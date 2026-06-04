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மருத்துவமனை ICU-வில் தீ விபத்து : 3 பேர் பலி, 20 பேர் மீட்பு - அதிகாலையில் நடந்தது என்ன?

Bihar Hospital Fire : பீகாரில் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் திடீரென அதிகாலை 3 மணிக்கு தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில், இதுவரை 3 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 20க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் காயமடைந்துள்ளனர் என்றும் வேறு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Written BySudharsan G
Published: Jun 04, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:25 AM IST
மருத்துவமனை ICU-வில் தீ விபத்து : 3 பேர் பலி, 20 பேர் மீட்பு - அதிகாலையில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Credit : Bihar Muzaffarpur Hospital Fire | Image Source : X/@

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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