ஒரு கணவருக்காக அடித்துக்கொண்ட 2 மனைவிகள்! பஞ்சாயத்து சொன்ன சிரிப்பான தீர்ப்பு..

Bizarre Verdict Two Wives Fighting For Husband : சமீபத்தில், உத்தர பிரதேசத்தின் பஞ்சாயத்தில் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு தீர்ப்பு பலரையும் திடுக்கிட வைத்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
ஒரு கணவனுக்கு இரு மனைவிகள் போட்டி!
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, ‘ஒருவனுக்கு ஒருத்தி’ எனும் வாக்கியத்தை பலரும் அடிக்கடி உபயோகிப்பதை பார்த்திருப்போம். ஆனால், ரியாலிட்டியில் பலர் அப்படி இருப்பதில்லை. சில பேர், தங்களுக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட துணையை வைத்துக்கொள்கின்றனர். இதை ஆங்கிலத்தில் Cheating என்பர். இப்படி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட துணையை ஒரு சிலர், தனது இன்னொரு துணையிடம் கூறுவதுண்டு. இதனால், அவர்கள் தன்னை நோக்கி வரும் சட்ட சிக்கலை தவிர்க்கின்றனர்.
இங்கு ஒரு நபர், இரண்டு மனைவிகளை வைத்துள்ளது அவரையே ஏதோ உடைமை போல பாகம் பிரிக்கும் நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டது. இதை பற்றி கேட்கும் போது, பலருக்கு இது என்னவோ படத்தின் கதை போல தோன்றும், ஆனால் இது உண்மையாக நடந்தவொரு விஷயம் ஆகும்.
Nagila Aquil என்கிற அசீம் நகர் காவல் நிலையம் இருக்கும் கிராமத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அங்கிருக்கும் ஒரு நபர், 2 மனைவிகளுடன் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார். ஒரு திருமணம், பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட Arranged marriage, இன்னொரு திருமணம் அவராகவே முடித்துக்கொண்ட காதல் திருமணம். இந்த இரு மனைவிகளும், கணவரிடத்தில்தங்களுக்கு சம உரிமை இருப்பதாக கூறி தினந்தோறும் சண்டை போட்டு வந்துள்ளனர்.
இவர்களுக்குள் நடந்து வரும் சண்டை, நாளுக்கு நாள் அதிகமானதாக இவர்களின் வீட்டின் அருகில் இருக்கும் நபர்கள் கூறுகின்றனர். இதையடுத்து இரண்டு மனைவிகளும் அசிம் நகர் காவல் நிலையத்திற்கு தன் கணவனுடன் வந்து ‘எனக்குதான் உரிமை வேண்டும்’ என்று போராடி இருக்கின்றனர். இதற்கு ரூல் புக்கிலேயே என்ன பதில் என்பது தெரியாததால், என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் போலீஸாரும் திருதிருவென விழித்திருக்கின்றனர்.
பஞ்சாயத்து:
இந்த பிரச்சனையில் பஞ்சாயத்து நடந்திருக்கிறது. குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராமத்தினர் முன்னிலையில் நடைப்பெற்ற இந்த பஞ்சாயத்தில் கடைசியில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு பலரையும் சிரிப்பலையில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.
அதாவது, திங்கட்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் புதன்கிழமையில் அந்த கணவர் முதல் மனைவியுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், வியாழன், வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமையில் அந்த கணவர் 2வது மனைவியுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் பஞ்சாயத்து தீர்ப்பளித்திருக்கிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த கணவருக்கு விடுதலை தினமாக இருக்குமாம். இந்த நாளில் அவர் எந்த மனைவியின் வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அப்போது தங்கிக்கொள்ளலாமாம். இதற்காக பத்திரம் போடப்பட்டு அதில் மனைவிகள் இருவர் மற்றும் கணவரும் கையெழுத்திருக்கின்றனர். இப்படிப்பட்ட தீர்ப்பை, எங்குமே கேள்விப்பட்டதில்லை என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர்.
