பீகார் தேர்தல் 2025: முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிந்தது.. 64.66% பதிவாகியுள்ளது!

Bihar Elections 2025 Latest News: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான முதல் கட்டத்தில் 121 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. வாக்குப்பதிவு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. வாக்குப்பதிவு 64.46% பாதிவாகி உள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 6, 2025, 09:19 PM IST

Bihar Assembly Elections Phase 1 Highlights: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிந்தது. பீகாரின் மொத்தமுள்ள 243 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் முதல் கட்டத்தில் 121 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. பீகார் தெர்ஹ்தேர்தலை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் ஜனதா தளம் (ஐக்கிய) தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் மற்றும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைமையிலான மகா கூட்டணி மற்றும் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜான் சுராஜ் கட்சி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான மும்முனைப் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 6 மணிக்கு முடிந்தது.

பீகாரில் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவில் ஒட்டுமொத்தமாக 64.6% வாக்குப்பதிவு பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த 25 ஆண்டுகளில் வாக்காளர் வாக்குப்பதிவு 60 சதவீதத்தைத் தாண்டியது இதுவே முதல் முறை. 1990, 1995 மற்றும் 2000 ஆம் ஆண்டுகளின் முந்தைய தேர்தல்களிலும் வாக்குப்பதிவு எண்ணிக்கை 60 சதவீதத்தைத் தாண்டியது குறிப்பிடத்தக்கது. 2020 பீகார் சட்டசபை தேர்தலுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​இந்த முறை வாக்காளர்கள் அதிக அளவில் வாக்கு செலுத்தி இருப்பதாகத் தெரிகிறது.

பீகார் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவின் சிறப்பம்சம்:

பீகாரில் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவில் ஒட்டுமொத்தமாக 64.6% வாக்குப்பதிவு பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையத்தின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. 

பீகாரில் முதல் கட்ட வாக்குப்பதி நிலவரம் மாவட்டவாரியாக ஒப்பிடுகையில், பெகுசராய் அதிகபட்சமாக 67.32% வாக்குப்பதிவையும், ஷேக்புரா குறைந்தபட்சமாக 52.36% வாக்குப்பதிவையும் மாலை 5 மணி வரை பதிவு செய்துள்ளது.

பீகாரின் 18 மாவட்டங்களில் உள்ள 121 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் 1,314 வேட்பாளர்களின் தலைவிதியை சுமார் 3.75 கோடி வாக்காளர்கள் தீர்மானித்தனர். 

45,341 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு நடந்தது. அவற்றில் 36,733 கிராமப்புறங்களிலும், 8,608 நகர்ப்புறங்களிலும், 320 மாதிரி வாக்குச் சாவடிகளிலும், 926 அனைத்து பெண்களால் நிர்வகிக்கப்படும் வாக்குச் சாவடிகளிலும், 107 மாற்றுத்திறனாளிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் வாக்குச் சாவடிகளிலும் இடம்பெற்றன.

3.75 கோடி வாக்காளர்களில் 10.72 லட்சம் பேர் புதிய வாக்காளர்கள் ஆவார்கள்.

இன்று முதல் கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவில் மொத்த 1,314 வேட்பாளர்களில் 122 பேர் பெண்கள் மற்றும் 1192 ஆண்கள். வாக்களிக்கத் தகுதியுடைய மொத்தம் 3,75,13, ​​302 வாக்காளர்களில், 1,98,35,325 பேர் ஆண்கள், 1,76,77,219 பேர் பெண்கள் மற்றும் 758 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் ஆவார்கள்.

வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரிப்பு:

முதல் கட்டத் தேர்தலில் பீகாரின் ஒட்டுமொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. மேலும் தேஜஸ்வி யாதவ் மற்றும் நிதிஷ் குமார் இடையேயான அரசியல் போட்டி தொடர்கிறது. கடந்த முறையுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகரித்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை, தேர்தல் உற்சாகத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இது பீகாரின் ஜனநாயகத்தில் அதிகரித்து வரும் பொதுமக்களின் பங்களிப்பை நிரூபிக்கிறது.

மேலும் படிக்க - பீகார் தேர்தல் 2025: துணை முதல்வர் மீது செருப்பு , கற்கள் வீச்சு.. காரை சுற்றி வளைத்த மக்கள்!

மேலும் படிக்க - ராகுல் காந்திக்கு திடீர் ஆதரவு... பிரசாந்த் கிஷோர் சொன்ன கருத்து - நிதிஷ் குமார், பாஜகவுக்கு பெரிய தலைவலி!

மேலும் படிக்க - ராகுல் காந்தி சொன்ன பிரேசில் பெண்... மாடலே இல்லையாம் - அவரே சொன்ன பதில்!

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Bihar Elections 2025RJDBJPBiharElection Commission

