைடெட் கிங்டம் (UK): 52
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE): 47
கனடா (Canada): 39
ஆஸ்திரேலியா (Australia): 26
ஜெர்மனி (Germany): 18
எளிமையான வசதிகள்
இ-ஜாக்ருதி தளத்தை எல்லோரும் எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் பல சிறப்பம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன:
* செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் இயங்கும் இந்தத் தளம் பல மொழிகளில் (Multilingual Interface) இயங்குகிறது.
* பார்வை குறைபாடுள்ளவர்கள் மற்றும் வயதானவர்களுக்காக 'வாய்ஸ்-டு-டெக்ஸ்ட்' (Voice-To-Text) ஆதரவு, சாட்பாட் (Chatbot) உதவி போன்ற உள்ளடக்க அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
* இதில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்துப் பரிமாற்றங்களும் ரகசியத்தன்மைக்காக 'எண்ட்-டு-எண்ட் என்கிரிப்ஷன்' (End-to-End Encryption) செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாநிலங்களில் கிடைத்த அமோக வரவேற்பு
இந்தியாவிற்குள் இருக்கும் நுகர்வோர்களுக்காக, e-Daakhil, NCDRC CMS போன்ற பழைய அமைப்புகள் அனைத்தும் ஒரே தளத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இதனால் வழக்குகளின் தீர்வு வேகம் அதிகரித்துள்ளது. நவம்பர் 13, 2025 நிலவரப்படி, நாடு முழுவதும் 1,30,550 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் அதிக வரவேற்பு கிடைத்த மாநிலங்கள்:
குஜராத்: 14,758 வழக்குகள்
உத்தரப்பிரதேசம்: 14,050 வழக்குகள்
மகாராஷ்டிரா: 12,484 வழக்குகள்
வேகமான செயல்பாடு
2025 ஆம் ஆண்டில் இ-ஜாக்ருதி தீர்வு வழங்குவதில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தைக் காட்டியுள்ளது.
ஜூலை – ஆகஸ்ட்: 27,080 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், 27,545 வழக்குகள் தீர்க்கப்பட்டன.
செப்டம்பர் – அக்டோபர்: 21,592 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், 24,504 வழக்குகள் தீர்க்கப்பட்டன.
இந்த இரண்டு காலகட்டங்களிலும் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளைக் காட்டிலும் தீர்க்கப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பது, 2024 செயல்திறனை முறியடித்து, நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளைக் குறைப்பதில் இந்தத் தளம் சிறப்பாகச் செயல்படுவதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
எப்படி ஒரு வழக்கை 25 நாட்களில் முடித்தது?
இ-ஜாக்ருதி போர்ட்டலின் செயல்திறனை நிரூபிக்கும் இரண்டு முக்கிய கதைகள்:
1. 25 நாட்களில் ரூ. 3.05 லட்சம் பெற்றுத்தந்த தீர்ப்பு
புகார் அஸ்ஸாம் (மோரிகான்) நுகர்வோர் ஆணையத்தில் பதிவானது. ஆன்லைன் வகுப்பின் தரம் சரியில்லாததால், ஒரு பெற்றோர் வகுப்பை ரத்து செய்தனர். ஆனால், ரூ. 54,987 தானாகவே கணக்கிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக இ-ஜாக்ருதியில் கொடுக்கப்பட்ட புகாரை விசாரித்த நுகர்வோர் ஆணையம் இதனைச் சேவைக் குறைபாடு மற்றும் நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறை என்று அறிவித்து, முழுத் தொகையையும் திருப்பித் தரவும், அத்துடன் நிதி இழப்புக்காக ரூ. 2.5 லட்சம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டது.
2. 8 ஆண்டுகள் பழைய LG குளிர்சாதனப் பெட்டிக்கு ரூ. 1.67 லட்சம்
இது தொடர்பான புகார் திரிபுரா (மேற்கு திரிபுரா) நுகர்வோர் ஆணையத்தில் பதிவானது. 2017 ஆம் ஆண்டு வாங்கப்பட்ட ரூ.85,000 மதிப்பிலான LG குளிர்சாதனப் பெட்டி, தொடர்ந்து பழுது பார்த்தும் பனிக்கட்டியை அகற்ற முடியாமலும், நீர் கசிவுடனும் இருந்தது. LG சர்வீஸ் சென்டரும், LG நிறுவனமும் இணைந்து சேவைக் குறைபாடு மற்றும் நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறைக்காகப் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. விசாரணையில், முழுத் தொகையையும் ஆண்டுக்கு 7.5% வட்டியுடன் திருப்பித் தரவும், மன உளைச்சலுக்காக ரூ. 50,000, வழக்குச் செலவுக்காக ரூ. 20,000 சேர்த்து மொத்தம் ரூ.1.67 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக 30 நாட்களுக்குள் வழங்க உத்தரவிட்டது.
மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை, அனைத்து இந்திய குடிமக்களும், NRI-களும் தங்கள் குறைகளை விரைவாகத் தீர்க்க இ-ஜாக்ருதி தளத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு!
மேலும் படிக்க | வீட்டு வேலை செய்ய ரூ.1 லட்சம் சம்பளம்! ஓனருக்கு பெரிய மனசு..அப்ளை பண்றீங்களா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ