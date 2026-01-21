பஸ்ஸில் உரசியதாக வீடியோ! தீபக் வழக்கில் திடீர் திருப்பம்…என்ன நடந்தது?

Big Twist In Kerala Bus Incident Case : கோழிக்கோட்டைச் சேர்ந்த தீபக் என்பவர், தன் மீது சுமத்தப்பட்ட பொய்யான பழிச்சொல்லைத் தாங்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் கேரளாவையே உலுக்கியுள்ளது. இது வெறும் தற்கொலை அல்ல, ‘சமூக ஊடகங்களில் நடைபெறும் 'விசாரணை'களுக்கு (Social Media Trials) ஒரு எச்சரிக்கை மணி’ என்று சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர்..
தீபக்:
கோழிக்கோடு கோவிந்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 42 வயதான தீபக். இவர் விற்பனை மேலாளராகப் பணிபுரிந்து வந்தார். கடந்த ஜனவரி 16-ம் தேதி, கண்ணூர் மாவட்டம் பையனூர் நோக்கிச் செல்லும் பேருந்து ஒன்றில் இவர் பயணம் செய்தார். அந்தப் பேருந்தில் பயணம் செய்த ஷிம்ஜிதா முஸ்தபா என்ற பெண் இவர் முன்னாள் பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் என சொல்லப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஷிம்ஜிதா தீபக் தன்னிடம் தவறாக நடக்க முயன்றதாகக் கூறி, அவரைத் தனது செல்போனில் வீடியோ எடுத்துள்ளார்.
அந்தப் பெண் அத்துடன் நிற்காமல், அந்த வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டார். தீபக் பேருந்தில் தனக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக அவர் அதில் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீ போலப் பரவி, சுமார் 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் அதைப் பார்த்தனர்.
உயிரிழப்பு:
இந்த வீடியோ பரவியதை அடுத்து, தீபக் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானார். தனக்குத் தொடர்பே இல்லாத ஒரு குற்றத்திற்காக, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தன்னை வசைபாடுவதையும், அவமானப்படுத்துவதையும் அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. 'நான் தவறு செய்யவில்லை' என்று தன் நண்பர்களிடமும் குடும்பத்தினரிடமும் அவர் அழுது புலம்பியுள்ளார். ஆனால், அவமானம் அவரைச் சூழ்ந்து கொண்டதால், கடந்த ஜனவரி 18-ம் தேதி, தனது வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரது மறைவு குடும்பத்தாரை மீளாத் துயரத்தில் ஆழ்த்தியது.
நடவடிக்கை:
தீபக்கின் தாயார் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீஸார் விசாரணையைத் தொடங்கினர். விசாரணையில் பல அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகின. அந்தப் பேருந்தின் நடத்துனர், 'பயணத்தின்போது அந்தப் பெண் தீபக் குறித்து எந்தப் புகாரும் அளிக்கவில்லை' என்று தெரிவித்துள்ளார். விசாரணைக்குப் பின், தற்கொலைக்குத் தூண்டியதாகக் கூறி (Abetment to suicide), வீடியோ வெளியிட்ட ஷிம்ஜிதா முஸ்தபா மீது போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரைக் கைது செய்துள்ளனர். அவர் மீது பாரதிய நியாய சம்ஹிதா பிரிவு 108-ன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருவர் குற்றம் செய்தார் என்றால், அதை நிரூபிக்க நீதிமன்றங்கள் உள்ளன. ஆனால், கையில் செல்போன் இருக்கிறது என்பதற்காக நாமே நீதிபதியாக மாறித் தீர்ப்பு வழங்குவது எவ்வளவு பெரிய அநீதி என்பதை இந்தச் சம்பவம் உணர்த்துகிறது. தீபக்கின் இறப்பு, சமூக வலைதளங்களைப் பொறுப்புடன் கையாள வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு பாடம் என்றும் சில சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் கூறி வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | பிரயாக்ராஜ் ராணுவ பயிற்சி விமான விபத்து.. 3 வீரர்கள் பாராசூட் மூலம் உயிர் தப்பினர்!
மேலும் படிக்க | 8 லட்சம் பேரின் ரேஷன் கார்டுகள் ரத்து.. புதிய பட்டியலில் உங்கள் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ