  பீகார் மக்களின் ஆணை என்ன?.. 46 வாக்குச்சாவடிகளில் 243 சட்டசபை இடங்களுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை!

பீகார் மக்களின் ஆணை என்ன?.. 46 வாக்குச்சாவடிகளில் 243 சட்டசபை இடங்களுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை!

Bihar Election Results Today: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் 2025 முடிவுகளுக்கான கவுண்ட்டவுன் தொடங்கிவிட்டது. நவம்பர் 14 (வெள்ளிக்கிழமை) வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்ததும், பீகார் முதல்வராக யார் முடிசூட்டப்படுவார்கள் என்பது முடிவு செய்யப்படும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 14, 2025, 05:48 AM IST

பீகார் மக்களின் ஆணை என்ன?.. 46 வாக்குச்சாவடிகளில் 243 சட்டசபை இடங்களுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை!

2025 Bihar Assembly Election Results Countdown: பீகார் முதல்வராக யார் முடிசூட்டப்படுவார்கள் என்பது இன்று (நவம்பர் 14, வெள்ளிக்கிழமை) வாக்கு எண்ணிக்கைக்குப் பிறகு அறிவிக்கப்படும். "மக்கள் ஆணை" மூலம் தீர்மானிக்கப்படும். 39 நாள் அதிகாரப் போராட்டத்தில், நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான NDA மற்றும் தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையிலான மகா கூட்டணி ஆகிய இரண்டு முக்கிய கூட்டணிகள் தங்கள் முழு பலத்தையும் செலுத்தின. பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜான் சூரஜ் கட்சியும் எந்த முயற்சியையும் விட்டுவைக்கவில்லை. ஏராளமான சுயேச்சைகள் (926) மற்றும் சில கிளர்ச்சியாளர்களும் தங்கள் பலத்தை செலுத்தினர். 

ஆட்சியை கைப்பற்ற அதிகாரப் போராட்டம்:

அதிகாரப் போராட்டத்தில் கூர்மையான தாக்குதல்கள் ஆயுதங்களாக மாறின. தாக்குதல்கள், எதிர்த்தாக்குதல்கள், மொழியின் எல்லைகளை உடைத்து பேசியது. தேர்தல் களத்தின் வானிலையும் மாறுபட்ட அணுகுமுறைகளைக் காட்டியது. அதாவது சில நேரங்களில் இனிமையானது, சில நேரங்களில் மழை, சில நேரங்களில் கடுமையான வெப்பம் என இருந்தது. ஆனால் அரசியல்வாதிகள் இரவும் பகலும் உழைத்து நிலைமையை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிட முயற்சிகள் மேற்கொண்டனர்.

ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமாக வாக்களித்தனர்:

அதற்கு ஏற்றார் போல பீகாரின் வாக்காளர்களும் ஜனநாயகத்தின் மகத்தான திருவிழாவை வரவேற்று உள்ளனர் எனக் கூறலாம். சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு அதிக வாக்குப்பதிவு (67.14 சதவீதம்) பதிவாகியுள்ளது. பெண்கள் இரண்டு படிகள் முன்னேறி, ஆண்களை விட 8.82 சதவீதம் அதிகமாக வாக்களித்தனர். நீண்ட வரிசைகள் பீகாரில் பெண்கள் அதிகாரமளிப்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்தன. இந்த முறை உற்சாகத்துடனும் ஆர்வத்துடனும் வாக்களிக்க வந்த பெண்கள் எதையும் மறைக்கவில்லை. அவர்கள் வாக்களிப்பதற்கான காரணங்களையும் கூட வெளிப்படையாகக் கூறினர்.

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2025 என்னவாக இருக்கும்?

அதேநேரம் அதிக வாக்காளர் வாக்குப்பதிவு நம்பிக்கையை எழுப்பியுள்ளது. சொல்லப்போனால் இதயத் துடிப்பையும் அதிகரித்துள்ளது. தேர்தல் முந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் ஒரே வரிசையில் ஒன்றாக நின்றாலும், மகா கூட்டணி தங்கள் நம்பிக்கையில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள்.  அதேபோலஜான்சுராஜ் கட்சி மக்களிடம் செல்வதன் மூலம் நம்பிக்கையைப் பெற முயன்றனர். சரி, 2025 இன் ஆணை என்னவாக இருக்கும் என்பது இன்று வெளிப்படுத்தப்படும்.

2,616 வேட்பாளர்கள்.. வாக்கு எண்ணிக்கை காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும்:

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் முடிந்துவிட்டன. 2,616 வேட்பாளர்களின் தலைவிதி இன்று (நவம்பர் 14, வெள்ளிக்கிழமை) முடிவு செய்யப்படும். வாக்கு எண்ணிக்கை காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும். அதே நேரத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் வாக்குகள் காலை 8:30 மணிக்கு தொடங்கும். வாக்கு எண்ணும் போக்குகள் மற்றும் முடிவுகள் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் தெரியத் தொட கும்.

எந்த தொகுதியின் முடிவு முதலில் மற்றும் கடைசியாக அறிவிக்கப்படும்?

பார்பிகா தொகுதிக்கான போக்குகள் மற்றும் முடிவுகள் முதலில் அறிவிக்கப்படும். அங்கு மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான 275 வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது. கூடுதலாக, ஹயாகாட், கயா டவுன், கவுரா பவுரம் மற்றும் கல்யாண்பூர் இடங்களுக்கான போக்குகள் மற்றும் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படலாம். ஹிசுவா கடைசியாக அறிவிக்கப்படும், அதிகபட்சமாக 485 வாக்குச் சாவடிகள் அங்கு எண்ணப்படும்.

பீகாரின் 38 மாவட்டங்களில் மொத்தம் 46 வாக்கு எண்ணும் மையங்கள்:

ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் மின்னணு வாக்குகள் எண்ணப்படும். இதற்காக 14 மேசைகள் அமைக்கப்படும். வாக்குகள் 24-30 சுற்றுகளாக எண்ணப்படும். ஒவ்வொரு மண்டபத்திலும் 500 வாக்குச்சீட்டுகள் கொண்ட ஒரு மேஜை இருக்கும். மாநிலத்தில் உள்ள 243 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலிருந்தும் வாக்குகளை எண்ணுவதற்காக மொத்தம் 46 வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 19,000 வாக்கு எண்ணும் பணியாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

வாக்குகள் 4,372 வாக்கு எண்ணும் மேசைகளில் எண்ணப்படும்:

மாநிலம் முழுவதும் 4,372 வாக்கு எண்ணும் மேசைகளில் வாக்குகள் எண்ணப்படும். அனைத்து இடங்களிலும் வாக்கு எண்ணுவதற்கு 243 தேர்தல் அதிகாரிகள் மற்றும் உதவி தேர்தல் அதிகாரிகள், வாக்கு எண்ணும் பார்வையாளர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் அல்லது அவர்களின் வாக்கு எண்ணும் முகவர்கள் நிறுத்தப்படுவார்கள். ஒவ்வொரு மேசையிலும் வாக்கு எண்ணும் மேற்பார்வையாளர்கள், வாக்கு எண்ணும் உதவியாளர்கள் மற்றும் நுண் பார்வையாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். வாக்கு எண்ணும் செயல்முறையை மேற்பார்வையிட மாநிலம் முழுவதும் வேட்பாளர்களால் சுமார் 19,000 வாக்கு எண்ணும் பணியாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

மாநில அளவிலான கட்டுப்பாட்டு அறை கண்காணிப்பு:

46 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை மாநில அளவிலான கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து கண்காணிக்கப்படும். இந்தக் கட்டுப்பாட்டு அறையில் சுமார் 65 பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். அனைத்து பணியாளர்களும் காலை 7 மணி முதல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வருகை தருவார்கள். மேலும் வாக்கு எண்ணிக்கை செயல்முறை முடியும் வரை அங்கேயே இருப்பார்கள்.

