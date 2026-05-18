/ரயிலில் பற்றி எரிந்த தீ... பீகாரில் பரபரப்பு; தொடரும் விபத்துகள் - ரயில்வே சொல்வது என்ன?

Bihar Train Fire Accident : பீகாரில் பயணிகள் ரயிலின் ஒரு பெட்டியில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. நேற்று மத்திய பிரதேசத்தில் ராஜதானி ரயிலிலும் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருந்த நிலையில், இரண்டு நாள்களில் இரண்டு ரயில் தீ விபத்து சம்பவத்தால் பயணிகள் மத்தியில் கடும் அச்சம் எழுந்துள்ளது.
Bihar Train Fire Accident : பீகார் மாநிலத்தின் சசாரம் ஜங்ஷனில் இன்று அதிகாலையில், சசாரம் - பீகார் பயணிகள் ரயிலில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், இன்று அதிகாலை 6 மணிக்கு இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகவும், மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து நடந்திருக்கலாம் என்றும் சந்தேகங்கள் கிளம்பியுள்ளன.
அந்த பயணிகள் ரயில் சசாரம் ஜங்ஷன் பகுதிக்கு வந்த பின், ரயிலின் ஒரு பெட்டியில் இருந்து கடும் கரும்புகை கிளம்பியதை காண முடிந்தது. ரயில்வே ஊழியர் மற்றும் அவரச உதவிக் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
#WATCH | Sasaram, Bihar: Fire broke out in a coach of the Sasaram-Patna Passenger train. Firefighters have brought the fire under control. No casualties were reported pic.twitter.com/dUpxSUkG1R— ANI (@ANI) May 18, 2026
இவர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். தற்போது ANI செய்தி முகமை X தளத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவில், பயணிகள் ரயிலின் ஒரு பெட்டி முழுவதுமாக எரிந்து நாசமாகியிருப்பதை காண முடிகிறது.
முன்னதாக, நேற்று மத்திய பிரதேசத்தின் ரத்லம் மாவட்டத்திலும் ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் கடும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. கேரள தலைநகர் திருவனந்தபுரம் - தேசிய தலைநகர் டெல்லி ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் இடையேயான ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், உள்ள B1 பெட்டியிலும், அதற்கு அடுத்து இருந்த SLR பெட்டியிலும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. உடனடியாக அந்த பெட்டிகளில் இருந்து 68 பயணிகளும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.
இரண்டு நாள்களில், இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் ரயிலில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது பயணிகள் மத்தியில் கடும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, மத்திய பிரதேசத்தில் ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தீ விபத்தை தொடர்ந்து, மேற்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலம், இந்த விபத்து குறித்து விசாரிக்க உயர் அதிகாரிகள் அடங்கிய விசாரணை குழு ஒன்றை அமைத்துள்ளது. இந்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "மேற்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலத்தின் பொது மேலாளரால், இந்த குழு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் மேற்கு மத்திய ரயில்வே, சென்னையில் உள்ள ICF ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை மற்றும் ஆராய்ச்சி, வடிமைப்பு மற்றும் தர நிர்ணய அமைப்பு (RDSO) ஆகியவற்றின் மூத்த அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேற்கு மத்திய ரயில்வேயின் முதன்மை தலைமைப் பாதுகாப்பு அதிகாரி, இக்குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த குழுவுக்கு, விதிகளின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விசாரணையை முடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற தீ விபத்து சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்கும் வகையில், சம்பவத்திற்கான காரணங்கள், தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து இந்த குழு விரிவான ஆய்வை நடத்தும் என ரயில்வே வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.