  • பெண்ணின் ஹிஜாப்பை பிடித்து இழுத்த நிதிஷ் குமார்... வலுக்கும் சர்ச்சை - வீடியோ வைரல்

பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் இஸ்லாமிய பெண் ஒருவரின் ஹிஜாப்பை பிடித்த இழுத்தது சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில், தற்போது நிதிஷ் குமார் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 17, 2025, 11:41 AM IST
  • இதன் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
  • இதுகுறித்து நிதிஷ் குமார் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • உத்தர பிரதேச முதல்வர் மீதும் புகார்.

Bihar CM Nitish Kumar Hijab Row: பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் இஸ்லாமிய பெண் ஒருவரின் ஹிஜாப்பை பிடித்த இழுத்தது சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில், தற்போது நிதிஷ் குமார் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Nitish Kumar Hijab Row: சர்ச்சையை கிளப்பிய வைரல் வீடியோ  

பீகாரில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஆயுஷ் மருத்துவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கும் அரசு விழாவில் பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் கலந்துகொண்டார். அப்போது அவர் ஹிஜாப் அணிந்திருந்த இஸ்லாமிய பெண் ஒருவருக்கு பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார்.

அந்த இஸ்லாமிய பெண்ணிடம் ஆணையை வழங்கியபோது, அந்த பெண்ணின் ஹிஜாப்பை முகத்தில் இருந்து வேகமாக கீழே இறக்கிவிட்டார். இது அங்கு சிலரால் வீடியோவாக எடுக்கப்பட்டது. இந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியான நிலையில், அதிகளவில் மக்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இந்த வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமாரின் செயல் சர்ச்சைக்குள்ளாகி உள்ளது.

Nitish Kumar Hijab Row: நிதிஷ் குமார் மீது புகார்

நிதிஷ் குமாரின் இந்த சர்ச்சையான செயலுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களிடம் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியிருக்கிறது. மேலும் நிதிஷ் குமாரின் செயல் பொருத்தமற்றது என்றும் அவமானகரமானது என்றும் கண்டித்துள்ளனர். 

இதைத் தொடர்ந்து, சமாஜ்வாதி கட்சியின் பெண் நிர்வாகி சுமையா ராணா, உத்தர பிரதேசத்தின் லக்னோ நகரில் பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் மற்றும் உத்தர பிரதேச அமைச்சர் சஞ்சய் நிஷாத் ஆகியோர் மீது கைசர்பாக் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். மேலும் இவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து, தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Nitish Kumar Hijab Row: புகார் அளித்ததன் காரணம் என்ன?

புகார் அளித்த பின்னர் சுமையா ராணா செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் ஒரு பெண்ணின் ஹிஜாப்பை கழற்றுவது போன்ற வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. அரசியலமைப்பு சார்ந்த பதவியில் இருக்கும் ஒருவர் இப்படி நடந்துகொள்வது, அவர் தனது தொண்டர்களும் இதேபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட ஊக்குவிப்பதாக அமையும்," என்று அவர் சாடினார். 

சஞ்சய் நிஷாத் கூறிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களுக்கும் சுமையா ராணா எதிர்த்தார். 'பர்தாவை கழற்றியது குறித்து ஏன் இவ்வளவு சர்ச்சை? அவரது கைகள் அந்த பெண்ணின் முகத்தை மட்டுமே தொட்டன' என்று கூறுகிறார். அப்படியென்றால், கை வேறு எங்காவது தொட்டிருந்தால் என்ன நடக்கும்?. இதனால்தான், நான் புகார் அளித்தேன்" என்றார், சுமையா ராணா.

Nitish Kumar Hijab Row: 'வழக்குப்பதிவு செய்யலாம்'

சுமையா ராணா உடன் வந்த வழக்கறிஞர் மிஷாம் ஜைதி கூறுகையில், "இந்த சம்பவமும் அதைத் தொடர்ந்து வந்த கருத்துக்களும் கடுமையான தண்டனைக்குரிய பிரிவுகளுக்கு கீழ் வரும் பிரச்னையாகும். அவர் ஒரு பெண்ணின் நம்பிக்கையை புண்படுத்தியுள்ளார். சஞ்சய் நிஷாத் செய்தது மத உணர்வுகளைத் தூண்டும் விதத்தில் உள்ளது. இது பிரிவு 153A இன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யலாம். 

ஏனெனில் நீங்கள் தெரிந்தே கலவரங்களைத் தூண்டக்கூடிய, அமைதியின்மையை உருவாக்கக்கூடிய, மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடுகிறீர்கள்" என்றார். ஹிஜாப்பை பிடித்து இழுத்ததற்காக நிதிஷ் குமாருக்கு நேரடியாகப் பிரிவு 354 பொருந்தும் என்றும் அவர் கூறினார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Nitish KumarBiharNitish Kumar Viral VideoNitish Kumar Hijab RowUttar Pradesh

