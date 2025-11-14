பீகார் தேர்தல் முடிவு: புதிய முதலமைச்சர் யார்? பாஜக-வின் கணக்கு! நிதீஷ் எக்ஸிட் கன்பார்ம்

Bihar Election 2025 Results: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் 2025-ன் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) அமோக வெற்றிபெறும் திசையை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது. மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில், பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 122 என்ற எண்ணிக்கையை NDA கூட்டணி கடந்து 200 இடங்களுக்கு மேல் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. ஆனால், இந்த அமோக வெற்றிக்குள், கூட்டணிக்குள் யார் பெரியவர் என்ற கேள்வி பூதாகரமாக எழுந்துள்ளது. ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் (JD(U)) தலைவரான நிதீஷ் குமாரின் முதலமைச்சர் பதவிக் கனவு தொடருமா? அல்லது பாஜக தனது முதல் முதலமைச்சரைப் பீகாருக்குக் கொண்டு வருமா? என்பதே இப்போதைய ஹாட் டாபிக்.
நிதீஷ் குமார் தேவையில்லையா?
தற்போதைய தேர்தல் போக்குகள் மற்றும் முடிவுகளைப் பார்க்கும்போது, பாஜகவுக்கு நிதீஷ் குமாரின் JD(U) கட்சி, அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு கணித ரீதியாகத் தேவைப்படாமல் போகலாம் என்ற ஒரு சாத்தியக்கூறு நிலவுகிறது. பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 243 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட பீகார் சட்டசபையில், அரசாங்கம் அமைக்க 122 இடங்கள் அவசியம். தற்போதைய நிலவரப்படி, பாஜக தனியாக 90-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளது.
சிராக் பாஸ்வானின் LJP(RV) 20-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளது. பாஜக + LJP(RV) கூட்டணி மட்டும் கூட்டணி சுமார் 110 இடங்கள் வரை எட்டுகிறது. ஜிதன் ராம் மாஞ்சியின் HAM(S) மற்றும் உபேந்திர குஷ்வாஹாவின் RLM போன்ற கட்சிகளின் இடங்கள் மற்றும் சுயேச்சைகள் சிலரின் ஆதரவையும் சேர்த்தால், JD(U) கட்சியின் ஆதரவு இல்லாமலேயே பாஜகவால் பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 122 என்ற இலக்கைத் தொட்டுவிட முடியும்.
2020 தேர்தலில், JD(U)-வை விடக் குறைவான இடங்களை (43)ப் பெற்றிருந்தாலும், நிதீஷ் குமாரே முதலமைச்சராக ஆக்கப்பட்டார். ஆனால், இன்று, பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து, தனது சொந்த பலத்திலேயே அரசாங்கம் அமைக்கும் நிலைக்கு அருகில் வந்துள்ளது.
ஆனால்... மோடிக்கு நிதீஷ் குமார் அவசியம்!
பீகார் சட்டமன்றத்தை பொறுத்தவரை நிதீஷ் குமாரின் தேவை பாஜகவுக்கு தேவையில்லை என்ற நிலை இருந்தாலும், தேசிய அரசியல் களத்தில் நிலைமை தலைகீழாக உள்ளது. மத்தியில் நிதீஷ் குமார் இல்லாமல் பாஜக ஆட்சியில் தொடர முடியாது. 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக தனிப் பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 272 இடங்களைத் தாண்டத் தவறி 240 இடங்களைப் பிடித்தது.
NDA கூட்டணியின் மொத்த பலத்தை 272-க்கு மேல் உயர்த்த, JD(U)-வின் 12 மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினர்களும் மற்றும் சிராக் பாஸ்வானின் 5 உறுப்பினர்களும் முக்கியப் பங்காற்றினர். சந்திரபாபு நாயுடுவின் TDP-யுடன் சேர்ந்து இந்த உறுப்பினர்கள் தான் நரேந்திர மோடி மூன்றாவது முறையாக பிரதமராக உதவினர். எனவே, மத்திய அரசியலில் தனது ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்ய, பிரதமர் மோடிக்கு நிதீஷ் குமாரின் JD(U) இன்றியமையாத சக்தியாக உள்ளது.
பாஜகவின் முதல்வர் கனவு நனவாகுமா?
தற்போதைய நிலவரங்கள், பீகாரில் ஒரு பெரிய அரசியல் மாற்றத்திற்கான களத்தை பாஜக தயாரித்துள்ளது என்பதற்கான சில அறிகுறிகளைத் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன:
சமமான இடப் பங்கீடு: இந்தத் தேர்தலில் பாஜக, JD(U)-வுடன் சமமான எண்ணிக்கையில் (தலா 101) போட்டியிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது.
அதிக முன்னிலை: தேர்தல் முடிவுகளின்படி, JD(U)-வை விட பாஜக அதிக இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது. இது கூட்டணிக்குள் அதிக பேர சக்தி (Bargaining Power)யை பாஜகவுக்கு அளித்துள்ளது.
முதலமைச்சர் உறுதிமொழி இல்லை: 2020-ல் தெளிவாக அறிவிக்கப்பட்டதைப் போல, இந்த முறை பாஜகவின் எந்தவொரு முக்கிய தலைவரும் நிதீஷ் குமார் தான் முதல்வர் என்று திட்டவட்டமாக அறிவிக்கவில்லை. "தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட MLA-க்கள் முடிவு செய்வார்கள்" என்று மீண்டும் மீண்டும் தெரிவிக்கின்றனர்.
தீவிர பிரச்சாரம்: பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா, ஜே.பி. நட்டா போன்ற பாஜகவின் தேசியத் தலைவர்கள் தீவிரமான மற்றும் விரிவான பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டனர்.
முதல்வர் பதவியில் பாஜகவின் இலக்கு: பீகார் மட்டுமே இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் பாஜக ஒருபோதும் தனது சொந்த முதல்வரைப் பெற்றதில்லை. இந்த வெற்றி, அந்த இலக்கை அடைய ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
அடுத்து என்ன நடக்கும்?
பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தால், அது நிச்சயம் முதல்வர் பதவியை தனக்காக வலியுறுத்தும். JD(U) இந்த புதிய ஏற்பாட்டை ஏற்கும்படி பாஜக சமாதானம் செய்ய முயற்சிக்கலாம். முடிவுகள் முழுமையாக வெளியான பின், NDA தலைவர்கள் கூடி எடுக்கும் ஒருமித்த முடிவின் பின்னரே யார் அடுத்த முதலமைச்சர் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகும். எனினும், தற்போதைய அறிகுறிகள் அனைத்தும் பீகார் தனது முதல் பாஜக முதல்வரைப் பெறும் தருணம் இதுவாக இருக்கலாம் என்ற திசையையே சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
