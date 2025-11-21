English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமாரின் சம்பளம் + ஓய்வூதியம் எவ்வளவு தெரியுமா?

பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமாரின் சம்பளம் + ஓய்வூதியம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Nitish Kumar: 10வது முறையாக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள நிதிஷ் குமார், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் இரண்டையும் பெறுகிறார். அதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 21, 2025, 03:05 PM IST
  • 1985இல் எம்எல்ஏவாக தேர்வானார்.
  • 1989 - 2004 வரை தேசிய அரசியலில் கவனம் செலுத்தினார்.
  • 2005இல் இருந்து எம்எல்சி ஆக உள்ளார்.

பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமாரின் சம்பளம் + ஓய்வூதியம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Nitish Kumar Salary and Pensions: 10வது முறையாக பீகார் முதலமைச்சராக நிதிஷ் குமார் நேற்று (நவ. 20) பொறுப்பேற்றார். ஐக்கிய ஜனதா தளம் தலைவரான இவர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் இணைந்து தேர்வு செய்ததன் அடிப்படையில் நிதிஷ் குமார் மீண்டும் முதல்வரானார். நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 202 தொகுதிகளையும், எதிர்க்கட்சிகளின் மகா கூட்டணி 35 தொகுதிகளையும் கைப்பற்றின. 

அந்த வகையில், தற்போது மீண்டும் முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள நிதிஷ் குமார், கடந்த 35 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிட்டதில்லை. சட்ட மேலவை உறுப்பினராகவே இருந்து வருகிறார். 74 வயதான நிதிஷ் குமார், கடைசியாக 1985ஆம் ஆண்டில் எம்எல்ஏவாக போட்டியிட்டார். அதற்கு முன் அவர் எம்எல்ஏவாக, எம்பியாக இருந்திருக்கிறார். நீண்ட அரசியல் வாழ்வை கொண்ட நிதிஷ் குமாரின் தற்போதைய சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகை குறித்த விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Nitish Kumar: சம்பளம் + ஓய்வூதியம்

நிதிஷ் குமார் முதலமைச்சராக செயல்படுவதற்கு சம்பளம் வழங்கப்படும். அதேநேரத்தில் முன்னர் அவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் என்பதால் அவர் ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதிபடைத்தவர். மேலும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினராகவும் இருந்திருக்கிறார் என்பதால் நிதிஷ் குமாருக்கு ஒன்றல்ல இரண்டு இடங்களில் இருந்து ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அகவிலைப்படியும் உயர்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Nitish Kumar: எம்.பி., பென்ஷன்

நிதிஷ் குமார் 1989ஆம் ஆண்டில் இருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். 2004ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அவர் தோல்வியடையும் வரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். எம்.பி.,க்கள் ஒருநாள் அந்த பதவியில் இருந்தாலே அவர்களுக்கு ரூ.31 ஆயிரம் பென்ஷன் வழங்கப்படும். அவர் எம்பி.,யாக தேர்வாகி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் கூடுதலாக ரூ.2,500 கிடைக்கும். அவர் 15 ஆண்டுகள் எம்.பி., யாக பதவியில் இருந்தார். இதன்மூலம், ரூ.37,500 கிடைக்கும். மொத்தம் ரூ.31,000 + ரூ.37,500 என மாதம் ரூ.68,500 ஓய்வூதியமாக கிடைக்கும். இதில் அகவிலைப்படி சேர்க்கப்படவில்லை. அது அடிக்கடி மாற்றத்திற்குட்பட்டது.

Nitish Kumar: முதலமைச்சர் பதவிக்கு சம்பளம் எவ்வளவு?

முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமாருக்கு மாதம் ரூ.2.5 லட்சம் சம்பலமாக கிடைக்கும். மேலும், வீடு, அலுவலகம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல வசதிகளும் அவருக்கு கிடைக்கும். மேலும், இவர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராகவும் இருந்திருக்கிறார், சட்டமேலவை உறுப்பினராகவும் இருக்கிறார். இரண்டுக்கும் ஒரே மாதிரியான ஓய்வூதியமே வழங்கப்படுகிறது.

Nitish Kumar: எம்எல்ஏ, எம்எல்சி ஓய்வூதியம் 

1977 மற்றும் 1980 தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு நிதிஷ் குமார் தோல்வியடைந்தார். 1985இல் எம்எல்ஏவாக தேர்வானார். 1989இல் இருந்து 2004ஆம் ஆண்டு வரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த அவர் 2005ஆம் ஆண்டில் சட்டமேலவை உறுப்பினராக தேர்வானார். இதில் அடிப்படை பென்ஷன் தொகை என்பது ரூ.45 ஆயிரமாக இருக்கிறது. 1985 - 1989 காலகட்டத்தில் நிதிஷ் குமார் ரூ.45 ஆயிரத்தை பெற்றார். 

தொடர்ந்து தற்போது 2005ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2025ஆம் ஆண்டு வரை மொத்தம் 21 ஆண்டுகளில் அவர் சட்டமேலவை உறுப்பினராக இருக்கிறார், இதில் அடிப்படையாக ரூ.45 ஆயிரம் மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரூ.4 ஆயிரம் உயரும். இதனால் 21 ஆண்டுகளில் ரூ. 8 லட்சத்து 40 ஆயிரம் வருகிறது. 

Nitish Kumar: மொத்த ஓய்வூதியம்

எம்எல்ஏ பென்ஷனாக ரூ.45 ஆயிரம் + சட்டமேலவை உறுப்பினர் பென்ஷனாக 45 ஆயிரம் ரூபாயை சேர்த்தால், மொத்த ஓய்வூதியம் ரூ.1 லட்சத்து 38 ஆயிரம் ஆகும். இதோடு அவரது எம்.பி., ஓய்வூதியத்தோடு சேர்த்தால் மொத்த ஓய்வூதியமாக ரூ.2 லட்சத்து 3 ஆயிரம் வருகிறது. இது அவரது முதலமைச்சர் சம்பளத்தை (ரூ.2.50 லட்சம்) விட குறைவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | மாதம் ரூ.35,000 சம்பளம்! வேலை இல்லாதவர்களுக்கு செம்ம சான்ஸ் - விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு!

மேலும் படிக்க | 20களில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள சொல்லும் ஸ்ரீதர் வேம்பு! ராம்சரண் மனைவி பதிலடி..

மேலும் படிக்க | பீகார் அரசியலின் சாணக்கியர்: நிதிஷ் குமார் 10 முறை முதல்வரானது எப்படி? முழு விவரம்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Nitish KumarNitish Kumar SalaryNitish Kumar PensionBihar

