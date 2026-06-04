/மருத்துவமனை ICU-வில் தீ விபத்து : 3 பேர் பலி, 20 பேர் மீட்பு - அதிகாலையில் நடந்தது என்ன?

Bihar Muzaffarpur Hospital Fire : பீகார் மாநிலம் முசாபர்பூர் நகரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் இன்று அதிகாலை 3 மணிக்கு பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. மருத்துவமனையின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு தீ பரவியதால் பெரும் சேதாரம் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் 3 பேர் வரை உயிரிழந்திருக்கலாம் என தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன. பலரும் மீட்கப்பட்டுள்ளனர், பலரும் காயமடைந்துள்ளனர்.
பீகார் முசாபர்பூர் நகரில் உள்ள பிரசாத் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் தான் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. மாவட்ட ஆட்சியர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்ட நிலையில், மீட்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து தீ முற்றிலும் அணைக்கப்பட்டது. தீ விபத்தில் இதுவரை மூன்று பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்ரத் குமார் சென் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற விவரத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவிக்கவில்லை.
VIDEO | Muzaffarpur, Bihar: DM Subrata Kumar Sen on fire at ICU of a private hospital, says, "A total of 15 patients were admitted at the facility, and we have so far obtained records for 13 of them. Some patients were also being treated in the CCU. They have now been shifted and… pic.twitter.com/I0c8HYOsMO— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
கட்டடத்தின் உள்ளே தீப்பற்றி எரிந்ததை தொடர்ந்து, கரும்புகை மருத்துவமனைக்குள் பரவியது. இதனால், மருத்துவமனை வளாகத்தில் பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கியது. அவசரநிலை குழுவினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, நோயாளிகளை பாதுகாப்பாக அங்கிருந்து வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட தொடங்கினர்.
மருத்துவமனையில் தீ விபத்து ஏற்பட மின்கசிவு காரணம் என முதற்கட்ட தகவல்களின் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அதிகாரப்பூர்வமாக இது உறுதிசெய்யப்படவில்லை. 20க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் தீ விபத்தின் காரணமாக காயமடைந்துள்ளனர். இவர்கள் மருத்துவமனை கட்டடத்தில் இருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர். மீட்கப்பட்ட நோயாளிகள் சிலர் ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
ஆபத்தான நிலையில் இருக்கும் நோயாளிகள் அருகில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனர். அதிகாரிகள் அவர்களின் உடல்நிலை மற்றும் அவர்களின் இருப்பிடம் உள்ளிட்ட தகவல்களை சேகரித்து வருகிறது. தலைமை மருத்துவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தந்து, மருத்துவ உதவிகளை மேற்பார்வையிடுகின்றனர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்ரத் குமார் சென் அளித்த பேட்டியில், "அந்த மருத்துவமனையில் மொத்தம் 15 நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் 13 பேரின் மருத்துவப் பதிவுகளை நாங்கள் இதுவரை பெற்றிருக்கிறோம். சில நோயாளிகள் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (CCU) சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.
தற்போது அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு அவர்கள் கொண்டுசெல்லப்பட்டு சிகிச்கைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும் நாங்கள் வாக்குமூலங்களைப் பதிவு செய்துள்ளோம். எங்களுக்கு வரும் ஒவ்வொரு தகவலையும் நாங்கள் சரிபார்த்து வருகிறோம்.
தற்போதைய நிலவரப்படி, மூன்று பேர் உயிரிழந்தது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. நாங்கள் உடல்களை கண்டோம். மேலும் தலைமை மருத்துவரும் இந்த மரணங்களை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இது மிகவும் துயரமான சம்பவம். முழுமையான விசாரணை நடத்துவதே எங்களின் முன்னுரிமையாக இருக்கும். இந்தச் சம்பவம் எப்படி நிகழ்ந்தது என்பதை ஆராய ஒரு பிரத்யேகக் குழு அமைக்கப்படும். அனைத்து விதங்களிலும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளும் சட்டப்படி எடுக்கப்படும். முதற்கட்டமாக, இந்தச் சம்பவம் மின்கசிவால் ஏற்பட்டதாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும், விரிவான விசாரணைக்குப் பிறகே சரியான காரணத்தைக் கண்டறிய முடியும்" என தெரிவித்தார்.