பிரியாணியால் கணவன் மரணம்... கொலைக்கு பின் ஆபாச படம் பார்த்த மனைவி? - பகீர் சம்பவம்

Bizarre Crime News In India: பிரியாணியை வைத்து கணவனை மயக்கமடைய வைத்து, மனைவி அவரை கொலை செய்த குற்றச் சம்பவம் ஆந்திராவில் அரங்கேறி உள்ளது.
Crime News In India: பிரியாணியில் கலந்த ரகசிய மாத்திரை
ஆந்திராவின் குண்டூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண் தனது கணவனுக்கு பிரியாணி செய்து பரிமாறியிருக்கிறார். பிரியாணியில் அனைவரும் மசாலாவை சேர்ப்பார்கள். முட்டை, சிக்கன், மாட்டுக்கறி, மட்டன் உள்ளிட்டவற்றை சேர்ப்பார்கள். ஆனால், இந்த பெண் சேர்த்ததோ தூக்க மாத்திரையை... ஆம், தூக்க மாத்திரையை தூள் தூளாக்கி, அதை பிரியாணியில் தேவையான அளவுக்கு தூவிவிட்டிருக்கிறாள் அந்த பெண்...
Crime News In India: தடயவியல் விசாரணையில் தெரிந்த உண்மை
அதை சாப்பிட்ட உடன் அந்த பெண்ணின் கணவனுக்கு 'உண்ட மயக்கம்' ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, தனது ரகசிய காதலனை அழைத்த அந்த பெண், அவனுடன் சேர்ந்து கணவனை கொலை செய்திருக்கிறாள். குண்டூரின் சிலிவுரு கிராமத்தில் இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஆரம்பத்தில் இது இயற்கை மரணம் என்றே அனைவரும் நினைத்துள்ளனர். ஆனால், இருவரை சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்த பின்னரும், பாதிக்கப்பட்ட நபர் மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்ததை தடயவியல் நிபுணர்கள் கண்டுபிடித்த பின்னரும், இது திட்டமிட்ட கொலைதான் என்பது உறுதியாகி உள்ளது.
Crime News In India: காதலனுடன் இணைந்து கொலை
உயிரிழந்தவரின் பெயர் லோகம் சிவநாகராஜூ, கொலை செய்த மனைவியின் பெயர் லஷ்மி மதுரி மற்றும் அவரது காதலன் பெயர் கோபி என போலீசாரின் விசாரணையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். கோபி உடன் மாதுரி நீண்ட காலமாக திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருந்து வந்துள்ளார், இந்த உறவே இப்பெரிய குற்றம் வரை எடுத்துச் சென்றுள்ளது.
தூக்க மாத்திரை கலந்த பிரியாணியை கொடுத்து, கணவனை மயக்கமடையவைத்திருக்கிறார், மனைவி மாதுரி. காதலன் கோபியை வீட்டுக்கு தனியே அழைத்திருக்கிறார். கோபியும், மாதுரியும் சேர்ந்து சிவநாகராஜூவின் முகத்தை தலையணையை வைத்து அழுத்தி, மூச்சுத் திணற வைத்து கொலை செய்துள்ளனர்.
Crime News In India: கிராமத்தினரிடம் பொய் சொல்லிய மனைவி
தனது கணவன் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்துவிட்டதாக கிராமத்தினரை மாதுரி நம்ப வைத்துள்ளனர். அதிகாலையில் எழுந்த பார்த்து கணவன் உயிரிழந்துவிட்டதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து கத்தி கூப்பாடு போட்டிருக்கிறாள் மாதுரி, பக்கத்துவீட்டுக்காரர்கள் சத்தம் கேட்டு வந்த கேட்க தனது கணவன் திடீரென உயிரிழந்துவிட்டதாகவும் மாதுரி கூறியிருக்கிறாள்.
Crime News In India: ரத்தக்கறையால் வந்த சந்தேகம்
உயிரிழந்த சிவநாகராஜூவின் தந்தையும், அவரது நண்பர்களும் அவரின் உடலை பார்த்தபோது, ஆங்காங்கே காயம் இருப்பதையும், ரத்தக் கறை இருப்பதையும் பார்த்துள்ளனர், இதனால் அவர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால், அவர்கள் உள்ளூர் காவல் துறையிடம் புகார் அளித்தனர். உடனே காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியிருக்கின்றனர். உடற்கூராய்வு அறிக்கையில் சிவநாகராஜூ மூச்சுத்திணறி, நெஞ்சு பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்துள்ளார் என்பது உறுதியாகி உள்ளது. மேலும் இயற்கை மரணத்திற்கான அறிகுறியும் இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. மாதுரியும், கோபியும் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டார்.
Crime News In India: மனைவி ஆபாச வீடியோ பார்த்தாரா?
மேலும் போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் மாதுரி, தனது கணவனின் உடல் ஒரு பக்கம் இருக்க, அதற்கு பக்கத்திலேயே உட்காந்துகொண்டு ஆபாச படம் பார்த்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால் இதுகுறித்து போலீசார் தரப்பில் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். "உயிரிழந்த நபர் தனது மனைவியின் மொபைல் போனில் இதுபோன்ற (ஆபாச) வீடியோக்களை பார்த்து வந்திருக்கிறார், இதுவே அவர்களுக்கு இடையே அடிக்கடி பிரச்னையை ஏற்படுத்தியது.
விசாரணையின் போது, மாதுரி முழு வாக்குமூலத்தையும் கொடுத்துள்ளார். அதில் தனது ரகசிய காதலனுடன் கோபியுடன் சேர்ந்து கொலையைத் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தியதில் தனக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டார். இந்த வழக்கில் மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
