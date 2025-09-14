English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அதிரடியாக குறையும் பைக், ஸ்கூட்டி விலைகள்! எந்த மாடலுக்கு எவ்வளவு தள்ளுபடி?

இருசக்கர வாகனங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை குறைத்ததன் விளைவாக யமஹா, டிவிஎஸ், ஹோண்டா போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்கள் பைக்குகள் மற்றும் ஸ்கூட்டிகளின் விலையை கணிசமாக குறைத்துள்ளன. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:01 PM IST
  • பைக் வாங்க சரியான நேரம் இதுதான்!
  • குறைந்த பைக்குகளின் விலை!
  • ஜிஎஸ்டி குறைப்பால் அதிரடி!

Trending Photos

நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
camera icon6
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
camera icon8
SBI
SBI-ல் ரூ.50 லட்சம் வீட்டு லோன் எடுக்க... என்ன தகுதி வேணும்? எவ்வளவு EMI கட்டணும்?
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
அடுத்தடுத்து சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகிய இரண்டு நடிகைகள்! காரணம் என்ன?
camera icon7
Anushka Shetty
அடுத்தடுத்து சமூக வலைதளங்களில் இருந்து விலகிய இரண்டு நடிகைகள்! காரணம் என்ன?
அதிரடியாக குறையும் பைக், ஸ்கூட்டி விலைகள்! எந்த மாடலுக்கு எவ்வளவு தள்ளுபடி?

தீபாவளி பண்டிகை காலம் நெருங்கி வரும் வேளையில், புதிய பைக் அல்லது ஸ்கூட்டி வாங்க திட்டமிட்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை மத்திய அரசு சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. தீபாவளி பரிசாக GSTயில் பல்வேறு மாற்றங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் பல்வேறு பொருட்களின் விலை குறைய உள்ளது. குறிப்பாக இருசக்கர வாகனங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை குறைத்ததன் விளைவாக யமஹா, டிவிஎஸ், ஹோண்டா போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்கள் பைக்குகள் மற்றும் ஸ்கூட்டிகளின் விலையை கணிசமாக குறைத்துள்ளன. இந்த புதிய விலை குறைப்பு, செப்டம்பர் 22 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் ஒரிஜினலா? இந்த ஒரு கிளிக்கில் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு நஷ்டம்?

சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில், இருசக்கர வாகனங்களுக்கான வரி அமைப்பில் பெரும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 350சிசிக்கும் குறைவான இன்ஜின் திறன் கொண்ட அனைத்து பைக்குகள் மற்றும் ஸ்கூட்டர்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி 28%லிருந்து 18% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய இருசக்கர வாகன சந்தையில் சுமார் 98% வாகனங்கள் இந்த வகைக்குள் வருவதால், பெரும்பாலான மக்கள் இந்த வரி குறைப்பால் பயனடைய உள்ளனர். அதே சமயம், 350சிசிக்கு அதிகமான இன்ஜின் திறன் கொண்ட பிரீமியம் பைக்குகளுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி, 28%லிருந்து 40% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கு Sin Tax என மத்திய அரசு பெயரிட்டுள்ளது. இதனால், ராயல் என்ஃபீல்டின் 450சிசி மற்றும் 650சிசி பைக்குகள், கேடிஎம் 390, டிரையம் 400 போன்ற பைக்குகளின் விலை கணிசமாக உயரும். இதில் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை, அது தொடர்ந்து 5% ஆகவே நீடிக்க உள்ளது. இந்த ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பின் முழு பலனையும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் விதமாக, முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்கள் வாகனங்களின் புதிய, குறைக்கப்பட்ட விலை பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளன.

பைக்குகள் விலை எவ்வளவு குறையும்?

  • யமஹா R15 - ரூ. 17,581 குறைய வாய்ப்பு
  • யமஹா MT-15 - ரூ. 14,964 குறைய வாய்ப்பு
  • யமஹா FZ சீரிஸ் - ரூ. 12,000-க்கு மேல் குறைய வாய்ப்பு
  • Aerox 155 - ரூ. 12,753 குறைய வாய்ப்பு  
  • RayZR - ரூ. 7,759  குறைய வாய்ப்பு
  • Honda சிபி350 - ரூ. 18,887 குறைய வாய்ப்பு
  • Unicorn - ரூ. 9,948 குறைய வாய்ப்பு
  • ஆக்டிவா 125 - ரூ. 8,259 குறைய வாய்ப்பு

பண்டிகை கால கொண்டாட்டம்

தீபாவளி, தசரா போன்ற பண்டிகைகள் வரவிருக்கும் நிலையில், இந்த விலை குறைப்பு, வாகன விற்பனையை பன்மடங்கு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல நாட்களாக பைக் வாங்க திட்டமிட்டு, இந்த அறிவிப்புக்காக காத்திருந்த வாடிக்கையாளர்கள், தற்போது மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர். இந்த விலை குறைப்பு, இந்திய இருசக்கர வாகன துறைக்கு ஒரு புதிய உத்வேகத்தைக் கொடுக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days sale: கம்மி விலையில் ஐபோன் 14, ஐபோன் 16ஐ வாங்கலாம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
bikeScootyBike PriceCentral GovtGST

Trending News