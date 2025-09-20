English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

காலை கடித்த கருப்பு பாம்பு..குடிபோதையில் திரும்ப கடித்த நபர்! இப்போ அவருக்கு என்னாச்சு?

Drunk Man Bites Off Snakes Head : திருப்பதியில், தன்னை கடிக்க வந்த பாம்பை ஒரு நபர் குடிபோதையில் திரும்ப கடித்திருக்கும் சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:52 AM IST
  • குடித்து விட்டு வந்த நபர்..
  • கடிக்க வந்த பாம்பு..
  • திரும்பி கடிச்சிட்டாரே..!

காலை கடித்த கருப்பு பாம்பு..குடிபோதையில் திரும்ப கடித்த நபர்! இப்போ அவருக்கு என்னாச்சு?

Drunk Man Bites Off Snakes Head : ஒருவர் நம்மை அடித்தாலோ, கடித்தாலோ, நாம் திருப்பி அதை அவருக்கு செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றலாம். அது மனிதர்களாக இருந்தால் பரவாயில்லை, மிருகங்களுக்கும் அதையே செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றினால்? அதுவும், கடிக்க வேண்டுமென தோன்றும் மிருகம் ஒரு பாம்பாக இருந்தால்? அப்படிப்பட்ட வினோத மனம் கொண்ட மனிதர் ஒருவர் செய்துள்ள விஷயம், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பாம்பை கடித்த நபர்!

ஆந்திராவில் இருக்கும் திருப்பதியில்தான் இந்த வினோத சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. வெங்கடேஷ், என்கிற நபர் போதையில் இருந்திருக்கிறார். வெளியில் சென்று விட்டு வீட்டிற்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கும் போது, அவரை ஒரு பெரிய கருநாகம், கடித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதை பார்த்து கோபமான அந்த நபர், பாம்பை ஒரே அடியாக லபக்கென பிடித்து, அதன் தலையை நறுக்கென கடித்து துப்பியிருக்கிறார். பின்னர், வெங்கடேஷ் அந்த செத்த பாம்பை தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார். ஏற்கனவே செம போதையில் இருந்த அவர், அந்த இறந்து போன பாம்பை அருகில் வைத்துக்கொண்டு படுத்து உறங்கி இருக்கிறார். தன் கையால் கொன்ற பாம்பை, அருகிலேயே பெரிய பரிசு போல வைத்துக்கொண்டு உறங்க வேண்டும் என்று வெங்கடேஷ் விரும்பியதாக இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த சிலர் கூறியிருக்கின்றனர்.

ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை!

தான் அடித்த பாம்பை எடுத்துக்கொண்டு சென்ற வெங்கடேஷ், அதனை அருகில் வைத்துக்கொண்டு உறங்கி இருக்கிறார். பின்னர், சில நிமிடங்களில் அவரது உடலில் விஷம் ஏற ஆரம்பித்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர், சில மணி நேரத்தில் பேச்சு மூச்சே இல்லாமல் ஆனதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கவலையடைந்த அவரது குடும்பத்தினர், ஸ்ரீகாலஹஸ்தியில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு அவரை அழைத்து சென்றுள்ளனர். இங்கு அவருக்கு அவசர உதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் அவரை அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்த்ததாக தெரிகிறது.

வெங்கடேஷின் நிலை சீராகாததால், அவரை திருப்பதியில் இருக்கும் இன்னொரு மருத்துவமனைக்கு வெள்ளிக்கிழமை (நேற்று) காலை அனுப்பி வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்போது, அவரது நிலை கொஞ்சம் மோசமாக இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இவரை மருத்துவ குழு உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.

