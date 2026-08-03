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பாங்கிபூர் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: பாஜக கோட்டையை உடைப்பாரா பிரசாந்த் கிஷோர்?

பீகாரின் பாங்கிபூர் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கியது. பாஜகவின் பலமான கோட்டையாகக் கருதப்படும் இந்தத் தொகுதியில், தனது முதல் தேர்தலில் களமிறங்கிய ஜன் சுராஜ் கட்சியின் பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெறுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 03, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:32 AM IST
பாங்கிபூர் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: பாஜக கோட்டையை உடைப்பாரா பிரசாந்த் கிஷோர்?
Image Credit: AI Generated | Prashant Kishor&#039;s Big Test! Can Jan Suraaj Breach BJP&#039;s Citadel in Bankipur

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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