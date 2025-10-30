பீகார் தேர்தல்: நான் ஏன் ஷாவுக்கு பயப்பட வேண்டும்? அமித்ஷாவுக்கு எதிராக கர்ஜித்த தேஜஸ்வி

Tejashwi Yadav Speech in Darbhanga: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரம் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் பொதுமக்களின் ஆதரவை ஈர்க்க முயற்சித்து வருகின்றன. இந்தச் சூழலில், மகா கூட்டணி தலைவரும் முன்னாள் துணை முதல்வருமான தேஜஸ்வி யாதவ், தர்பங்கா மாவட்டம், கவுரபௌரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் உள்ள கோத்தாராமில் நடந்த ஒரு பெரிய பொதுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றினார். விஐபி கட்சி வேட்பாளர் சந்தோஷ் சாஹ்னியை ஆதரித்து இந்தப் பேரணி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதில் பேசிய தேஜஸ்வி யாதவ், "மத்திய அரசையும், குறிப்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவையும் நேரடியாகத் தாக்கி மிகவும் ஆக்ரோஷமான உரையைத் தொடங்கினார். மேலும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தார். தேர்தல் பேரணியில் தேஜஸ்வி யாதவ் என்ன கூறினார்? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
அமித் ஷா மீதான நேரடித் தாக்குதல்:
தேஜஸ்வி யாதவ், பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளை விமர்சித்து தனது உரையைத் தொடங்கினார். அமித்ஷா அடிக்கடி அச்சுறுத்தும் அறிக்கைகளை வெளியிடுவதாகவும், எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு முன்பு இரண்டு முறை யோசிக்க வேண்டிய அளவுக்கு பாடம் கற்பிக்கப்படும் என்றும் அமித்ஷா அவர்கள் கூறி வருகிறார். இது ஜனநாயக விரோதமானது என்று கூறிய தேஜஸ்வி யாதவ், யாருடைய அச்சுறுத்தல்களுக்கும் தான் அஞ்சவில்லை என்றும், தனது தந்தையும் பீகார் முன்னாள் முதல்வருமான லாலு பிரசாத் யாதவ், பாஜக மூத்த தலைவர் லால் கிருஷ்ண அத்வானியை கைது செய்தபோதும், அவர் பின்வாங்கவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார். அத்தகைய சூழ்நிலையில், ஒரு மகனாக, எந்த அழுத்தத்தாலும் அல்லது பயத்தின் அரசியலாலும் பாதிக்கப்பட மாட்டார். ஒரு ஜனநாயகத்தில், அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பதிலாக மக்களின் குரலைக் கேட்க வேண்டும் என்று தேஜஸ்வி யாதவ் கடுமையாக அமித்ஷாவை தாக்கி பேசினார்.
ஆளும் கட்சி தான் காரணம்:
தனது போராட்டம் எந்தவொரு தனிநபருக்கும் எதிரானது அல்ல, மாறாக பல ஆண்டுகளாக பொது மக்கள் போராடி வரும் பீகாரின் பிரச்சினைகளுக்கு எதிரானது என்று கூறினார். வேலையின்மை மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக இருக்கிறது என்பதை விவரித்த அவர், இளைஞர்கள் தொடர்ந்து வேலைக்காக போராடி வருவதாகவும், பீகாரை விட்டு வெளியேறி பிற மாநிலங்களுக்கு குடிபெயர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதாகவும் கூறினார். தொழிலாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் இந்த அவல நிலைக்கு அவர் ஆளும் அரசாங்கம் தான் காரணம் எனக் கூறினார்.
பீகாரை ஒரு வாக்கு வங்கியாக மட்டுமே பாஜக கருதுகிறது
நில பற்றாக்குறையை ஒரு சாக்காகப் பயன்படுத்தி பீகாரில் தொழில்களை அமைக்க பாஜக விரும்பவில்லை என்று தேஜஸ்வி யாதவ் கூறினார். "குஜராத்தில் தொழிற்சாலைகளை அமைத்து பீகாரில் இருந்து வாக்குகளைப் பெற மட்டுமே அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். இந்த முறை பீகார் மக்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிப்பார்கள். இந்த மக்கள் (பாஜக) பீகாரை கைப்பற்றி அபகரிக்க மட்டுமே விரும்புகிறார்கள். இந்த முறை பீகார் மக்கள் பீகாரின் மகனைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள், வெளியாரை அல்ல. இவர்கள் திரும்பி வந்தால், பீகார் மேலும் பின்தங்கிவிடும்" என்று தேஜஸ்வி கூறினார்".
நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் உறுதியான நடவடிக்கை:
பீகார் திறமைகளால் நிறைந்துள்ளது, ஆனால் நிதிஷ் அரசாங்கத்திடம் கொள்கைகள் மற்றும் சரியான திட்டமிடல் இல்லாததால், இளைஞர்கள் தங்கள் அடையாளத்தை நிரூபிக்க பிற மாநிலங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர் என்றும் தேஜஸ்வி கூறினார். நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும் வாய்ப்பை வழங்கினால், இந்த இடம்பெயர்வைத் தடுக்க உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பேன் என்று அவர் கூறினார்.
வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ.10,000 -தேஜஸ்வி தாக்கு
முதலமைச்சரின் மகளிர் தொழில்முனைவோர் திட்டத்தின் கீழ் மாநில அரசு ரூ.10,000 பெண்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றியது குறித்து தேஜஸ்வி யாதவ் பேசுகையில், "அரசாங்கம் தேர்தல் லஞ்சம் வழங்குவதாக குற்றம் சாட்டினார். அரசாங்கம் பெண்களுக்கு வெளிப்படையாக லஞ்சம் கொடுக்கிறது. இந்தப் பணம் ஒரு கடன், பின்னர் வட்டியுடன் மீட்கப்படும் எனக் கூறினார்.
தேர்தலின் நடுவில் இந்தப் பணத்தை விநியோகிக்க தேர்தல் ஆணையம் எவ்வாறு அனுமதிக்க முடியும்? எனவும் கேள்வி எழுப்பினார். தேர்தல் தொடங்கிய பின்னரும், 24 மற்றும் 29 ஆம் தேதிகளில் 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பெண்களின் கணக்குகளுக்கு நிதி மாற்றப்பட்டதாக தேஜஸ்வி குற்றம் சாட்டினார், இது தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறுவதாகும்.
தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டு:
தேர்தல் ஆணையத்தின் பங்கை குறித்து கேள்வி எழுப்பிய தேஜஸ்வி யாதவ், "தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்கிறது என்பதை நாட்டு மக்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதிர்க்கட்சிகளின் புகார்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. ஆளும் கட்சிக்காக ஆணையம் செயல்படுகிறது" என்று பகிரங்கமாக பேசினார்.
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒருவருக்கு அரசு வேலை:
மகா கூட்டணி அரசு அமைந்தவுடன், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்று அவர் கூறினார். தங்கள் மகனுக்கோ அல்லது மகளுக்கோ இங்கு வேலை கிடைத்தால், வேறு நகரம் அல்லது மாநிலத்திற்கு ஏன் இடம்பெயர வேண்டும் என்று அவர் பொதுமக்களிடம் கேட்டார். இது வெறும் வாக்குறுதி அல்ல, நிறைவேற்றப்படும் ஒரு உறுதிமொழி என்று அவர் கூறினார். மேலும், அரசாங்க வேலைகளுடன், உள்ளூர் வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகளும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும், இதனால் கிராமப்புறங்களில் தொழில்கள் மற்றும் சிறு வணிகங்கள் வளர்ச்சியடையும் என்றும் அவர் கூறினார். இது கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தி மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் என்றார்.
மகா கூட்டணியை ஆதரியுங்கள்:
தனது உரையின் இறுதியில் பேசும் போது தேஜஸ்வி யாதவ், "இந்த முறை மகா கூட்டணியை வலுப்படுத்த உள்ளூர் மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார். இந்தத் தேர்தல் அரசாங்கத்தை மாற்றுவது மட்டுமல்ல, பீகாரின் திசையையும் நிலைமையையும் மாற்றுவது பற்றியது என்று அவர் கூறினார். பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகியவை குற்றச்சாட்டு அரசியலில் மட்டுமே ஈடுபடுகின்றன என்றும், அதே நேரத்தில் மகா கூட்டணி வளர்ச்சியை ஆதரிக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார். மகா கூட்டணி வேட்பாளர் சந்தோஷ் சாஹ்னியை ஆதரிக்குமாறு பொதுமக்களிடம் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
பீகாரில் அரசியல் களம் கொந்தளிப்பு:
பீகாரில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும் மகா கூட்டணிக்கும் இடையிலான பழிவாங்கும் அரசியல் விளையாட்டு தீவிரமடைந்து வருகிறது. அமித் ஷாவின் அறிக்கை அரசியல் சூட்டை மேலும் உயர்த்தியுள்ளது. இதற்கிடையில், பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்தும் முயற்சி என்று எதிர்க்கட்சிகள் கூறுகின்றன. இந்தத் தேர்தல் "பீகாரின் சுயமரியாதை மற்றும் வளர்ச்சியின் திசையை தீர்மானிக்கும்" என்று தேஜஸ்வி யாதவ் கூறி வருகிறார்.
