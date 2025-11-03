English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2500 வழங்கப்படும்! அனல்பறக்கும் தேர்தல் களம்!

பிகார் தேர்தல் களம் அங்குள்ள கட்சிகளின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளால் சூடுபிடிக்க செய்துள்ளது. எந்தகூட்டணியின் வாக்குறுதிகள் மக்களை அதிகம் கவர்கின்றன என்பதை தேர்தல் முடிவுகளே தீர்மானிக்கும்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 3, 2025, 02:22 PM IST
பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2500 வழங்கப்படும்! அனல்பறக்கும் தேர்தல் களம்!

பிகார் மாநிலத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, அரசியல் களம் உச்சகட்ட பரபரப்பை எட்டியுள்ளது. ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும், எதிர்க்கட்சியான மகாகத்பந்தன் கூட்டணியும் வாக்காளர்களை கவரும் நோக்கில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டு வருகின்றன. இதனால், பிகார் தேர்தல் ஒரு கொள்கை மோதலாக இல்லாமல், இலவசங்கள் மற்றும் நிதி உதவிகளின் போராக மாறியுள்ளது.

பிகார் சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் வரும் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில், பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும், காங்கிரஸ் மற்றும் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் இடம் பெற்றுள்ள மகாகத்பந்தன் கூட்டணியும் மோதுகின்றன. இரு கூட்டணிகளும் தங்களின் தேர்தல் அறிக்கைகள் மூலம் வாக்காளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க | பள்ளி மாடியில் இருந்து குதித்த சிறுமி.. அடுத்து நடந்த ஷாக்.. திக்திக் சம்பவம்

மகளிர் மற்றும் இளைஞர்களை குறிவைக்கும் வாக்குறுதிகள்

இந்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களே பிரதான இலக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மகாகத்பந்தன் கூட்டணி, ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மாதந்தோறும் ரூ.2,500 நிதி உதவி வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இதற்கு போட்டியாக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, ஒரு கோடி பெண் தொழில்முனைவோரை உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ், தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை நிதியுதவி வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்துள்ளது. இதேபோல், வேலைவாய்ப்பு விவகாரத்திலும் இரு கூட்டணிகளும் முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளன. குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என மகாகத்பந்தன் உறுதியளிக்கும் நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஒரு கோடி புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.

மின்சாரம், விவசாயம் மற்றும் கல்வி

வீடுகளுக்கான மின்சார விநியோகத்திலும் கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் மாதம் 200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசமாக வழங்கப்படும் என மகாகத்பந்தன் தெரிவித்துள்ளது.  அதே போல, ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, தற்போது வழங்கப்படும் 125 யூனிட் இலவச மின்சாரத் திட்டம் தொடரும் என கூறியுள்ளது. விவசாயிகளைக் கவரும் வகையில், விவசாயத்திற்கு மின்சாரம் மற்றும் விளைபொருட்களுக்கு தேசிய அளவிலான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை வழங்கப்படும் என மகாகத்பந்தன் அறிவித்துள்ளது. 

இதற்கு பதிலாக, விவசாயிகளுக்கான ஆண்டு நிதியுதவியை ரூ.6,000-லிருந்து ரூ.9,000 ஆக உயர்த்துவதாக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி உறுதியளித்துள்ளது. கல்வி துறையை பொறுத்தவரை, எல்கேஜி முதல் பட்டப்படிப்பு (பி.ஜி) வரை அனைவருக்கும் இலவச கல்வி வழங்கப்படும் என இரு கூட்டணிகளுமே வாக்குறுதி அளித்துள்ளன. இது கல்வியை அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.

மருத்துவம் மற்றும் சமூக நலத் திட்டங்கள்

சுகாதாரத் துறையில், மகாகத்பந்தன் கூட்டணி தனிநபருக்கு ரூ.25 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோ, தங்களின் தற்போதைய திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5 லட்சம் வரையிலான இலவச சிகிச்சை தொடரும் என குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு ரூ.10 லட்சம் நிதி உதவி, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மருத்துவக் கல்லூரிகள் போன்ற வாக்குறுதிகளை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முன்வைத்துள்ளது. மறுபுறம், பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களின் உயர்கல்விக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,000 நிதி உதவி, 136 புதிய கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் போன்ற வாக்குறுதிகளை மகாகத்பந்தன் வழங்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | காலையிலேயே சோகம்.. லாரி மோதியதில் 24 பேர் துடிதுடித்து பலி.. தெலங்கானாவில் ஷாக்

