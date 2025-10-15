இறந்தது போல் நாடகமாடிய நபர்..அதுவும் ‘இந்த’ காரணத்துக்காக! வைரல் செய்தி..

Bihar Man Holds Fake Funeral : பீகாரை சேர்ந்த ஒரு நபர், தனது இறப்பிற்கு யாரெல்லாம் வருகிறார்கள், யாரெல்லாம் தன் மீது பாசம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்காக தனது இறப்பை நாடகமாக்கி இருக்கிறார்.
பொய்யாக நாடகமாடிய நபர்!
பீகாரில் இருக்கும் கோஞ்சி என்கிற கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மோகன் லால். 74 வயதான இவர், இந்திய ராணுவத்தின் முன்னாள் விமானப்படை வீரர். டிவர், கயா என்கிற மாவட்டத்தில் தங்கியிருக்கிறார். இவர் செய்த செயல்தான், தற்போது பல செய்தி தளங்களில் தலையங்கமாக மாறியிருக்கிறது.
மோகன் லால், தனது இறுதி ஊர்வலத்தை தானே நடத்தி இருக்கிறார். இறந்தவர்களை பூவால் அலங்கரித்த பல்லக்கில் எடுத்து செல்வர். அப்படியும் தன்னை எடுத்து செல்லக்கூறிய அவர், அதில் இறந்தது போல படுத்துக்கொண்டாராம். பின்னணியில் சில சோக பாடல்கள் இசைக்கப்பட, அவரது இறுதி ஊர்வலமும் நடந்தது.
குவிந்த மக்கள்!
ஒருவருக்கு இன்ப நிகழ்வு நடக்கும் போது அதில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும், அவருக்கு துன்பமான ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது அனைவரும் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். இதனால், இறந்ததாக நினைத்த மோகன் லாலின் இறுதி ஊர்வலம் நடக்கும் தகவல், காட்டுத்தீ போல அக்கம்பக்க கிராமங்களுக்கு பரவி இருக்கிறது. இதனால் இந்த இறுதி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொள்ள, உறவினர்கள், தெரிந்தவர்கள், தெரியாதவர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனராம். அனைவரும் வந்த பின்பு, மோகன் லால் எழுந்து அமர்ந்திருக்கிறார். இதை பார்த்து பலர் ஷாக் ஆகியிருக்கின்றனர்.
பின்னர் அவர், தான் இறந்தால் எத்தனை பேர் அதில் கலந்து கொள்வர் என பார்க்க விரும்பியதாகவும், அதனால் இப்படியொரு விஷயத்தை ஏற்பாடு செய்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். “இறந்த பின்பு அவரை பல்லக்கில் வைத்து தூக்கி செல்கின்றனர். அதை நேரில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அது மட்டுமன்றி, நீங்கள் அனைவரும் என் மீது எவ்வளவு பாசம் வைத்துள்ளீர்கள் என்பதை பார்க்க ஆசைப்பட்டேன். அதனால்தான் இப்படி செய்தேன்” என்றிருக்கிறார்.
கிராம மக்கள் சொல்வது என்ன?
மோகன் லால் வாழும் கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள், அவரை பற்றி நல்ல முறையிலேயே பேசுகின்றனர். அவர் சமூக சேவையில் ஈடுபடுபவர் என்றும், சில நாட்களுக்கு முன்னதாக அவர் சொந்த செலவில் ஒரு தகனம் செய்யும் இடத்தை கிராம மக்களுக்கு கட்டிக்கொடுத்ததாகவும் பேசினர். மேலும், மோகன் லாலின் மனைவி ஜீவன் ஜோதி 14 வருடங்களுக்கு முன்னதாக இறந்ததாகவும், இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்களும் ஒரு மகனும் இருப்பதாக கூறினர்.
