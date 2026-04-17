நீதிமன்றத்தில் நடந்த பிக்பாஸ் ட்விஸ்ட்: நீதிபதிக்கே ஷாக் கொடுத்த கெஜ்ரிவால்! இது தான் நடந்தது!

Arvind Kejriwal vs Judge Swarana Kanta Sharma: டெல்லி மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில், தன்னை விசாரிக்கும் டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மாவுக்கு (Judge Swarana Kanta Sharma) எதிராக முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் (Arvind Kejriwal) புதிய பிரமாணப் பத்திரம் (Affidavit) தாக்கல் செய்துள்ளார். இது இந்திய நீதித்துறை வரலாற்றிலேயே ஒரு அபூர்வமான மற்றும் பரபரப்பான நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
நீதிபதி மீது கெஜ்ரிவால் வைக்கும் புகார்கள் என்ன?
இந்த வழக்கில் ( Delhi Excise Policy Case) நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா விலக வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்த கெஜ்ரிவால், அதற்கான காரணங்களாக இரண்டு முக்கிய அம்சங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆர்.எஸ்.எஸ் தொடர்பு
நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா, ஆர்.எஸ்.எஸ் (RSS) அமைப்போடு தொடர்புடைய 'அதிவக்தா பரிஷத்' நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். பாஜாவிற்கு எதிராகவும் ஆர்.எஸ்.எஸ் கொள்கைகளுக்கு எதிராகவும் போராடும் தங்களுக்கு, அவரிடமிருந்து நியாயம் கிடைக்கும் என்பதில் நம்பிக்கை இல்லை என கெஜ்ரிவால் வாதிட்டார்.
பிள்ளைகளின் பதவிகள்
நீதிபதியின் மகன் மற்றும் மகள் ஆகிய இருவருமே மத்திய அரசின் வழக்கறிஞர்களாக (Empanelled Lawyers) உள்ளனர். இவர்களுக்கு வழக்குகளை ஒதுக்கும் அதிகாரியாக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா இருக்கிறார். சிபிஐ தரப்பில் ஆஜராகும் அதே துஷார் மேத்தா தான், நீதிபதியின் பிள்ளைகளுக்கு 'பாஸ்' (Boss) போன்றவர் என்பதால், இதில் நல முரண்பாடு (Conflict of Interest) இருப்பதாக கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
நீதிமன்றத்தில் நடந்தது என்ன?
நேற்று நடைபெற்ற ஆன்லைன் விசாரணையில் கெஜ்ரிவால் நேரடியாகத் தோன்றி தனது வாதங்களை முன்வைத்தார். இதற்கு சிபிஐ தரப்பில் ஆஜரான துஷார் மேத்தா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
மத்திய அரசின் பதில்: "நீதிபதியின் பிள்ளைகள் தகுதியின் அடிப்படையில் மத்திய அரசின் வழக்கறிஞர்களாக உள்ளனர். இப்படிப் பார்த்தால், பல நீதிபதிகளின் பிள்ளைகள் பல்வேறு அரசுப் பதவிகளில் இருப்பார்கள். அதற்காக நீதிபதிகள் வழக்குகளில் இருந்து விலக முடியுமா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
நீதிமன்ற அவமதிப்பு: கெஜ்ரிவாலின் இந்த செயல் நீதித்துறையின் கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் முயற்சி என்றும், இதற்காக அவர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுத்து அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என்றும் துஷார் மேத்தா வலியுறுத்தினார்.
கெஜ்ரிவாலின் 'அரசியல் வியூகம்'?
சட்டப் போராட்டத்தைத் தாண்டி, கெஜ்ரிவால் இந்த விவகாரத்தைப் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் கொண்டு செல்ல முயல்வதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
நீதிபதி விலகவில்லை என்றால், தனக்கு நியாயம் கிடைக்காது என்று முன்பே சொன்னதாக அவர் கூற முடியும். ஒருவேளை அவருக்குச் சாதகமான தீர்ப்பு வந்தால், தனது அழுத்தத்தாலேயே அது கிடைத்தது என்று காட்டிக்கொள்ள முடியும்.
மதுபான கொள்கை வழக்கில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு ஏற்பட்ட நற்பெயர் பாதிப்பைச் சரிசெய்யவும், வரவிருக்கும் தேர்தல்களைக் கருத்தில் கொண்டும் கெஜ்ரிவால் இத்தகைய 'பரபரப்பு' உத்திகளைக் கையாளுவதாகத் தெரிகிறது.
அடுத்தது என்ன?
ஏற்கனவே இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள (Order Reserved) நிலையில், கெஜ்ரிவாலின் இந்தப் புதிய பிரமாணப் பத்திரம் வழக்கின் போக்கை மாற்றியுள்ளது. தனக்கு எதிராகத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை முதன்முறையாக தானே விசாரிப்பதாகவும், நேர்மையான தீர்ப்பை வழங்குவேன் என்றும் நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
மறுபுறம், பஞ்சாப் அமைச்சர் சஞ்சய் அரோரா உள்ளிட்ட ஆம் ஆத்மி தலைவர்களின் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறை சோதனைகள் தொடர்ந்து வருவது டெல்லி அரசியலில் பெரும் அனலைக் கிளப்பியுள்ளது.
மேலும் படிக்க - இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட 7 மாநிலங்கள்.. தமிழ்நாடு எந்த இடம்?
மேலும் படிக்க - டெல்லி மேயர் தேர்தல்.. ஆம் ஆத்மியின் கோட்டையை தகர்க்கிறதா பாஜக? பகீர் கிளப்பும் ட்விஸ்ட்!
மேலும் படிக்க - நிதிஷ் குமார் அவுட்! பீகாரின் புதிய முதல்வர் சாம்ராட் சௌத்ரி - இவரின் சொத்து மதிப்பு தெரியுமா?
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் - நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா விவகாரம்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா இந்த வழக்கில் இருந்து விலக வேண்டும் என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஏன் கோருகிறார்?
நீதிபதிக்குச் சில அமைப்புகளுடன் உள்ள தொடர்பு மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பணிச் சூழல் காரணமாக, தமக்கு முறையான நீதி கிடைக்காது என்று கெஜ்ரிவால் கருதுகிறார். இதனால் நீதிபதி இந்த வழக்கை விசாரிக்கக் கூடாது என அவர் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
2. நீதிபதியின் பிள்ளைகள் குறித்து கெஜ்ரிவால் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டு என்ன?
நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மாவின் மகன் மற்றும் மகள் ஆகிய இருவருமே மத்திய அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற (Empanelled) வழக்கறிஞர்களாக உள்ளனர். இவர்களுக்கு வழக்குகளை ஒதுக்கும் அதிகாரம் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தாவிடம் உள்ளது. துஷார் மேத்தா தான் இந்த வழக்கில் சிபிஐ (CBI) தரப்பு வழக்கறிஞராகவும் இருப்பதால், இதில் நல முரண்பாடு இருப்பதாக கெஜ்ரிவால் கூறுகிறார்.
3. ஆர்.எஸ்.எஸ் (RSS) அமைப்புடன் நீதிபதிக்குத் தொடர்பு இருப்பதாக ஏன் கூறப்படுகிறது?
ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்போடு தொடர்புடைய 'அதிவக்தா பரிஷத்' (Adhivakta Parishad) நிகழ்ச்சிகளில் நீதிபதி பங்கேற்றுள்ளதாக கெஜ்ரிவால் தனது பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆம் ஆத்மி கட்சி அரசியல் ரீதியாக ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் பாஜகவை எதிர்ப்பதால், அந்த கொள்கை பிடிப்புள்ளவர்களிடம் இருந்து தமக்கு நியாயம் கிடைக்காது என்பது கெஜ்ரிவாலின் வாதம்.
4. கெஜ்ரிவாலின் புகாருக்கு மத்திய அரசின் வழக்கறிஞர் துஷார் மேத்தா அளித்த பதில் என்ன?
நீதிபதியின் பிள்ளைகள் தகுதியின் அடிப்படையில் தான் வழக்கறிஞர்களாகப் பணியாற்றுகிறார்கள் என்றும், இதற்கும் நீதிக்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார். மேலும், கெஜ்ரிவால் மக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்ப முயல்வதாகவும், இது நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு உரிய செயல் என்றும் அவர் வாதிட்டார்.
5. இந்த வழக்கில் நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மாவின் நிலைப்பாடு என்ன?
தனக்கு எதிரான மனுவை திறந்த மனதுடன் ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, "தனக்கு எதிராகவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரிப்பது இதுவே முதல்முறை" எனக் குறிப்பிட்டார். மேலும், "நிச்சயமாக ஒரு நேர்மையான தீர்ப்பை வழங்குவேன், என் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்" என்று அவர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
6. வழக்கின் தீர்ப்பு ஏற்கனவே ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், இப்போது இந்த மனுவின் தாக்கம் என்ன?
வழக்கின் வாதங்கள் முடிந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்ட (Reserved) பிறகு இத்தகைய பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்படுவது அரிதானது. இது வழக்கின் இறுதித் தீர்ப்பில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது மீண்டும் விசாரணைக்கு வழிவகுக்கலாம்.
7. ஏன் இந்த விவகாரம் 'மக்கள் நீதிமன்றத்தில்' விவாதிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது?
கெஜ்ரிவால் ஒரு அரசியல் தலைவர் என்பதால், நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வதன் மூலம் ஒரு 'அரசியல் பிம்பத்தை' (Perception) உருவாக்க முயல்கிறார். தமக்கு நீதி மறுக்கப்படுவதாக மக்கள் மத்தியில் காட்டுவது அவரது தேர்தல் அரசியலுக்கு உதவும் என்று கருதப்படுகிறது.
