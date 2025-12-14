English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பாஜகவில் தேசிய 'செயல்' தலைவர் பதவி... நிதின் நபின் நியமனம் - யார் இவர்?

பாஜகவில் தேசிய 'செயல்' தலைவர் பதவி... நிதின் நபின் நியமனம் - யார் இவர்?

Nitin Nabin: பாரதீய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செயல் தலைவராக நிதின் நபின் நியமிக்கப்பட்டார். இவர் பீகாரில் நிதிஷ் குமார் அமைச்சரவையில் அமைச்சராக பொறுப்பு வகிக்கிறார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 14, 2025, 05:23 PM IST

பாஜகவில் தேசிய 'செயல்' தலைவர் பதவி... நிதின் நபின் நியமனம் - யார் இவர்?

BJP's National Working President Nitin Nabin: பாரதீய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செயல் தலைவராக நிதின் நபின் நியமிக்கப்பட்டார். இவர் பீகாரில் நிதிஷ் குமார் அமைச்சரவையில் அமைச்சராக பொறுப்பு வகிக்கிறார்.

