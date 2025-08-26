English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தொழில்துறையை ஊக்குவிக்க மெகா பரிசு.. ரூ.40 கோடி வரை வட்டி மானியம் -முதல்வர் அறிவிப்பு

Nitish Kumar Big Announcement: பீகார் மக்களுக்கு ஜாக்பாட். தேர்தல் வருவதை அடுத்து, அம்மாநில முதல்வர் நிதிஷ்குமார் தொடர்ந்து பல அதிரடியான தொகுப்புக்களை அறிவித்து வருகிறார். இதன்மூலம் மக்கள் தொடர்ந்து பரிசு மழையில் நனைந்து வருகிறார்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 26, 2025, 12:20 PM IST

தொழில்துறையை ஊக்குவிக்க மெகா பரிசு.. ரூ.40 கோடி வரை வட்டி மானியம் -முதல்வர் அறிவிப்பு

Bihar News In Tamil: பீகார் முதல்வர் பெரிய அறிவிப்பு: விரைவில் 2025 பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், பல அதிரடியான அறிவிப்புக்களை ஆளும் கட்சி முதல்வர் நிதிஷ் குமார் வெளியிட்டு வருகிறார். குழந்தைகள், ஆசிரியர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களை குறி வைத்து வாக்குறுதிகளை வழங்கி வருகிறார். அந்த வரிசையில், மாநிலத்தின் தொழில்களை ஊக்குவிப்பதற்காக புதிய பீகார் தொழில்துறை முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு தொகுப்பு 2025 (BIPPP) செயல்படுத்தியுள்ளார். அதுக்குரித்த விவரங்களை பார்ப்போம்.

பீகார் தொழில்துறை முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு தொகுப்பு 2025 சிறப்புக்கள்:

- ரூ.40 கோடி வரை வட்டி மானியம்  (Interest Subvention) வழங்கப்படும்.

- புதிய யூனிட்களுக்கு 14 ஆண்டுகளுக்கு நிகர SGSTயின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட  திட்ட செலவில் 300 சதவீதம் வரை திருப்பிச் செலுத்தப்படும்.

- 30 சதவீதம் வரை மூலதன மானியம் வழங்கப்படும்.

- ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு வரம்பு 14 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.40 லட்சமாக இருக்கும்.

- திறன் மேம்பாடு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, எரிசக்தி பயன்பாடு, முத்திரை வரி மற்றும் நில மாற்ற கட்டணங்களை திருப்பிச் செலுத்துதல், 

- தனியார் தொழில்துறை பூங்காக்களுக்கு ஆதரவு

- காப்புரிமை பதிவு மற்றும் தர சான்றிதழ் ஆகியவற்றிற்கு உதவி வழங்கப்படும்.

புதிய தொழில்துறை தொகுப்பு 2025 கீழ் இலவச நிலம் ஒதுக்கப்படும்:

முதல்வர் நிதீஷின் கூற்றுப்படி, 'இந்த புதிய தொழில்துறை தொகுப்பு 2025 இன் கீழ், முதலீட்டை ஊக்குவிக்க இலவச நிலம் ஒதுக்கப்படும். 100 கோடிக்கு மேல் முதலீடு செய்து 1000க்கும் மேற்பட்ட நேரடி வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் தொழில்துறை யூனிட்டுக்களுக்கு 10 ஏக்கர் நிலம் வரை இலவசமாக ஒதுக்கப்படும். 1000 கோடிக்கு மேல் முதலீடு செய்யும் தொழில்துறை யூனிட்டுக்களுக்கு 25 ஏக்கர் நிலம் வரை இலவசமாக ஒதுக்கப்படும். 500 ஃபார்ச்சூன் (Fortune) நிறுவனங்களுக்கு 10 ஏக்கர் நிலம் வரை இலவசமாக ஒதுக்கப்படும்.

BIPPP தொகுப்பின் பலன்களை பெற எப்பொழுது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்?

பீகார் அரசின் உத்தரவின்படி, புதிய பீகார் தொழில்துறை முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு தொகுப்பு 2025-ன் கீழ் அதன் பலன்களைப் பெற முதலீட்டாளர்கள் மார்ச் 31, 2026 க்கு முன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டு உள்ளது.

புதிய தொழில்துறை தொகுப்பு 2025 முதல்வர் நிதீஷ் குமார் கூறியது:

இந்த புதிய தொழில்துறை தொகுப்பு 2025 கீழ் 5 ஆண்டுகளில் 1 கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலைகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பை வழங்க உதவும். இந்த முயற்சியின் நோக்கம் பீகாரில் தொழில்களை மேலும் மேம்படுத்துவதாகும். பீகார் இளைஞர்கள் திறமையானவர்களாகவும், தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். மேலும் அவர்கள் மாநிலத்திற்குள் அதிகபட்ச வேலைவாய்ப்பைப் பெற முடியும், மேலும் அவர்களின் எதிர்காலம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று பீகார்  முதல்வர் நிதிஷ் கூறினார்.

மேலும் படிக்க - அடிச்சது ஜாக்பாட்... 125 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் - மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க - பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.6000 வரை ஊக்கத்தொகை... பெண்களுக்கும் சூப்பர் திட்டங்கள் - மாநில அரசு அதிரடி

About the Author
