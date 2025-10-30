பீகார் தேர்தல் 2025: பிரதமர் மோடி மீது கடுமையான தாக்குதலைக் கட்டவிழ்த்த ராகுல்

Rahul Gandhi Attack On Narendra Modi: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நவம்பர் 6 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனையடுத்து ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் தங்கள் வாக்குகளை சேகரிக்கும் பணியில் மும்மரமாக ஈடுபட்டுள்ளன. இதற்கிடையில், இன்று, அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் பேரணிகள் மூலம் பீகாரில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பலத்தை மேலும் வலுப்படுத்த முயற்சிப்பார்கள். இதற்கிடையில், எதிர்க்கட்சிகளும் தங்கள் உத்திகளை முடுக்கிவிட்டடுள்ளன. அனல் பறக்கும் தேர்தல் பிரச்ஹ்காரம் காரணமாக பீகார் மாநிலத்தில் அரசியல் சூழலை மேலும் சூடுபடுத்தியுள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சித்த ராகுல்காந்தி:
முசாபர்பூர் மற்றும் தர்பங்காவில் தொடர்ச்சியான பேரணிகளை நடத்தி மாநிலத்தில் தனது சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கி வைத்து ராகுல் காந்தி, "பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீது கடுமையான தாக்குதலைக்" கட்டவிழ்த்துவிட்டுள்ளார். அவர் தேர்தல் பேரணியில் பேசும் போது, "பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஓட்டுகளுக்காக எதையும் செய்வதாகவும், பீகாரில் நிதிஷ் குமார் அரசாங்கத்தை பாஜக "ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலம்" இயக்குவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
இந்திய கூட்டமைப்பின் முதல்வர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவுடன் இணைந்து கூட்டுப் பேரணிகளில் உரையாற்றிய அவர், "நரேந்திர மோடி அனைத்து வகையான நாடகங்களையும் நடிக்கத் தயாராக உள்ளார். ஒரு தேர்தல் பேரணியில், பிரதமரே, நீங்கள் நடனமாடினால் நாங்கள் உங்களுக்கு வாக்களிப்போம் என்று நீங்கள் அவரிடம் சொல்ல முயற்சிக்கிறீர்கள். அவர் பரத நாட்டியம் ஆடத் தயாராக இருப்பார்," என்று கேலி மற்றும் கடுமையாக சாடினார்.
யார் யார் எங்கு தேர்தல் பேரணியில் ஈடுபடுகிறார்கள்?
பிரதமர் நரேந்திர மோடி: இன்று பீகாரில் இரண்டு முக்கிய தேர்தல் நிகழ்வுகளில் உரையாற்றுவார். அவரது முதல் பயணம் முசாபர்பூர் மாவட்டத்தில் காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும், அங்கு அவர் பொதுமக்களிடம் உரையாற்றுவார். இதைத் தொடர்ந்து, அவர் மதியம் 12:45 மணியளவில் சாப்ராவுக்கு வந்து பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றுவார். பிரதமர் மோடி தனது பேரணிகளுக்காக சமூக ஊடகங்களில் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டுள்ளார், அதில் பீகார் மக்கள் உற்சாகத்தாலும் ஆற்றலாலும் நிறைந்துள்ளனர் என்று கூறினார். பாஜக-தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியை உறுதி செய்யுமாறு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு அவர் வேண்டுகோள் விடுப்பார்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா: இன்று பீகாரில் தேர்தல் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். நாள் முழுவதும் நான்கு பொதுக் கூட்டங்களில் உரையாற்றுவார். அவரது முதல் பேரணி லக்கிசராய் மாவட்டத்தின் சூர்யகர்ஹா சட்டமன்றத் தொகுதியில் உள்ள கே.ஆர்.கே மைதானத்தில் நடைபெறும், அதைத் தொடர்ந்து முங்கர், நாலந்தா மற்றும் மானேர் ஆகிய இடங்களில் பேரணிகள் நடைபெறும். அமித் ஷா தனது உரைகளில் பீகாரில் வளர்ச்சி, நல்லாட்சி மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகளை எழுப்புவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
காங்கிரஸ் எம்.பி.ராகுல் காந்தி: தேர்தல் பிரச்சாரத்தை வழிநடத்த பீகார் வந்துள்ளார். நாலந்தா மற்றும் ஷேக்புரா மாவட்டங்களில் இரண்டு பேரணிகளில் அவர் உரையாற்றுவார். அவரது முதல் பேரணி மதியம் 12:30 மணிக்கு நாலந்தாவின் நூர்சராய் மற்றும் மதியம் 2:15 மணிக்கு பார்பிகா, ஷேக்புரா ஆகியவற்றில் நடைபெறும். ராகுல் காந்தி தனது உரைகளில், பீகாரில் மாற்றத்திற்கான மனநிலை இருப்பதாகவும், மக்களின் சக்தி எந்த அரசாங்கத்தையும் விட பெரியது என்றும் கூறினார். அவரது அறிக்கை அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அகிலேஷ் யாதவ்: மகா கூட்டணி சார்பாக, சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் நவம்பர் 3 ஆம் தேதி பீகாரின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தேர்தல் பேரணிகளை நடத்துவார். கிழக்கு சம்பாரண், சிவான் மற்றும் கைமூர் மாவட்டங்களில் மகா கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் வாக்கு சேகரிப்பார். இந்தத் தேர்தலை "மக்களுக்கு எதிராக பொய் பிரச்சாரத்திற்கு" இடையிலான போட்டி என்று அவர் வர்ணித்துள்ளார்.
பீகார் தேர்தல் களம் 2025:
2025 பீகார் தேர்தலில் இந்த முக்கியத் தலைவர்களின் தீவிர பங்கேற்பு, போட்டி மிகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் தீவிரமாகவும் இருக்கும் என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. தேர்தல் சூழல் பரபரப்பாக இருக்கும் நிலையில், வெற்றியை உறுதி செய்வதற்கான உத்திகளை ஒவ்வொரு கட்சியும் தீவிரமாக செயல்படுத்தி வருகின்றன.
