அதிரடியாக குறையும் பைக், ஸ்கூட்டி விலைகள்! எந்த மாடலுக்கு எவ்வளவு தள்ளுபடி?

தீபாவளி பண்டிகை காலம் நெருங்கி வரும் வேளையில், புதிய பைக் அல்லது ஸ்கூட்டி வாங்க திட்டமிட்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை மத்திய அரசு சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. தீபாவளி பரிசாக GSTயில் பல்வேறு மாற்றங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் பல்வேறு பொருட்களின் விலை குறைய உள்ளது. குறிப்பாக இருசக்கர வாகனங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை குறைத்ததன் விளைவாக யமஹா, டிவிஎஸ், ஹோண்டா போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்கள் பைக்குகள் மற்றும் ஸ்கூட்டிகளின் விலையை கணிசமாக குறைத்துள்ளன. இந்த புதிய விலை குறைப்பு, செப்டம்பர் 22 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு நஷ்டம்?
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில், இருசக்கர வாகனங்களுக்கான வரி அமைப்பில் பெரும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 350சிசிக்கும் குறைவான இன்ஜின் திறன் கொண்ட அனைத்து பைக்குகள் மற்றும் ஸ்கூட்டர்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி 28%லிருந்து 18% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய இருசக்கர வாகன சந்தையில் சுமார் 98% வாகனங்கள் இந்த வகைக்குள் வருவதால், பெரும்பாலான மக்கள் இந்த வரி குறைப்பால் பயனடைய உள்ளனர். அதே சமயம், 350சிசிக்கு அதிகமான இன்ஜின் திறன் கொண்ட பிரீமியம் பைக்குகளுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி, 28%லிருந்து 40% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு Sin Tax என மத்திய அரசு பெயரிட்டுள்ளது. இதனால், ராயல் என்ஃபீல்டின் 450சிசி மற்றும் 650சிசி பைக்குகள், கேடிஎம் 390, டிரையம் 400 போன்ற பைக்குகளின் விலை கணிசமாக உயரும். இதில் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, அது தொடர்ந்து 5% ஆகவே நீடிக்க உள்ளது. இந்த ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பின் முழு பலனையும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் விதமாக, முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்கள் வாகனங்களின் புதிய, குறைக்கப்பட்ட விலை பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளன.
பைக்குகள் விலை எவ்வளவு குறையும்?
- யமஹா R15 - ரூ. 17,581 குறைய வாய்ப்பு
- யமஹா MT-15 - ரூ. 14,964 குறைய வாய்ப்பு
- யமஹா FZ சீரிஸ் - ரூ. 12,000-க்கு மேல் குறைய வாய்ப்பு
- Aerox 155 - ரூ. 12,753 குறைய வாய்ப்பு
- RayZR - ரூ. 7,759 குறைய வாய்ப்பு
- Honda சிபி350 - ரூ. 18,887 குறைய வாய்ப்பு
- Unicorn - ரூ. 9,948 குறைய வாய்ப்பு
- ஆக்டிவா 125 - ரூ. 8,259 குறைய வாய்ப்பு
பண்டிகை கால கொண்டாட்டம்
தீபாவளி, தசரா போன்ற பண்டிகைகள் வரவிருக்கும் நிலையில், இந்த விலை குறைப்பு, வாகன விற்பனையை பன்மடங்கு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல நாட்களாக பைக் வாங்க திட்டமிட்டு, இந்த அறிவிப்புக்காக காத்திருந்த வாடிக்கையாளர்கள், தற்போது மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர். இந்த விலை குறைப்பு, இந்திய இருசக்கர வாகன துறைக்கு ஒரு புதிய உத்வேகத்தைக் கொடுக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
