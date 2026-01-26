English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ஒரு கணவருக்காக அடித்துக்கொண்ட 2 மனைவிகள்! பஞ்சாயத்து சொன்ன சிரிப்பான தீர்ப்பு..

ஒரு கணவருக்காக அடித்துக்கொண்ட 2 மனைவிகள்! பஞ்சாயத்து சொன்ன சிரிப்பான தீர்ப்பு..

Bizarre Verdict Two Wives Fighting For Husband : உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில்தான் இந்த விநோதமான சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. இதில், ஒரு கணவனை இரண்டு மனைவிகளும் பங்கிட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பஞ்சாயத்தில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 26, 2026, 03:51 PM IST
  • ஒரு கணவனுக்காக அடித்துக்கொண்ட இரு மனைவிகள்..
  • கடைசியாக வந்த தீர்ப்பு
  • வைரல் செய்தி

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பிப்ரவரி மாதம் லாங் லீவ் இருக்கு... இந்த 5 இடங்களுக்கு நிச்சயம் டூர் போகலாம்!
camera icon8
Travel Tips
பிப்ரவரி மாதம் லாங் லீவ் இருக்கு... இந்த 5 இடங்களுக்கு நிச்சயம் டூர் போகலாம்!
அதிகம் படித்த சினிமா நடிகைகள்! சாய் பல்லவி to தாப்சி..முழு லிஸ்ட்..
camera icon7
Educated Actress
அதிகம் படித்த சினிமா நடிகைகள்! சாய் பல்லவி to தாப்சி..முழு லிஸ்ட்..
ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
ஒரு கணவருக்காக அடித்துக்கொண்ட 2 மனைவிகள்! பஞ்சாயத்து சொன்ன சிரிப்பான தீர்ப்பு..

Bizarre Verdict Two Wives Fighting For Husband : சமீபத்தில், உத்தர பிரதேசத்தின் பஞ்சாயத்தில் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு தீர்ப்பு பலரையும் திடுக்கிட வைத்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஒரு கணவனுக்கு இரு மனைவிகள் போட்டி!

இந்தியாவை பொறுத்தவரை, ‘ஒருவனுக்கு ஒருத்தி’ எனும் வாக்கியத்தை பலரும் அடிக்கடி உபயோகிப்பதை பார்த்திருப்போம். ஆனால், ரியாலிட்டியில் பலர் அப்படி இருப்பதில்லை. சில பேர், தங்களுக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட துணையை வைத்துக்கொள்கின்றனர். இதை ஆங்கிலத்தில் Cheating என்பர். இப்படி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட துணையை ஒரு சிலர், தனது இன்னொரு துணையிடம் கூறுவதுண்டு. இதனால், அவர்கள் தன்னை நோக்கி வரும் சட்ட சிக்கலை தவிர்க்கின்றனர்.

இங்கு ஒரு நபர், இரண்டு மனைவிகளை வைத்துள்ளது அவரையே ஏதோ உடைமை போல பாகம் பிரிக்கும் நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டது. இதை பற்றி கேட்கும் போது, பலருக்கு இது என்னவோ படத்தின் கதை போல தோன்றும், ஆனால் இது உண்மையாக நடந்தவொரு விஷயம் ஆகும். 

Nagila Aquil என்கிற அசீம் நகர் காவல் நிலையம் இருக்கும் கிராமத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அங்கிருக்கும் ஒரு நபர், 2 மனைவிகளுடன் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார். ஒரு திருமணம், பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட Arranged marriage, இன்னொரு திருமணம் அவராகவே முடித்துக்கொண்ட காதல் திருமணம். இந்த இரு மனைவிகளும், கணவரிடத்தில்தங்களுக்கு சம உரிமை இருப்பதாக கூறி தினந்தோறும் சண்டை போட்டு வந்துள்ளனர்.

இவர்களுக்குள் நடந்து வரும் சண்டை, நாளுக்கு நாள் அதிகமானதாக இவர்களின் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் நபர்கள் கூறுகின்றனர். இதையடுத்து இரண்டு மனைவிகளும் அசிம் நகர் காவல் நிலையத்திற்கு தன் கணவனுடன் வந்து ‘எனக்குதான் உரிமை வேண்டும்’ என்று போராடி இருக்கின்றனர். இதற்கு ரூல் புக்கிலேயே என்ன பதில் என்பது தெரியாததால், என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் போலீஸாரும் திருதிருவென விழித்திருக்கின்றனர்.

பஞ்சாயத்து:

இந்த பிரச்சனையில் பஞ்சாயத்து நடந்திருக்கிறது. குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராமத்தினர் முன்னிலையில் நடைப்பெற்ற இந்த பஞ்சாயத்தில் கடைசியில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு பலரையும் சிரிப்பலையில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

அதாவது, திங்கட்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் புதன்கிழமையில் அந்த கணவர் முதல் மனைவியுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், வியாழன், வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமையில் அந்த கணவர் 2வது மனைவியுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் பஞ்சாயத்து தீர்ப்பளித்திருக்கிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த கணவருக்கு விடுதலை தினமாக இருக்குமாம். இந்த நாளில் அவர் எந்த மனைவியின் வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அப்போது தங்கிக்கொள்ளலாமாம். இதற்காக பத்திரம் போடப்பட்டு அதில் மனைவிகள் இருவர் மற்றும் கணவரும் கையெழுத்திருக்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட தீர்ப்பை, எங்குமே கேள்விப்பட்டதில்லை என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | குடியரசு தினத்தின் வரலாறு தெரியுமா? ஜனவரி 26இல் கொண்டாடுவதற்கும் காரணம் இருக்கு!

மேலும் படிக்க | சுபான்ஷூ சுக்லாவுக்கு அசோகச் சக்ரா விருது... விண்வெளி வீரருக்கு வழங்கியது ஏன்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bizarre NewsPanchayat VerdictHusbandcheatingwives

Trending News