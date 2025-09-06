மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞர்..இறுதி ஊர்வலத்தில் எழுந்த அதிசயம்! வைரல் செய்தி..

Maharashtra Boy Alive During Funeral : உடலின் முக்கிய பாகங்களுள் ஒன்றாக மூளை கருதப்படுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? இது ஆணையிட்டால் மட்டும்தான், நம் உடலில் பாகங்கள் ஒழுங்காக செயல்படும். இதனால்தான், ஒருவர் மூளைச்சாவு அடைந்து விட்டால், அவர் உயிரை மீட்க எந்த வழியுமே இல்லை என்று மருத்துவர்கள் பலர் கூறுகின்றனர். ஆனால், எப்போதும் இயற்கை ஒரே மாதிரி செயல்படுவது இல்லை. எப்போதாவது சில அதிசயங்கள் நிகழ்வதுண்டு. அப்படித்தான், சமீபத்தில் மகாராஷ்டிராவிலும் அப்படியொரு அதிசயம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.
மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞர்:
மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த 19 வயது இளைஞர், பாஹூ லாச்கே. இவர் உடலிலும் தலையிலும் பலத்த காயங்களுடன், நாசிக்கில் இருக்கும் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சில நாட்களுக்கு முன் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அங்கு இவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், இவர் மூளைச்சாவு அடைந்து விட்டதாகவும், பிழைக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் கூறியிருக்கின்றனர். இதையடுத்து, அவரது உறவினர்கள் இறுதி ஊர்வலத்திற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றனர்.
திடீரென எழுந்தார்..!
இறுதி ஊர்வலத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்த போது, படுத்திருந்த பாஹூ, திடீரென இரும்பி இருக்கிறார். பின்னர் கைகால்களை அழைத்து இருக்கிறார். இது, சுற்றியிருந்த குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. உடனடியாக அருகிலிருந்த இன்னொரு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றிருக்கின்றனர். அங்கு அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அவருக்கு மருத்துவர்கள் வெண்டிலேட்டர் பொறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும், அவரது ஒவ்வொரு அசைவும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இறந்து விட்டதாக சொல்லப்பட்ட இளைஞர், தற்போது மீண்டும் உயிருடன் வந்திருப்பது பலருக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்துள்ளது. ஆனால், இப்படியொரு விஷயம் நடப்பது இது முதன்முறையல்ல என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
