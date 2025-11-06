பீகார் தேர்தல் 2025: துணை முதல்வர் மீது செருப்பு , கற்கள் வீச்சு.. காரை சுற்றி வளைத்த மக்கள்!

Bihar Vidhan Sabha Election 2025: பீகார் தேர்தலின் முதல் கட்டமாக 121 இடங்களுக்கு இன்று வாக்குப்பதிவு நடந்து வருகிறது. இதற்கிடையில், லக்கிசராய் சட்டமன்றத் தொகுதியில் நடந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த சம்பவம் காரணமாக பீகார் தேர்தல் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகள் அதிகரித்துள்ளன. என்ன நடந்தது?, விஜய் குமார் சின்ஹா தாக்கப்பட்டாரா ? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
பிகார் மாநிலத்தின் துணை முதல்வரும் லக்கிசராய் தொகுதியின் பாஜக வேட்பாளருமான விஜய் குமார் சின்ஹாவின் காரை ஆர்ஜேடி (RJD) ஆதரவாளர்கள் சுற்றி வகைக்கப்பட்டனர். அவரை நகரவிடாமல் ஆர்ஜேடி தொண்டர்கள் சுற்றி வளைத்தனர். அவர் மீது செருப்புகளை வீசி, அவருக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த சூழ்நிலையின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, பல போலீஸ் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்தது துணை முதல்வரும் லக்கிசராய் தொகுதியின் பாஜக வேட்பாளருமான விஜய் குமார் சின்ஹா கூறுகையில், "இவர்கள் ஆர்ஜேடி குண்டர்கள். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதால் அவர்கள் பீதியடைந்து உள்ளனர். இந்த குண்டர்கள் என்னை கிராமத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், வாக்குச்சாவடி செல்லும் முகவர்கள் விரட்டியடிக்கப்பட்டு, அவர்களை வாக்களிக்கவிடாமல் தடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார். இந்த சம்பவம் கோரியாரி கிராமத்தில் உள்ள 404 மற்றும் 405 ஆம் எண் வாக்குச்சாவடி பகுதியில் நடந்தது. இந்த குண்டர்கள் என்ன செய்தாலும், எனது வெற்றி உறுதி எனவும் கூறினார்.
ஆட்சிக்கு வராமலேயே, பீகார் துணை முதல்வரை தடுத்து நிறுத்தி கட்டாயப்படுத்தி வெளியேற்ற இந்த குண்டர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்... இங்குள்ள சமாஜ்வாடி கட்சி கோழைத்தனமாகவும் பலவீனமாகவும் உள்ளது. இங்கு வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடக்கிறது. ஏதேனும் சம்பவம் நடந்தால், நாங்கள் இங்கே போராட்டம் நடத்துவோம். இதுபோன்ற நிர்வாகத்திற்கு வெட்கமாக இருக்கிறது எனவும் அவர் கூறினார்.
#WATCH | Deputy CM Vijay Kumar Sinha speaks to SP on phone, says, "I am here at the village. The crowd is coming closer. Send Special Force here. I will sit here in protest. The SP is so weak and a coward. They are not letting the Deputy CM go in. They have hurled stones and cow… https://t.co/cjcLbn87bv pic.twitter.com/wXB2EczAFN
— ANI (@ANI) November 6, 2025
இதற்கிடையில், சரண் மாவட்டத்தில் உள்ள மாஜி தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முன்னாள் சிபிஎம் எம்.எல்.ஏ. டாக்டர் சத்யேந்திர யாதவ் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. கார் கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் வாக்குப்பதிவு செயல்முறையின் போதும் நடந்தது. இது பாதுகாப்பு கவலைகளை எழுப்பியது. தேர்தல் கொண்டிருக்கும் நிலையில், இதுபோன்ற வன்முறைகள் வாக்களிக்கும் சூழலையும் பாதிக்கலாம்.
இன்று 2025 பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. மாநிலத்தில் உள்ள 121 சட்டமன்ற இடங்களின் தலைவிதி இன்று மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சீல் வைக்கப்படும்.
முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவில், தேஜஸ்வி யாதவ், தேஜ் பிரதாப் யாதவ், அனந்த் சிங், மைதிலி தாக்கூர், சாம்ராட் சவுத்ரி மற்றும் விஜய் சின்ஹா போன்ற தலைவர்களின் தலைவிதியும் தீர்மானிக்கப்படும்.
பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி, மாநிலத்தில் 42.31 சதவீத வாக்குப்பதிவு பதிவாகியுள்ளது. கோபால்கஞ்ச் மற்றும் லக்கிசராய் அதிக வாக்குப்பதிவுகளைப் பதிவு செய்த அதே வேளையில், பாட்னா மற்றும் தர்பங்கா ஆகியவை மிகக் குறைந்த வாக்குப்பதிவுகளைப் பதிவு செய்துள்ளன.
