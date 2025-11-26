ரேஷன் கார்டு E-KYC கட்டாயம்.. உங்கள் பெயர் நீக்கப்படாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

How to update Ration Card E-KYC: இந்திய அரசு, ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கான ஒரு முக்கிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இனி ரேஷன் கார்டு தொடர்பான அனைத்து அரசுத் திட்டங்களின் பலன்களையும் பெற, E-KYC (Electronic Know Your Customer) செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதிமுறைகள் நவம்பர் 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தன. எனவே நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் (last date for Ration Card E-KYC update) பின்வரும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாவிட்டால், உங்களுக்கான ரேஷன் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டு உள்ளது.
ரேசன் கார்டு குறித்து மத்திய அரசின் நோக்கம் என்ன?, ரேசன் அட்டைக்கு E-KYC ஏன் கட்டாயம்?, யாரெல்லாம் E-KYC செய்ய வேண்டும்?, ரேசன் அட்டைக்கு E-KYC காலக்கெடுவை மீறினால் என்னவாகும்?, E-KYC எளிய செயல்முறையில் எப்படி மேற்கொள்வது? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
E-KYC ஏன் கட்டாயம்? அரசின் நோக்கங்கள் என்ன?
சரியான பயனாளிகளுக்குப் பலன்: அரசு வழங்கும் இலவச ரேஷன், உணவுப் பாதுகாப்பு மானியங்கள் மற்றும் பிற நிதி உதவிகள் உண்மையான, தகுதியான நபர்களுக்கு மட்டுமே கிடைப்பதை உறுதி செய்வதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
மோசடிகளைத் தடுத்தல்: போலிப் பயனாளிகள் மற்றும் முறைகேடுகளைத் தடுப்பதன் மூலம், அரசு நிதியைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க அரசு முயல்கிறது.
டிஜிட்டல் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல்: பயனாளர்களின் தரவுகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை மேம்படுத்தவும் இது உதவுகிறது.
யாரெல்லாம் E-KYC செய்ய வேண்டும்?
அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்கள்: இதுவரை E-KYC செய்யாதவர்கள், தங்கள் பெயரைப் பயனாளி பட்டியலில் இருந்து நீக்கும் அபாயத்தை எதிர்கொள்வர்.
நவம்பர் 30 காலக்கெடு: நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் E-KYC நிறைவு செய்தவர்கள் மட்டுமே இலவச ரேஷன், உணவுப் பாதுகாப்பு மானியம் மற்றும் பிற நிதி உதவிகளைப் பெறுவார்கள்.
ரேஷன் கார்டு E-KYC எப்படி செய்வது?
E-KYC செயல்முறை இப்போது மிகவும் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் இரண்டு வழிகளில் இதைச் செய்யலாம்:
1. அருகிலுள்ள ரேஷன் டீலர்: உங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட ரேஷன் கடைக்குச் சென்று E-KYC-ஐப் புதுப்பிக்கலாம்.
2. ஆன்லைன் போர்டல்: வீட்டிலிருந்தபடியே, அரசு வழங்கும் ஆன்லைன் போர்டல் (Online Portal) மூலம் E-KYC-ஐப் பூர்த்தி செய்யலாம்.
ரேஷன் கார்டு E-KYCக்கு என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?
1. உங்கள் ஆதார் கார்டு
2. வங்கி கணக்கு (ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்)
3. மொபைல் எண் (ஆதார் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்)
ரேசன் அட்டை E-KYC அப்டேட் செயல்முறை:
1. E-KYC-க்கு உங்கள் மொபைல் OTP மற்றும் வங்கி விவரங்கள் சரிபார்க்கப்படும்.
2. E-KYC வெற்றிகரமாக முடிந்தவுடன், நீங்கள் உடனடியாக அனைத்து அரசு மானியங்கள், இலவச ரேஷன் மற்றும் பிற திட்டங்களுக்குத் தகுதி பெறுவீர்கள்.
3. இது முற்றிலும் டிஜிட்டல் முறை என்பதால், நீண்ட வரிசைகள் அல்லது காகித பணிகள் எதுவும் இல்லை.
E-KYC செய்யாவிட்டால் இலவச ரேஷன் கிடைக்குமா?
1. பெயர் நீக்கம்: நவம்பர் 30-க்குள் E-KYC செய்யத் தவறினால், உங்கள் பெயர் பயனாளி பட்டியலில் இருந்து தானாகவே நீக்கப்படும்.
2. மானியங்கள் நிறுத்தம்: இதன் விளைவாக, உங்களுக்குக் கிடைக்கும் இலவச ரேஷன் மற்றும் பிற நிதி உதவிகள் நிறுத்தப்படும்.
ரேஷன் கார்டு E-KYC சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது?
1. ரேஷன் அலுவலகம்: ஏதேனும் காரணத்தால் E-KYC செய்ய முடியாவிட்டால், உடனடியாக உங்கள் பகுதி ரேஷன் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
2. உதவி எண்: அரசு வழங்கியுள்ள ஹெல்ப்லைன் எண்ணில் (Helpline Number) தொடர்பு கொண்டு உதவி பெறலாம்.
3. சரிபார்ப்பு: உங்கள் ஆதார், மொபைல் எண் மற்றும் வங்கி கணக்கு ஆகியவை சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
4. ஆன்லைன் நிலை: ஆன்லைன் போர்ட்டலில் உள்நுழைந்து உங்கள் E-KYC நிலையை (Status) நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.
புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட எச்சரிக்கை முறை (Alert System):
1. SMS மற்றும் Email: உங்கள் E-KYC-ல் ஏதேனும் பிழை இருந்தாலோ அல்லது ஆவணங்களில் குறைபாடு இருந்தாலோ, அரசு உங்களுக்கு SMS மற்றும் Email மூலம் எச்சரிக்கை அனுப்பும்.
2. திருத்தம் செய்ய வாய்ப்பு: இந்த எச்சரிக்கைகள் மூலம், நீங்கள் உரிய நேரத்தில் திருத்தங்களைச் செய்து உங்கள் ரேஷன் கார்டை செயலில் வைத்திருக்க முடியும்.
3. வெளிப்படைத்தன்மை: இந்த அமைப்பு, நிதி விநியோகத்தை மேலும் வெளிப்படையானதாகவும், வேகமானதாகவும் மாற்றியுள்ளது.
முக்கியக்குறிப்பு: நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள்!
1. நவம்பர் 30, 2025 இறுதி அறிவிப்பு: E-KYC இல்லாத ரேஷன் கார்டுகளுக்கு டிசம்பர் 2025 முதல் எந்தப் பலன்களும் கிடைக்காது என்று அரசு தெளிவாக அறிவித்துள்ளது.
2. காலக்கெடுவுக்குள் சரிசெய்யவும்: ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், காலக்கெடு முடிவதற்குள் ஆன்லைன் போர்ட்டல் மூலமாகவோ அல்லது அலுவலகத்திற்குச் சென்றோ சரிசெய்யவும்.
3. தொடர் பயன்கள்: இதன் மூலம் உங்கள் ரேஷன் கார்டு செயலில் இருக்கும், மேலும் ஒவ்வொரு மாதமும் இலவச ரேஷன் மற்றும் மானியங்களைப் பெறலாம்.
4. இந்த புதிய E-KYC கட்டாய விதிமுறை, ரேஷன் திட்டத்தின் நம்பகத்தன்மையையும், பயன் விநியோகத்தின் செயல்திறனையும் வலுப்படுத்துகிறது.
