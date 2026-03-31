பீகார் கோயில் விழாவில் துயரம்..8 பேர் உடல் நசுங்கி உயிரிழப்பு! பலர் படுகாயம்..

Bihar Nalanda Temple Stampede : பீகாரில் உள்ள மாதா சீத்தலா கோவிலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலின் காரணமாக, உடல் நசுங்கி எட்டுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 31, 2026, 12:26 PM IST
Bihar Nalanda Temple Stampede : பீகாரில் உள்ள நாளந்தா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது சீத்தல மாதா கோவில். இங்கு, பெரிய விபத்து நிகழ்ந்திருக்கிறது. 

கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 8 பேர் பலி!

மாதா சீத்தலா கோவிலில், ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் பக்தர்கள் கூடி வழிபடுவது வழகம். இது, சித்திரை மாதத்தின் கடைசி செவ்வாய்க்கிழமையாகும். இதனால், இன்றைய நாளில் அக்கோவிலில் கூட்டம் அதிகமாகவே இருந்தது. கட்டுக்கடங்க முடியாமல் நிறைய கூட்டம் இருந்ததால், திடீரென கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து மக்கள் அங்குமிங்கும் ஓடத்தொடங்கியதால் பதற்றமான சூழல் நிலவியது. இந்த கூட்டத்தில் சிக்கி, எட்டு பெண்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றனர்.

இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும், சம்பவ இடத்திலிருந்து மக்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியிலும் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பீகாரில் ஏற்பட்ட இந்த கூட்ட நெரிசல் குறித்த தகவல் தெரிந்ததும், அப்பகுதியின் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், மூத்த மாவட்ட அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். இதற்கிடையில் இங்கு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி படுகாயம் அடைந்த பலர் மீட்கப்பட்டு அவர்களுக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டனர். முக்கிய அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்திய போதிலும், இன்னும் கூட்ட நெரிசலுக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து தெரியவில்லை. கோயிலில், கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக இருந்தும் காவலுக்காக காவல் துறையினர் நிறுத்தப்படவில்லை என்பது முதற்கட்ட தகவலாக வெளியாகி இருக்கிறது. 

பாதிக்கப்பட்டவர் பேசியது:

இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த, கூட்டத்தில் இருந்த பெண் ஒருவர் ஊடகத்தினரிடம் பேசியிருக்கிறார். அப்போது, தான் மாதா கோவிலை பார்க்க பாட்னாவில் இருந்து வந்ததாகவும் கூட்டம் இன்றைய நாளில் அதிகமாக இருந்ததாகவும் கூறினார். மேலும், கோவில் நிர்வாகம் சரியாக ஏற்பாடுகளை செய்யவில்லை என்று கூறிய அவர், நிலைமை மிகவும் மோசமானதால் கூட்டத்தினர் அனைவரும் முன்னோக்கி செல்ல முயன்றதாகவும் அப்போது ஒருவரையொருவர் தள்ள தொடங்கியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அப்போதுதான், கூட்ட நெரிசலில் சிலர் மிதிபட்டு இறந்த சம்பவம் நடந்ததாக கூறியிருக்கிறார். இதில் தன் கண்ணெதிரே ஐந்து பெண்கள் இறந்து விட்டடாகவும், இன்னும் பலர் இறந்த தகவல் கிடைத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். 

இதுவரை இந்தியாவில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் சம்பவங்கள்:

மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் இது போன்ற கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அதில் அதிகம் பேர் உயிரிழப்பது வாடிக்கையாகி வருகிறது.

இதற்க்கு முன்னர், கடந்த ஆண்டு மகா கும்பமேளா உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள பிராக்யராஜில் நடந்தது. இதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 30க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். 90க்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயமடைந்தனர். 

கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில், டெல்லி ரயில் நிலையத்திலும் ஒரு சம்பவம் நடந்தது. இங்கு ரயில் நிலையத்தில் அதிக கூட்ட நெரிசல் இருந்ததால் அதில் சிக்கி 15க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.

கடந்த வருடம் ஐபிஎல் போட்டியில் ஆர்சிபி அணி வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து கோப்பையுடன் பேரணி நடத்தப்பட்டது. சின்னசுவாமி மைதானம் அருகே நடந்த இந்த பேரணியில் கலந்து கொள்ள பல லட்சக்கணக்கானோர் திரண்டனர். இதில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்தனர்.

ஜூலை மாதத்தில் ஹரிதுவாரிலும் இது போன்ற சம்பவம் நடந்தது. அங்கிருக்கும் மானசா தேவி கோவிலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 8க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். கரூரில் நடந்த சம்பவத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவ்வளவு எளிதில் மறந்திருக்க மாட்டோம். தவெக பேரணி நடைப்பெற்ற போது அங்கு விஜய்யை பார்க்க பல லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் கூடினர். இதனால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 40க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயம் அடைந்தனர்.

மேற்கூறிய விஷயங்களை வைத்து பார்க்கையில், மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களான கோவில் விழாக்கள், அரசியல் விழாக்கள், கொண்டாட்டங்கள் போன்ற இடங்களில்தான் அதிகமாக கூட்ட நெரிசலால் ஏற்படும் விபத்துகளும் உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இதற்கு காரணமாக, அதிகம் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படும் இடங்களில் சரியான திட்டமிடல் இல்லாதது காரணமாக இருக்கிறது. அதே போல, மக்கள் கூட்ட நெரிசலில் பயந்து ஒருவரை ஒருவர் தள்ளிக்கொண்டு ஓடுவதாலும் இந்த விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளது. குறுகலான இடத்தில் அதிகம் பேர் கூடுவதாலும் இந்த சம்பவம் நடைப்பெறுகிறது.

