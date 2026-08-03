/பாங்கிபூர் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: பாஜக கோட்டையை உடைப்பாரா பிரசாந்த் கிஷோர்?

பீகார் அரசியலில் பலரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ள பாங்கிபூர் (Bankipur) சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று (ஆகஸ்ட் 3, 2026) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது. தேர்தல் ஆணையம் (Election Commission of India) சார்பில் பாட்னாவில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
பாஜக-வின் எஃகு கோட்டையாகக் கருதப்படும் இந்தத் தொகுதியில், பிரபல தேர்தல் வியூகவாதியான பிரசாந்த் கிஷோர் (ஜான் சுராஜ் கட்சி) தனது முதல் தேர்தலைச் சந்திப்பதால், இந்தத் தேர்தல் களம் மிகவும் பரபரப்பாக மாறியுள்ளது.
பாஜக தேசியத் தலைவரான நிதின் நபீன், மாநிலங்களவை (Rajya Sabha) எம்.பி-யாகத் தேர்வானதைத் தொடர்ந்து, தன் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் இந்தத் தொகுதி காலியானதாக தேர்தல் ஆணையம் (ECI) அறிவித்தது.
கடந்த ஜூலை 30-ல் நடந்த இந்த இடைத்தேர்தலில் 34.30% மட்டுமே வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2025 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலோடு ஒப்பிடும்போது (41.45%), இது 7 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வீழ்ச்சியாகும்.
மொத்தம் 26 பேர் போட்டியிட்டாலும், களத்தில் மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.
பாஜக (BJP) வேட்பாளர். இளைஞரணி தலைவர் மற்றும் 1995 முதல் இத்தொகுதியில் பாஜகவே வென்று வருகிறது.
ஜான் சுராஜ் (JSP) கட்சியின் த்ஜலைவர். பிரபல முன்னாள் தேர்தல் வியூகவாதி. இது இவரது நேரடி தேர்தல் அறிமுகம்.
ஆர்.ஜே.டி (RJD) வேட்பாளர். கடந்த முறை போட்டியிட்டு 2-வது இடம் பிடித்தவர். இம்முறையும் களம் காண்கிறார்.
"ஆளுங்கட்சியான பாஜக இம்முறை மிக மோசமான தோல்வியைச் சந்திக்கும். இனிமேல் நாய்க்கும் பூனைக்கும் சீட் கொடுத்தால் கூட ஜெயித்துவிடலாம் என்ற துணிச்சல் பாஜகவுக்கு வரக் கூடாது" என பிரசாந்த் கிஷோர் காரசாரமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆர்.ஜே.டி வேட்பாளர் ரேகா குப்தா பேசுகையில், பிரசாந்த் கிஷோர் வெறும் சோஷியல் மீடியா விளம்பரம் தான் எனக் கிண்டல் செய்துள்ளார். மேலும், பாஜக பூத் ஏஜென்ட்கள் வாக்காளர்களை அச்சுறுத்த முயன்றதாகவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தேர்தலுக்கு முந்தைய அமைதி காலத்தில், ஜான் சுராஜ் கட்சியின் 54 நிர்வாகிகளை பாட்னா காவல்துறை சட்டவிரோதமாகக் கைது செய்ததாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, பீகார் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டு, வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது பாட்னா எஸ்.எஸ்.பி கார்த்திகேய ஷர்மாவை அந்தப் பணியில் இருந்து முழுமையாக விலக்கி வைக்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பாங்கிபூர் இடைத்தேர்தல், ஒரு தொகுதியின் வெற்றியை மட்டும் தீர்மானிப்பதல்ல. பிரசாந்த் கிஷோரின் அரசியல் எதிர்காலம், பாஜகவின் பலமான கோட்டையின் நிலை, மற்றும் பீகார் அரசியலின் அடுத்த கட்ட அரசியல் சமநிலை ஆகியவற்றுக்கும் இந்த முடிவு முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
பாஜக தனது கோட்டையைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளுமா? அல்லது பிரசாந்த் கிஷோரின் அரசியல் கணக்கு பலிக்குமா? என்பது இன்னும் சில மணி நேரங்களில் தெரியவரும்.