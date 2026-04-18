ஒரு பக்கம் வாட்டும் வெயில், மறுபக்கம் கொட்டும் மழை! இன்று உங்கள் ஊர் நிலவரம் என்ன? IMD Alert

April 18 India Weather Report: இன்று நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் பனி, மழை மற்றும் வெயில் என மூன்று விதமான வானிலைக் கோலங்களைக் காண முடிகிறது. இமயமலைப் பகுதிகளில் குளிரும், சமவெளிப் பகுதிகளில் கடும் வெப்பமும் நிலவுகிறது. உங்கள் ஊர் நிலவரம் குறித்து அறிக.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 18, 2026, 10:54 AM IST

Trending Photos

சில மணி நேரத்தில் சுக்கிர நட்சத்திர மாற்றம்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon7
Venus Transit
சில மணி நேரத்தில் சுக்கிர நட்சத்திர மாற்றம்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
Post Office RD: அசத்தலான வட்டி, கடன் வசதி, குறைந்த முதலீடு
camera icon10
Post Office RD
Post Office RD: அசத்தலான வட்டி, கடன் வசதி, குறைந்த முதலீடு
சுக்கிர பெயர்ச்சி.. ஏப். 19 முதல் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம் கொட்டும்..
camera icon8
Sukra peyarchi 2026
சுக்கிர பெயர்ச்சி.. ஏப். 19 முதல் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம் கொட்டும்..
அட்சய திருதியை 2026: தங்கத்தின் விலையை லாக் செய்வது லாபமா? அல்லது தந்திரம் உள்ளதா?
camera icon10
Akshaya Tritiya
அட்சய திருதியை 2026: தங்கத்தின் விலையை லாக் செய்வது லாபமா? அல்லது தந்திரம் உள்ளதா?
What's Your City Weather Today?: இன்று சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 18) காலை முதலே நாடு முழுவதும் வானிலையில் பெரும் மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. ஒருபுறம் கோடை வெயில் சுட்டெரிக்கும் வேளையில், மறுபுறம் மலைப்பிரதேசங்கள் மற்றும் கிழக்கு மாநிலங்களில் மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு என வானிலை தன் விஸ்வரூபத்தை காட்டி வருகிறது.

1. மலைப்பிரதேசங்களில் பனிப்பொழிவு மற்றும் மழை

ஜம்மு காஷ்மீர், இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் வானிலை முற்றிலுமாக மாறியுள்ளது. காலை முதலே மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் இவ்விடங்களில், பல பகுதிகளில் மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு தொடர்ந்து வருகிறது.

உயரமான பகுதிகளில் குளிர்ந்த காற்று வீசுவதால் வெப்பநிலை கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. இன்று நாள் முழுவதும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) எச்சரித்துள்ளது.

2. வட இந்தியாவில் கடும் வெயில் தாக்கம்

மலைப்பகுதிகளுக்கு நேர்மாறாக டெல்லி, என்சிஆர் (NCR), பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் உத்தரபிரதேசம் ஆகிய சமவெளிப் பகுதிகளில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. காலை முதலே வெப்பம் உணரப்படுகிறது. மதிய நேரத்திற்குள் வெப்பநிலை 38°C முதல் 40°C வரை உயரக்கூடும். 

மேகமூட்டம் லேசாக இருந்தாலும், மழைக்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு. வரும் நாட்களில் வெப்பம் இன்னும் அதிகரிக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. மத்திய இந்தியாவில் புழுதிப்புயல் எச்சரிக்கை

ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ஆகிய மாநிலங்களில் வெப்பம் நீடித்தாலும், சில இடங்களில் மாற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று ராஜஸ்தானில் பிற்பகலில் சில பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய ஆலங்கட்டி மழை அல்லது புழுதிப்புயல் வீசக்கூடும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 60 முதல் 70 கி.மீ வரை இருக்கலாம்.

மத்திய பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் மாநிலங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மேகமூட்டமும் லேசான தூறலும் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.

4. கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அதீத எச்சரிக்கை

பீகார், ஜார்கண்ட் மற்றும் மேற்கு வங்காளத்தில் வானிலை மிகவும் சுறுசுறுப்பாக உள்ளது. இங்கு இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் மின்னல் தாக்கும் அபாயம் இருப்பதால் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஜார்க்கண்டின் சில பகுதிகளில் ஒரே நேரத்தில் வெப்ப அலை (Heat wave) மற்றும் மழையும் காணப்படலாம்.

வடகிழக்கு மாநிலங்களான அருணாச்சல பிரதேசம், அசாம், மேகாலயா, நாகாலாந்து, மணிப்பூர், மிசோரம் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் இன்று கனமழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என 'அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

5. வானிலை மாற்றங்கள் எச்சரிக்கை

வானிலை மாற்றங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து வருவதால், வெயிலில் செல்வோர் போதிய நீர்ச்சத்துடனும், மழை மற்றும் மின்னல் எச்சரிக்கை உள்ள பகுதிகளில் இருப்போர் பாதுகாப்பான இடங்களிலும் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க - தேர்தல் பணி | ஏப்ரல் 24 லீவ் கிடையாதா? ஆசிரியர்களை அதிரவைத்த வாய்மொழி உத்தரவு!

மேலும் படிக்க - தமிழகத்தில் வெப்பம் அதிகரிக்கும்.. இந்த மாவட்டங்களில் மட்டும் மழை! வானிலை மையம் தகவல்

மேலும் படிக்க - உஷார் மக்களே.. தமிழகத்தில் வெப்ப அலை.. அடுத்த 6 நாட்களுக்கு வானிலை மையம் அலர்ட்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) – இன்றைய வானிலை நிலவரம்

1. இன்று மலைப்பிரதேசங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?

இன்று (ஏப்ரல் 18) ஜம்மு காஷ்மீர், இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் மேகமூட்டத்துடன் கூடிய வானிலை நிலவும். உயரமான பகுதிகளில் பனிப்பொழிவு மற்றும் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அங்கு குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவும்.

2. டெல்லி மற்றும் வட இந்தியாவில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்குமா?

ஆம், டெல்லி, என்சிஆர், பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் உத்தரபிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் இன்று கடும் வெயில் நிலவும். நண்பகல் நேரங்களில் வெப்பநிலை 38°C முதல் 40°C வரை உயரக்கூடும் என்பதால் மக்கள் தேவையின்றி வெளியே செல்வதைத் தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

3. இன்று ராஜஸ்தானில் புழுதிப்புயல் வீச வாய்ப்புள்ளதா?

ஆமாம், வானிலை ஆய்வு மையத்தின்படி ராஜஸ்தானின் சில பகுதிகளில் இன்று பிற்பகலில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய புழுதிப்புயல் அல்லது ஆंधी (Dust Storm) வீச வாய்ப்புள்ளது. காற்றின் வேகம் மணிக்கு 60 முதல் 70 கி.மீ வரை இருக்கலாம்.

4. எந்த மாநிலங்களில் இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கை (Rain Alert) விடுக்கப்பட்டுள்ளது?

கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களான பீகார், மேற்கு வங்காளம், ஜார்கண்ட், அசாம், மேகாலயா மற்றும் அருணாச்சல பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மின்னல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளதால் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள்.

5. ஜார்கண்டில் ஒரே நேரத்தில் வெயிலும் மழையும் இருக்குமா?

ஆம், ஜார்கண்டின் சில பகுதிகளில் வெப்ப அலை (Heat Wave) வீசக்கூடும், அதே சமயம் சில மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இது போன்ற மாறுபட்ட வானிலை இன்று அம்மாநிலத்தில் நிலவும்.

6. வரும் நாட்களில் கோடை வெப்பம் இன்னும் அதிகரிக்குமா?

வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (IMD) தகவல்படி, வரும் நாட்களில் வட இந்தியா மற்றும் மத்திய இந்தியாவில் வெப்பம் மேலும் அதிகரிக்கவே வாய்ப்புள்ளது. மழையினால் கிடைக்கும் குளிர்ச்சி தற்காலிகமானதாகவே இருக்கும்.

